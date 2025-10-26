हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पुराने पर्दों को रीसाइकल करें और बनाएं कुछ नया, अपनाएं ये फैशन आइडियाज

पुराने पर्दों को रीसाइकल करें और बनाएं कुछ नया, अपनाएं ये फैशन आइडियाज

पुराने पर्दे बेकार नहीं होते, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और मेहनत से इन्हें दोबारा यूज में लाया जा सकता है. इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि घर की सजावट में एक नया अट्रेक्शन भी जुड़ जाएगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Oct 2025 07:06 AM (IST)
पुराने पर्दे बेकार नहीं होते, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और मेहनत से इन्हें दोबारा यूज में लाया जा सकता है. इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि घर की सजावट में एक नया अट्रेक्शन भी जुड़ जाएगा.

घर की सजावट में पर्दों की अहम भूमिका होती है. सुंदर, रंग-बिरंगे पर्दे न सिर्फ हमारे कमरों को स्टाइलिश बनाते हैं, बल्कि घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं.लेकिन जब ये पर्दे पुराने हो जाते हैं, तो अक्सर हम इन्हें अलमारी में रख देते हैं या फेंक देते हैं. लेकिन ये पुराने पर्दे बेकार नहीं होते, थोड़ी-सी क्रिएटिविटी और मेहनत से इन्हें दोबारा यूज में लाया जा सकता है. इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि घर की सजावट में एक नया अट्रेक्शन भी जुड़ जाएगा. तो आइए कुछ फैशन आइडियाज जानते हैं , जिनसे आप पुराने पर्दों को रीसाइकल करके कुछ नया बना सकते हैं.

अगर आपके पास मोटे और सुंदर डिजाइन वाले पर्दे हैं, तो उनसे टेबल क्लॉथ बनाया जा सकता है. बस पर्दे को सही साइज में काटें और किनारों पर लेस या रिबन लगा दें. इससे आपकी डाइनिंग टेबल का लुक तुरंत बदल जाएगा. पुराने पर्दे का यह नया रूप आपके घर को एक नया अंदाज देगा.
अगर आपके पास मोटे और सुंदर डिजाइन वाले पर्दे हैं, तो उनसे टेबल क्लॉथ बनाया जा सकता है. बस पर्दे को सही साइज में काटें और किनारों पर लेस या रिबन लगा दें. इससे आपकी डाइनिंग टेबल का लुक तुरंत बदल जाएगा. पुराने पर्दे का यह नया रूप आपके घर को एक नया अंदाज देगा.
घर में छोटी-मोटी चीजें बिखरी रहती हैं. बच्चों के खिलौने, कपड़े, या मेकअप की चीजें, ऐसे में पुराने पर्दों से आप मजबूत और खूबसूरत स्टोरेज बैग बना सकते हैं. यह पर्यावरण देखने में भी अच्छा लगता है. इन्हें आप जिप या डोरी लगाकर तैयार कर सकते हैं.
घर में छोटी-मोटी चीजें बिखरी रहती हैं. बच्चों के खिलौने, कपड़े, या मेकअप की चीजें, ऐसे में पुराने पर्दों से आप मजबूत और खूबसूरत स्टोरेज बैग बना सकते हैं. यह पर्यावरण देखने में भी अच्छा लगता है. इन्हें आप जिप या डोरी लगाकर तैयार कर सकते हैं.
अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं, तो पुराने पर्दों से सजावट की चीजें बना सकते हैं. पर्दे के कपड़े से फूल, पत्ते या दिल के आकार काटकर वॉल हैंगिंग तैयार करें.इन्हें दीवार, खिड़की या दरवाजे पर टांगा जा सकता है. ये आपकी दीवारों को नया अट्रैक्टिव रूप देंगे.
अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं, तो पुराने पर्दों से सजावट की चीजें बना सकते हैं. पर्दे के कपड़े से फूल, पत्ते या दिल के आकार काटकर वॉल हैंगिंग तैयार करें.इन्हें दीवार, खिड़की या दरवाजे पर टांगा जा सकता है. ये आपकी दीवारों को नया अट्रैक्टिव रूप देंगे.
अगर पर्दे का कपड़ा सॉफ्ट है, तो इससे बच्चों के लिए खिलौने बनाना एक शानदार आइडिया है. आप इससे टेडी बियर, गुड़िया या सॉफ्ट पिलो टॉयज बना सकते हैं. बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा और आपके पुराने पर्दे का भी सही यूज हो जाएगा.
अगर पर्दे का कपड़ा सॉफ्ट है, तो इससे बच्चों के लिए खिलौने बनाना एक शानदार आइडिया है. आप इससे टेडी बियर, गुड़िया या सॉफ्ट पिलो टॉयज बना सकते हैं. बच्चों को यह बहुत पसंद आएगा और आपके पुराने पर्दे का भी सही यूज हो जाएगा.
पुराने पर्दों से कुशन कवर या सोफा कवर बनाना भी बहुत आसान है. अगर आपके पर्दों का रंग आपके कमरे के थीम से मिलता है, तो ये आपके फर्नीचर को नया लुक देंगे, इसमें थोड़ी सिलाई, थोड़ी क्रिएटिविटी आपके पुराने पर्दे घर की नई शान बन जाएंगे.
पुराने पर्दों से कुशन कवर या सोफा कवर बनाना भी बहुत आसान है. अगर आपके पर्दों का रंग आपके कमरे के थीम से मिलता है, तो ये आपके फर्नीचर को नया लुक देंगे, इसमें थोड़ी सिलाई, थोड़ी क्रिएटिविटी आपके पुराने पर्दे घर की नई शान बन जाएंगे.
रसोई में यूज के लिए एप्रन बनाना एक बढ़िया तरीका है पुराने पर्दों को रीसाइकल करने का, इसके अलावा, आप पर्दों से हैंडबैग या टोट बैग भी बना सकते हैं. ये न सिर्फ टिकाऊ होंगे बल्कि ट्रेंडी भी दिखेंगे.
रसोई में यूज के लिए एप्रन बनाना एक बढ़िया तरीका है पुराने पर्दों को रीसाइकल करने का, इसके अलावा, आप पर्दों से हैंडबैग या टोट बैग भी बना सकते हैं. ये न सिर्फ टिकाऊ होंगे बल्कि ट्रेंडी भी दिखेंगे.
मोटे पर्दों को फेंकने की जगह, इन्हें आप पिकनिक मैट या आउटडोर सीट के रूप में यूज कर सकते हैं. बस कपड़े को सही साइज में काटें, नीचे वाटरप्रूफ लाइनिंग लगाएं. यह बजट-फ्रेंडली और यूजफुल दोनों है.
मोटे पर्दों को फेंकने की जगह, इन्हें आप पिकनिक मैट या आउटडोर सीट के रूप में यूज कर सकते हैं. बस कपड़े को सही साइज में काटें, नीचे वाटरप्रूफ लाइनिंग लगाएं. यह बजट-फ्रेंडली और यूजफुल दोनों है.
Published at : 26 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Photo Gallery

Embed widget