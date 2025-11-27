हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Fridge Storage Mistakes: अंडे से लेकर केले तक... फ्रिज में कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, बन जाती हैं जहर

Fridge Storage Mistakes: अंडे से लेकर केले तक... फ्रिज में कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, बन जाती हैं जहर

Foods You Should Never Store in the Fridge: कुछ चीजों को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं कि ये यहां पर सेफ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि किन चीजों को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 27 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Foods You Should Never Store in the Fridge: कुछ चीजों को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं कि ये यहां पर सेफ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. चलिए आपको बताते हैं कि किन चीजों को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए.

फ्रीज में क्या नहीं रखना चाहिए?

1/8
दूध बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है और इसे लगातार ठंडा तापमान चाहिए. दरवाजे में रखने पर यह बार-बार गर्म हवा के संपर्क में आता है, जिससे यह जल्दी खराब हो सकता है और उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है.
दूध बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है और इसे लगातार ठंडा तापमान चाहिए. दरवाजे में रखने पर यह बार-बार गर्म हवा के संपर्क में आता है, जिससे यह जल्दी खराब हो सकता है और उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है.
2/8
अंडों को अक्सर लोग दरवाजे में बनी ट्रे में रख देते हैं, लेकिन यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है. यहां तापमान लगातार बदलता है, जिससे अंडों में बैक्टीरिया बढ़ सकता है और फूडबॉर्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
अंडों को अक्सर लोग दरवाजे में बनी ट्रे में रख देते हैं, लेकिन यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है. यहां तापमान लगातार बदलता है, जिससे अंडों में बैक्टीरिया बढ़ सकता है और फूडबॉर्न बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
3/8
बटर देखने में दरवाजे के लिए सही लगता है, लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव इसे जल्दी नरम कर देता है. इससे इसकी फ्रेशनैस और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं, इसलिए इसे फ्रिज के अंदर ही रखना बेहतर है.
बटर देखने में दरवाजे के लिए सही लगता है, लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव इसे जल्दी नरम कर देता है. इससे इसकी फ्रेशनैस और टेक्सचर दोनों खराब हो सकते हैं, इसलिए इसे फ्रिज के अंदर ही रखना बेहतर है.
4/8
सॉफ्ट चीज जैसे मोजरेला या क्रीम चीज को स्थिर ठंडक चाहिए, जो दरवाज़े में बिल्कुल नहीं मिलती. यहां रखी चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं या उनमें फंगस बन सकती है, इसलिए इन्हें अंदर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए.
सॉफ्ट चीज जैसे मोजरेला या क्रीम चीज को स्थिर ठंडक चाहिए, जो दरवाज़े में बिल्कुल नहीं मिलती. यहां रखी चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं या उनमें फंगस बन सकती है, इसलिए इन्हें अंदर वाली शेल्फ पर रखना चाहिए.
5/8
फ्रेश जूस तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और थोड़ा सा उतार-चढ़ाव भी इसे खट्टा या फर्मेंटेड बना सकता है. दरवाजे की गर्म हवा इसे जल्दी खराब कर देती है, इसलिए इसे हमेशा अंदर ही स्टोर करें.
फ्रेश जूस तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होता है और थोड़ा सा उतार-चढ़ाव भी इसे खट्टा या फर्मेंटेड बना सकता है. दरवाजे की गर्म हवा इसे जल्दी खराब कर देती है, इसलिए इसे हमेशा अंदर ही स्टोर करें.
6/8
कच्चा मीट बैक्टीरिया के लिए सबसे संवेदनशील होता है और इसे फ्रिज का सबसे ठंडा हिस्सा चाहिए. दरवाजे में रखने से मीट जल्दी गर्म होता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
कच्चा मीट बैक्टीरिया के लिए सबसे संवेदनशील होता है और इसे फ्रिज का सबसे ठंडा हिस्सा चाहिए. दरवाजे में रखने से मीट जल्दी गर्म होता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
7/8
दही भी ठंडी और स्थिर जगह पर ही ज्यादा समय तक टिकता है. दरवाज़े में तापमान बदलने से इसका टेक्सचर बिगड़ जाता है और यह जल्दी खट्टा हो सकता है, इसलिए इसे अंदर की शेल्फ में ही रखना सही है.
दही भी ठंडी और स्थिर जगह पर ही ज्यादा समय तक टिकता है. दरवाज़े में तापमान बदलने से इसका टेक्सचर बिगड़ जाता है और यह जल्दी खट्टा हो सकता है, इसलिए इसे अंदर की शेल्फ में ही रखना सही है.
8/8
केले कभी भी फ्रिज के दरवाज़े में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यहां का तापमान बदलने से केले की स्किन काली पड़ जाती है. अंदर का फल भी जल्दी नरम होकर खराब हो सकता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है.
केले कभी भी फ्रिज के दरवाज़े में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यहां का तापमान बदलने से केले की स्किन काली पड़ जाती है. अंदर का फल भी जल्दी नरम होकर खराब हो सकता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है.
Published at : 27 Nov 2025 05:35 PM (IST)
Foods You Should Never Store In The Fridge Milk Storage Mistakes Egg Storage Tips

