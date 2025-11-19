एक्सप्लोरर
ठंड में जल्दी नहीं सूखते गीले कपड़े, ये हैक्स आएंगे अपने काम
अगर आप भी इस सर्द मौसम में गीले कपड़ों को सुखाने की दिक्कत से परेशान हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर आप घर के अंदर ही कपड़े जल्दी और बिना बदबू के सुखा सकते हैं.
सर्दियों का मौसम अपने साथ कई अलग-अलग तरह की परेशानियां लेकर आता है. बाहर ठंडी हवा, हल्की-हल्की धूप और नमी से भरा मौसम, ऐसे में कपड़े धोना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें सुखाना सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है. अगर आप भी इस सर्द मौसम में गीले कपड़ों को सुखाने की दिक्कत से परेशान हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान और स्मार्ट तरीके अपनाकर आप घर के अंदर ही कपड़े जल्दी और बिना बदबू के सुखा सकते हैं. तो आइए आसान घरेलू हैक्स जानते हैं, जो ठंड में गीले कपड़ों को जल्दी सुखाने में आपकी मदद कर सकते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Nov 2025 06:53 AM (IST)
Home Tips
8 Photos
नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत
Home Tips
6 Photos
काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें
Home Tips
7 Photos
बचे हुए खाने-पीने की चीजों का क्या करते हैं? ये तरकीब लगाएंगे तो फेंकने बच जाएंगे आप
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कौन है जवाद सिद्दीकी, ED की रडार पर कैसे आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर? जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा वालों के लिए जेवर एयरपोर्ट जाना अब होगा और आसान, 31 करोड़ की लागत से बन रही यह रोड
क्रिकेट
ASHES SERIES 1932-33: इंग्लैंड की घातक रणनीति भी डॉन ब्रैडमैन के इरादे नहीं डिगा सकी थी
बॉलीवुड
तारा सुतारिया की 10 तस्वीरें: हसीन लुक..दिलकश अवतार और परफेक्ट फिगर से बनाती हैं दीवाना
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion