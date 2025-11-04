हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsबचे हुए खाने-पीने की चीजों का क्या करते हैं? ये तरकीब लगाएंगे तो फेंकने बच जाएंगे आप

बचे हुए खाने-पीने की चीजों का क्या करते हैं? ये तरकीब लगाएंगे तो फेंकने बच जाएंगे आप

ऐसे समय में बचा हुआ खाना हमारी बहुत मदद कर सकता है. अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो यह न सिर्फ हमारी थाली भर सकता है, बल्कि पैसे और समय की भी बचत कर सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Nov 2025 11:17 AM (IST)
ऐसे समय में बचा हुआ खाना हमारी बहुत मदद कर सकता है. अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो यह न सिर्फ हमारी थाली भर सकता है, बल्कि पैसे और समय की भी बचत कर सकता है.

हम सब जानते हैं कि ताजा खाना सबसे सेहतमंद होता है, लेकिन हर दिन नाप-तौल कर खाना पकाना हमेशा संभव नहीं होता. कई बार काम में बिजी होने या थकान के कारण हमारे पास खाना बनाने का समय या मन नहीं होता है. ऐसे समय में बचा हुआ खाना हमारी बहुत मदद कर सकता है. अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो यह न सिर्फ हमारी थाली भर सकता है, बल्कि पैसे और समय की भी बचत कर सकता है. तो आइए जानते हैं कि बचे हुए खाने को सही तरीके से कैसे स्टोर करें और नए तरीके से कैसे खाया जा सकता है.

