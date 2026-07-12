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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलRekha Luxury Home: सबकुछ देखा तो भी एक बार जरूर देखें रेखा का घर, दिल जीत लेगी एक-एक लग्जरी

Rekha Luxury Home: सबकुछ देखा तो भी एक बार जरूर देखें रेखा का घर, दिल जीत लेगी एक-एक लग्जरी

Rekha House: एक्ट्रेस रेखा जितनी अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही चर्चा उनके आलीशान घर की भी होती है. बांद्रा के समुद्र किनारे स्थित उनका बंगला काफी शानदार है.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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Actress Rekha Bungalow Basera Inside Tour: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा जितनी अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही चर्चा उनके आलीशान घर की भी होती है. मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में शामिल बांद्रा के समुद्र किनारे स्थित उनका बंगला पहली नजर में ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. बाहर से देखने में यह जितना सादा लगता है, अंदर की सजावट और शाही अंदाज उतना ही खास है. यही वजह है कि रेखा का घर बॉलीवुड के सबसे चर्चित लग्जरी घरों में गिना जाता है. 

समंदर के किनारे शानदार बंगला

'बसेरा' नाम से मशहूर यह बंगला समुद्र के किनारे मौजूद है. इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई जाती है. आसपास कई बड़े सितारों के घर होने के बावजूद रेखा का आशियाना अपनी अलग पहचान रखता है. यहां दिखावे से ज्यादा सादगी और शाही स्वाद का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है.


Rekha Luxury Home: सबकुछ देखा तो भी एक बार जरूर देखें रेखा का घर, दिल जीत लेगी एक-एक लग्जरी

मुगल शैली और आधुनिक डिजाइन की झलक

घर की सबसे खास बात इसका आर्किटेक्चर है. इसमें पारंपरिक मुगल शैली और आधुनिक डिजाइन का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे बाकी घरों से अलग बनाता है. मुख्य प्रवेश द्वार पर बना आकर्षक ढांचा दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. वहीं सफेद रंग की बाहरी दीवारें न सिर्फ घर को क्लासिक लुक देती हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में अंदर का तापमान भी संतुलित रखने में मदद करती हैं. 

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शाही महल का फील

घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा एहसास होता है जैसे किसी शाही महल में प्रवेश कर रहे हों. दीवारों पर खूबसूरत टेक्सचर और हल्के रंगों की सजावट पूरे माहौल को बेहद सुकूनभरा बना देती है. बड़े-बड़े झरोखे और चौड़ी खिड़कियां प्राकृतिक रोशनी और समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को सीधे घर के भीतर पहुंचाती हैं, जिससे हर कमरा खुला और ताजगी से भरा महसूस होता है. 


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 सजावट को लेकर काफी सजग

रेखा अपने घर की सजावट को लेकर काफी सजग मानी जाती हैं. कहा जाता है कि उन्होंने घर की हर छोटी-बड़ी चीज खुद पसंद की है. लकड़ी की बारीक नक्काशी वाला फर्नीचर, पीतल की सजावटी वस्तुएं, मिट्टी की कलाकृतियां और हाथ से तैयार किए गए शोपीस घर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. हर कोने में ऐसी चीजें नजर आती हैं जो उनकी कला और पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प के प्रति पसंद को दर्शाती हैं.  घर में भारी रेशमी पर्दे, पुराने दौर के झूमर और एंटीक फर्नीचर इसकी शाही पहचान को और मजबूत बनाते हैं. यहां आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्रस्तुति इतनी संतुलित है कि पारंपरिक आकर्षण कहीं भी कम नहीं पड़ता. यही वजह है कि यह बंगला लग्जरी और भारतीय संस्कृति का बेहतरीन मेल माना जाता है. 


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हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं रेखा

रेखा अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखती हैं और उनके घर में भी यही सादगी झलकती है.  बताया जाता है कि वह सीमित लोगों से ही मुलाकात करती हैं और अपने निजी समय को काफी महत्व देती हैं. ध्यान, संगीत और शांत माहौल उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं. शाम के समय समुद्र के किनारे डूबते सूरज का नजारा उनके इस खूबसूरत आशियाने की सबसे खास बातों में से एक माना जाता है.


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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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