ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम

सर्दियों में कपड़े सुखाने के लिए घर के अंदर एक तय जगह चुनना सबसे अच्छा होता है. कोशिश करें कि यह जगह ऐसी हो जहां हल्की-फुल्की हवा आती-जाती रहे. जैसे खिड़की के पास या कमरे का कोई खुला कोना. वहां एक रॉड या मजबूत रस्सी लगा दें.कपड़ों को फैलाकर टांगें ताकि वे एक-दूसरे से चिपके नहीं और हर तरफ से हवा मिल सके.