1/7
अगर आपको बार-बार खाना बनाने की टेंशन होती है तो एक दिन पहले ही खाने की प्लानिंग कर लें. कोई भी रेसिपी जैसे दाल, सब्जी या चीला-डोसा का बैटर आप ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं. इससे अगले दिन आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय भी बचेगा.
अगर आपको बार-बार खाना बनाने की टेंशन होती है तो एक दिन पहले ही खाने की प्लानिंग कर लें. कोई भी रेसिपी जैसे दाल, सब्जी या चीला-डोसा का बैटर आप ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं और फ्रिज में रख सकते हैं. इससे अगले दिन आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय भी बचेगा.
2/7
कुछ खाने की चीजें दोबारा गर्म करके खाने पर और भी टेस्टी लगती हैं. जैसे सूप, दाल या करी, रोस्ट की हुई सब्जियां, वन-पॉट मील. अगर आप अपने अगले मील की योजना इन्हीं बचे हुए खाने के हिसाब से बनाएं तो खाने में टेस्ट भी अच्छा रहेगा और समय भी बचेगा.
कुछ खाने की चीजें दोबारा गर्म करके खाने पर और भी टेस्टी लगती हैं. जैसे सूप, दाल या करी, रोस्ट की हुई सब्जियां, वन-पॉट मील. अगर आप अपने अगले मील की योजना इन्हीं बचे हुए खाने के हिसाब से बनाएं तो खाने में टेस्ट भी अच्छा रहेगा और समय भी बचेगा.
3/7
कई बार हम फ्रिज में खाना रख देते हैं और भूल जाते हैं. इसे रोकने का आसान तरीका है कि खाना कांच या ट्रांसपेरेंट डिब्बों और जारों में स्टोर करें. इससे हर बार फ्रिज खोलते समय आपको दिखाई देगा और खाना खराब होने से पहले यूज कर सकेंगे.
कई बार हम फ्रिज में खाना रख देते हैं और भूल जाते हैं. इसे रोकने का आसान तरीका है कि खाना कांच या ट्रांसपेरेंट डिब्बों और जारों में स्टोर करें. इससे हर बार फ्रिज खोलते समय आपको दिखाई देगा और खाना खराब होने से पहले यूज कर सकेंगे.
4/7
अगर आपके पास उतना खाना नहीं बचा कि एक पूरा मील बन जाए, तो उसे नई रेसिपी में शामिल करें. जैसे पकी हुई सब्जियां ऑमलेट या चीले में डाल दें, उबले हुए चने सलाद में डाल सकते हैं, बचे हुए चावल से फ्राइड राइस या एग राइस बना सकते हैं. इस तरह आपका बचा खाना बेकार नहीं जाएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा.
अगर आपके पास उतना खाना नहीं बचा कि एक पूरा मील बन जाए, तो उसे नई रेसिपी में शामिल करें. जैसे पकी हुई सब्जियां ऑमलेट या चीले में डाल दें, उबले हुए चने सलाद में डाल सकते हैं, बचे हुए चावल से फ्राइड राइस या एग राइस बना सकते हैं. इस तरह आपका बचा खाना बेकार नहीं जाएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा.
5/7
कभी-कभी फ्रिज में थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सारा बचे हुआ खाना इकट्ठा हो जाता है. ऐसे समय पर लेफ्टओवर पार्टी कर सकते हैं. सारे कंटेनर बाहर निकालें, घर के लोगों से पूछें कि उन्हें कौन-सा बचा खाना पसंद है, उसे नए रूप में सर्व करें।इससे सभी को मिलकर खाना खाने का मजा भी आएगा और बचे हुए खाने का भी सही यूज होगा.
कभी-कभी फ्रिज में थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सारा बचे हुआ खाना इकट्ठा हो जाता है. ऐसे समय पर लेफ्टओवर पार्टी कर सकते हैं. सारे कंटेनर बाहर निकालें, घर के लोगों से पूछें कि उन्हें कौन-सा बचा खाना पसंद है, उसे नए रूप में सर्व करें।इससे सभी को मिलकर खाना खाने का मजा भी आएगा और बचे हुए खाने का भी सही यूज होगा.
6/7
खाना स्टोर करने का तरीका और समय भी बहुत मायने रखते हैं. इसलिए खाना तुरंत फ्रिज में रखें, लंबे समय तक बिना ढके न छोड़ें. सब्जियों के टुकड़े, उबले आलू या बासी रोटियों को अलग-अलग स्टोर करें. इससे खाना जल्दी खराब नहीं होगा और आप उसे सुरक्षित तरीके से खा पाएंगे.
खाना स्टोर करने का तरीका और समय भी बहुत मायने रखते हैं. इसलिए खाना तुरंत फ्रिज में रखें, लंबे समय तक बिना ढके न छोड़ें. सब्जियों के टुकड़े, उबले आलू या बासी रोटियों को अलग-अलग स्टोर करें. इससे खाना जल्दी खराब नहीं होगा और आप उसे सुरक्षित तरीके से खा पाएंगे.
7/7
बचे हुए खाने का यूज सिर्फ अगले मील में ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ की रेसिपी में भी किया जा सकता है. जैसे रात का खाना दोपहर में यूज करें, सब्जियों के बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करें और नई रेसिपी बनाएं, बासी रोटी को फ्राइड रोटी या पराठा बना लें. इस तरह आपका खाना बेकार नहीं जाएगा और आप पैसे और समय दोनों बचा पाएंगे.
बचे हुए खाने का यूज सिर्फ अगले मील में ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ की रेसिपी में भी किया जा सकता है. जैसे रात का खाना दोपहर में यूज करें, सब्जियों के बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करें और नई रेसिपी बनाएं, बासी रोटी को फ्राइड रोटी या पराठा बना लें. इस तरह आपका खाना बेकार नहीं जाएगा और आप पैसे और समय दोनों बचा पाएंगे.
Published at : 04 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Food Recipes Leftover Food LIfestyle

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
कौन हैं वो 9 सबसे ताकतवर देश, जिनके पास हैं परमाणु हथियार? जानें कहां स्टैंड करता है भारत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
स्वामी प्रसाद मौर्य पर उमा भारती का करारा पलटवार, कहा- तुच्छ व्यक्ति हैं, सिर्फ चर्चा के लिए...
विश्व
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
तुर्की में 7 मुस्लिम देशों की बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग, पाकिस्तान की मौजूदगी में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
ICC महिला विश्व कप में किस खिलाड़ी को मिले सबसे ज्यादा विकेट? टॉप 5 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक के गेम पर पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन, बोले- मेरी परवरिश पर लोग उठा रहे हैं सवाल
अमाल मलिक के गेम पर पिता डब्बू मलिक का रिएक्शन, बोले- मेरी परवरिश पर लोग उठा रहे हैं सवाल
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें
गुरुग्राम में भयंकर प्रदुषण! एयर फिल्टर की तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें, यहां देखें
हेल्थ
Daily walk: 20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
20 मिनट की डेली वॉक या 10 लाख रुपये का होम जिम, आपके हार्ट के लिए क्या बेस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट से समझें फायदे का सौदा
शिक्षा
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं पढ़ाई तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, जानें नियम व शर्तें
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget