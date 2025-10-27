एक्सप्लोरर
कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस
मून कैक्टस अपने चमकीले लाल, गुलाबी या पीले रंग के ऊपरी हिस्सों के लिए की वजह से बहुत फेमस है. यह पौधा छोटा और बालकनी के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी पसंद होती है.
अगर आप अपनी बालकनी को हरा भरा बनाना चाहते हैं, लेकिन रोज देखभाल का समय भी नहीं निकाल पाते हैं तो कैक्टस के पौधे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यह पौधे न केवल में लंबे समय तक हर रहते हैं बल्कि इनकी अनोखी डिजाइन आपकी बालकनी को खूबसूरत लुक दे सकती है.ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे इंडोर कैक्टस के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने घर या बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं.
Published at : 27 Oct 2025 02:37 PM (IST)
