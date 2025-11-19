ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome Tipsठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम

अगर आप भी इस सर्द मौसम में गीले कपड़ों को सुखाने की दिक्कत से परेशान हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर आप घर के अंदर ही कपड़े जल्दी और बिना बदबू के सुखा सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Nov 2025 06:53 AM (IST)
सर्दियों का मौसम अपने साथ कई अलग-अलग तरह की परेशानियां लेकर आता है. बाहर ठंडी हवा, हल्की-हल्की धूप और नमी से भरा मौसम, ऐसे में कपड़े धोना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें सुखाना सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है. अगर आप भी इस सर्द मौसम में गीले कपड़ों को सुखाने की दिक्कत से परेशान हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर आप घर के अंदर ही कपड़े जल्दी और बिना बदबू के सुखा सकते हैं. तो आइए आसान घरेलू हैक्स जानते हैं, जो ठंड में गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

सर्दियों में कपड़े सुखाने के लिए घर के अंदर एक तय जगह चुनना सबसे अच्छा होता है. कोशिश करें कि यह जगह ऐसी हो जहां हल्की-फुल्की हवा आती-जाती रहे. जैसे खिड़की के पास या कमरे का कोई खुला कोना. वहां एक रॉड या मजबूत रस्सी लगा दें.कपड़ों को फैलाकर टांगें ताकि वे एक-दूसरे से चिपके नहीं और हर तरफ से हवा मिल सके.
सर्दी में पंखा कम चलता है, लेकिन हल्की हवा भी कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है. आप चाहे तो टेबल फैन को कपड़ों की तरफ मोड़ सकते हैं. रातभर पंखा धीमी स्पीड पर चलाकर छोड़ दें, इससे कपड़े काफी हद तक सूख जाते हैं और उनमें नमी कम रहती है.
कपड़ों में जितना कम पानी होगा, वे उतनी जल्दी सूखेंगे. अगर आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो उन्हें अच्छी तरह मरोड़कर पानी निचोड़ें. वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हों तो स्पिन मोड दो बार चलाएं. इससे कपड़ों का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और वे जल्दी सूखने लगेंगे.
गीले कपड़े को दो सूखे तौलियों के बीच रखें और तौलिए को अच्छी तरह दबाएं. तौलिया कपड़ों का पानी सोख लेता है. इसके बाद कपड़े को हैंगर पर टांग दें बहुत तेजी से सूखेगा. ये तरीका बहुत काम आता है और कपड़ों की नमी को तुरंत कम कर देता है.
अगर कोई कपड़ा तुरंत पहनना हो और वह गीला हो, तो हेयर ड्रायर का यूज सबसे अच्छा तरीका है. कॉलर, बाजू और किनारों पर गर्म हवा दें. ये जगहें सबसे देर से सूखती हैं. कुछ ही मिनटों में कपड़ा पहनने लायक सूख जाता है.
जब कपड़ा थोड़ा सूख जाए लेकिन अभी भी हल्का सा नमी हो, तो उसे उल्टा करके हल्के हाथ से प्रेस कर लें. प्रेस की गर्मी नमी को बाहर निकाल देती है और कपड़ों में बदबू भी नहीं आती.प्रेस करने के बाद कपड़ों को एक-दो घंटे हवा में टांग दें.
सर्दियों में जब कमरे की हवा बहुत ठंडी होती है और कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते, तो रूम हीटर बड़ी मदद करता है. कमरे का दरवाजा बंद कर दें, हीटर चालू करें और कपड़े थोड़ी दूरी पर टांग दें. धीरे-धीरे कमरे की गर्मी कपड़ों की नमी खींच लेगी और वे जल्दी सूख जाएंगे.
Published at : 19 Nov 2025 06:53 AM (IST)
