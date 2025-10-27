कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस

बिशप्स कैप कैक्टस एक तारा जैसी डिजाइन वाला कैक्टस होता है, जो बिना नुकीले कांटों के आता है. जिससे इसे संभालना आसान माना जाता है.यह कैक्टस तेज रोशनी में बेहतर तरीके से ग्रो करता है और रेतीली सूखी मिट्टी में भी आसानी से खिल जाता है.ऐसे में यह आपकी बालकनी के लिए एक अच्छा पौधा हो सकता है.