बचे हुए खाने-पीने की चीजों का क्या करते हैं? ये तरकीब लगाएंगे तो फेंकने बच जाएंगे आप

बचे हुए खाने का यूज सिर्फ अगले मील में ही नहीं, बल्कि डेली लाइफ की रेसिपी में भी किया जा सकता है. जैसे रात का खाना दोपहर में यूज करें, सब्जियों के बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करें और नई रेसिपी बनाएं, बासी रोटी को फ्राइड रोटी या पराठा बना लें. इस तरह आपका खाना बेकार नहीं जाएगा और आप पैसे और समय दोनों बचा पाएंगे.