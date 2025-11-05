काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें

इसके अलावा बेकिंग सोडा और चीनी के मिक्सर से भी आप कॉकरोच को भगा सकते हैं. इसके लिए आपको बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा और चीनी लेकर इन्हें मिलाना होगा और फिर घर के उन कोनों में इसे रखना है, जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. मिठास की वजह से कॉकरोच इसे खाते हैं, लेकिन यह उनके लिए जहर का काम करता है. ऐसे में इस मिक्सर को खाने से कुछ ही दिनों में आपके घर से कॉकरोचों की सफाई हो जाएगी.