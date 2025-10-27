हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस

कम जगह और कम देखभाल में खिल उठेगी आपकी बालकनी, घर में लगाएं ये 7 कैक्टस

मून कैक्टस अपने चमकीले लाल, गुलाबी या पीले रंग के ऊपरी हिस्सों के लिए की वजह से बहुत फेमस है. यह पौधा छोटा और बालकनी के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी पसंद होती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Oct 2025 09:18 PM (IST)
मून कैक्टस अपने चमकीले लाल, गुलाबी या पीले रंग के ऊपरी हिस्सों के लिए की वजह से बहुत फेमस है. यह पौधा छोटा और बालकनी के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी पसंद होती है.

अगर आप अपनी बालकनी को हरा भरा बनाना चाहते हैं, लेकिन रोज देखभाल का समय भी नहीं निकाल पाते हैं तो कैक्टस के पौधे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं. यह पौधे न केवल में लंबे समय तक हर रहते हैं बल्कि इनकी अनोखी डिजाइन आपकी बालकनी को खूबसूरत लुक दे सकती है.ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे इंडोर कैक्टस के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने घर या बालकनी में आसानी से लगा सकते हैं.

1/7
बनी ईयर कैक्टस के छोटे-छोटे पौधे खरगोश के कान जैसे दिखते हैं. यह धूप और सुखे माहौल में अच्छी तरह बढ़ता है. इसे बालकनी की धूप वाली जगह पर रखें और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगाए. बस ध्यान रखें कि इसके छोटे कांटे चुभ भी सकते हैं.
बनी ईयर कैक्टस के छोटे-छोटे पौधे खरगोश के कान जैसे दिखते हैं. यह धूप और सुखे माहौल में अच्छी तरह बढ़ता है. इसे बालकनी की धूप वाली जगह पर रखें और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगाए. बस ध्यान रखें कि इसके छोटे कांटे चुभ भी सकते हैं.
2/7
स्टार कैक्टस को सैंड डॉलर कैक्टस भी कहा जाता है. गोलाकार और सफेद धब्बों वाला यह छोटा पौधा गमलों के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी और सुखी मिट्टी पसंद होती है.ऐसे में यह पौधा आपकी बालकनी को एकदम खूबसूरत और अलग लुक देगा.
स्टार कैक्टस को सैंड डॉलर कैक्टस भी कहा जाता है. गोलाकार और सफेद धब्बों वाला यह छोटा पौधा गमलों के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी और सुखी मिट्टी पसंद होती है.ऐसे में यह पौधा आपकी बालकनी को एकदम खूबसूरत और अलग लुक देगा.
3/7
लेडी फिंगर कैक्टस की पतली उंगली जैसी डंडिया सुनहरे कांटों से ढकी होती है. यह एक छोटा और आसान देखभाल वाला पौधा माना जाता है. जिसे सुबह की धूप और हल्की मिट्टी चाहिए होती है.ऐसे में अगर आप पहली बार पौधे लगा रहे हैं, तो यह आपके बालकनी के लिए एक परफेक्ट पौधा होगा.
लेडी फिंगर कैक्टस की पतली उंगली जैसी डंडिया सुनहरे कांटों से ढकी होती है. यह एक छोटा और आसान देखभाल वाला पौधा माना जाता है. जिसे सुबह की धूप और हल्की मिट्टी चाहिए होती है.ऐसे में अगर आप पहली बार पौधे लगा रहे हैं, तो यह आपके बालकनी के लिए एक परफेक्ट पौधा होगा.
4/7
मून कैक्टस अपने चमकीले लाल, गुलाबी या पीले रंग के ऊपरी हिस्सों के लिए की वजह से बहुत फेमस है. यह पौधा छोटा और बालकनी के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी पसंद होती है और पानी तभी इसमें दिया जाता है, जब इसकी मिट्टी सुख जाए.
मून कैक्टस अपने चमकीले लाल, गुलाबी या पीले रंग के ऊपरी हिस्सों के लिए की वजह से बहुत फेमस है. यह पौधा छोटा और बालकनी के लिए परफेक्ट माना जाता है. इसे तेज रोशनी पसंद होती है और पानी तभी इसमें दिया जाता है, जब इसकी मिट्टी सुख जाए.
5/7
प्रिक्ली पीयर कैक्टस पौधे की चौड़ी, चपटी पत्तियां इसे क्लासिक और डेजर्ट लुक देती है. यह तेज धूप में भी आसानी से पनपता है और कम पानी में भी जीवित रहता है.इस पौधे की छोटे आकार वाली प्रजातियों गमले में आसानी से बढ़ती है, जो आपकी बालकनी को रस्टिक टच दे सकती है.
प्रिक्ली पीयर कैक्टस पौधे की चौड़ी, चपटी पत्तियां इसे क्लासिक और डेजर्ट लुक देती है. यह तेज धूप में भी आसानी से पनपता है और कम पानी में भी जीवित रहता है.इस पौधे की छोटे आकार वाली प्रजातियों गमले में आसानी से बढ़ती है, जो आपकी बालकनी को रस्टिक टच दे सकती है.
6/7
बिशप्स कैप कैक्टस एक तारा जैसी डिजाइन वाला कैक्टस होता है, जो बिना नुकीले कांटों के आता है. जिससे इसे संभालना आसान माना जाता है.यह कैक्टस तेज रोशनी में बेहतर तरीके से ग्रो करता है और रेतीली सूखी मिट्टी में भी आसानी से खिल जाता है.ऐसे में यह आपकी बालकनी के लिए एक अच्छा पौधा हो सकता है.
बिशप्स कैप कैक्टस एक तारा जैसी डिजाइन वाला कैक्टस होता है, जो बिना नुकीले कांटों के आता है. जिससे इसे संभालना आसान माना जाता है.यह कैक्टस तेज रोशनी में बेहतर तरीके से ग्रो करता है और रेतीली सूखी मिट्टी में भी आसानी से खिल जाता है.ऐसे में यह आपकी बालकनी के लिए एक अच्छा पौधा हो सकता है.
7/7
फेयरी कैसल कैक्टस की ऊंची टावर जैसी डंडिया छोटे किलों जैसी दिखती है. यह सीधा बढ़ता है और बालकनी के कौनो या ऊंचे गमलों में बहुत अच्छा लुक देता है. इसे भी तेज रोशनी और गर्म एनवायरमेंट पसंद होता है. ऐसे में यह भी आपकी बालकनी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है.
फेयरी कैसल कैक्टस की ऊंची टावर जैसी डंडिया छोटे किलों जैसी दिखती है. यह सीधा बढ़ता है और बालकनी के कौनो या ऊंचे गमलों में बहुत अच्छा लुक देता है. इसे भी तेज रोशनी और गर्म एनवायरमेंट पसंद होता है. ऐसे में यह भी आपकी बालकनी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है.
Published at : 27 Oct 2025 02:37 PM (IST)
