पुराने पर्दों को रीसाइकल करें और बनाएं कुछ नया, अपनाएं ये फैशन आइडियाज

अगर आपके पास मोटे और सुंदर डिजाइन वाले पर्दे हैं, तो उनसे टेबल क्लॉथ बनाया जा सकता है. बस पर्दे को सही साइज में काटें और किनारों पर लेस या रिबन लगा दें. इससे आपकी डाइनिंग टेबल का लुक तुरंत बदल जाएगा. पुराने पर्दे का यह नया रूप आपके घर को एक नया अंदाज देगा.