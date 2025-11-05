हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें

काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें

सिंक, कैबिनेट या घर के उन कोनों में जहां कॉकरोच छुपे हो वहां आप मिट्टी के तेल में थोड़ा पानी मिलाकर छिड़क दें. इसकी तेज गंध से कॉकरोच भाग जाते हैं और दोबारा नहीं लौटते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 05 Nov 2025 03:06 PM (IST)
सिंक, कैबिनेट या घर के उन कोनों में जहां कॉकरोच छुपे हो वहां आप मिट्टी के तेल में थोड़ा पानी मिलाकर छिड़क दें. इसकी तेज गंध से कॉकरोच भाग जाते हैं और दोबारा नहीं लौटते हैं.

गर्मियों में घरों में कॉकरोच का आतंक बढ़ना एक आम बात है. रसोई से लेकर बाथरूम और बेडरूम तक यह हर जगह दिखाई देने लगते हैं. वहीं कई लोग कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल्स स्प्रे जैसे काला हिट को छिड़कर छुटकारा पाना चाहते हैं. हालांकि, कई बार काला हिट डालने पर भी कॉकरोच से छुटकारा नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप भी काला हिट डाल-डालकर परेशान हो गए हैं तो चलिए आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं जिन्हें आजमाकर आप कॉकरोच को घर से भगा सकते हैं.

फिटकरी कॉकरोच भगाने का सबसे आसान उपाय माना जाता है. इसके लिए आप एक कटोरी में पानी आधा नींबू का रस, 3 से 4 तेज पत्ते और फिटकरी का टुकड़ा लें. फिर इसे उबालकर छान लें. इसके बाद इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा, नमक और कपूर मिला दें. अब इस घोल को कॉकरोच के आने वाली जगह पर डाल दें. इससे कॉकरोच थोड़ी ही देर में आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे.
फिटकरी कॉकरोच भगाने का सबसे आसान उपाय माना जाता है. इसके लिए आप एक कटोरी में पानी आधा नींबू का रस, 3 से 4 तेज पत्ते और फिटकरी का टुकड़ा लें. फिर इसे उबालकर छान लें. इसके बाद इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा, नमक और कपूर मिला दें. अब इस घोल को कॉकरोच के आने वाली जगह पर डाल दें. इससे कॉकरोच थोड़ी ही देर में आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे.
इसके अलावा बेकिंग सोडा और चीनी के मिक्सर से भी आप कॉकरोच को भगा सकते हैं. इसके लिए आपको बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और चीनी लेकर इन्हें मिलाना होगा और फिर घर के उन कोनों में इसे रखना है, जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. मिठास की वजह से कॉकरोच इसे खाते हैं, लेकिन यह उनके लिए जहर का काम करता है. ऐसे में इस मिक्सर को खाने से कुछ ही दिनों में आपके घर से कॉकरोचों की सफाई हो जाएगी.
इसके अलावा बेकिंग सोडा और चीनी के मिक्सर से भी आप कॉकरोच को भगा सकते हैं. इसके लिए आपको बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और चीनी लेकर इन्हें मिलाना होगा और फिर घर के उन कोनों में इसे रखना है, जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. मिठास की वजह से कॉकरोच इसे खाते हैं, लेकिन यह उनके लिए जहर का काम करता है. ऐसे में इस मिक्सर को खाने से कुछ ही दिनों में आपके घर से कॉकरोचों की सफाई हो जाएगी.
तेज पत्ते की गंध कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होती है. ऐसे में आप कुछ तेज पत्तों को पानी में भिगोकर उस जगह पर छिड़क दे, जहां कॉकरोच दिखाई देते हैं. यह आसान सा माने जाने वाला उपाय बहुत असरदार होता है जो घर में फ्रेशनेस भी बनाए रखता है.
तेज पत्ते की गंध कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं होती है. ऐसे में आप कुछ तेज पत्तों को पानी में भिगोकर उस जगह पर छिड़क दे, जहां कॉकरोच दिखाई देते हैं. यह आसान सा माने जाने वाला उपाय बहुत असरदार होता है जो घर में फ्रेशनेस भी बनाए रखता है.
वहीं सिंक कैबिनेट या घर के उन कोनों में जहां कॉकरोच छुपे हो वहां आप मिट्टी के तेल में थोड़ा पानी मिलाकर छिड़क दें. इसकी तेज गंध से कॉकरोच भाग जाते हैं और दोबारा नहीं लौटते हैं.
वहीं सिंक कैबिनेट या घर के उन कोनों में जहां कॉकरोच छुपे हो वहां आप मिट्टी के तेल में थोड़ा पानी मिलाकर छिड़क दें. इसकी तेज गंध से कॉकरोच भाग जाते हैं और दोबारा नहीं लौटते हैं.
थोड़े गरम पानी में सिरका और नींबू का रस मिलाकर भी आप उसे उस जगह छिड़क सकते हैं, जहां कॉकरोच पनपते हैं. इसकी खटास और गंध से कॉकरोच तुरंत बाहर निकल आते हैं और घर से भाग जाते हैं.
थोड़े गरम पानी में सिरका और नींबू का रस मिलाकर भी आप उसे उस जगह छिड़क सकते हैं, जहां कॉकरोच पनपते हैं. इसकी खटास और गंध से कॉकरोच तुरंत बाहर निकल आते हैं और घर से भाग जाते हैं.
कॉकरोच के लिए लौंग भी बहुत असरदार माना जाता है. इसके लिए जिन जगहों पर कॉकरोच ज्यादा आते हैं, वहां आप कुछ लौंग डाल दें. इसकी महक से कॉकरोच घर छोड़कर भाग जाएंगे.
कॉकरोच के लिए लौंग भी बहुत असरदार माना जाता है. इसके लिए जिन जगहों पर कॉकरोच ज्यादा आते हैं, वहां आप कुछ लौंग डाल दें. इसकी महक से कॉकरोच घर छोड़कर भाग जाएंगे.
Published at : 05 Nov 2025 03:06 PM (IST)
