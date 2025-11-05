एक्सप्लोरर
काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें
सिंक, कैबिनेट या घर के उन कोनों में जहां कॉकरोच छुपे हो वहां आप मिट्टी के तेल में थोड़ा पानी मिलाकर छिड़क दें. इसकी तेज गंध से कॉकरोच भाग जाते हैं और दोबारा नहीं लौटते हैं.
गर्मियों में घरों में कॉकरोच का आतंक बढ़ना एक आम बात है. रसोई से लेकर बाथरूम और बेडरूम तक यह हर जगह दिखाई देने लगते हैं. वहीं कई लोग कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल्स स्प्रे जैसे काला हिट को छिड़कर छुटकारा पाना चाहते हैं. हालांकि, कई बार काला हिट डालने पर भी कॉकरोच से छुटकारा नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप भी काला हिट डाल-डालकर परेशान हो गए हैं तो चलिए आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं जिन्हें आजमाकर आप कॉकरोच को घर से भगा सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Nov 2025 03:06 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
काला हिट डाल-डालकर हो गए हैं परेशान फिर भी नहीं जा रहे कॉकरोज, ये तरीके आजमा कर देखें
यूटिलिटी
6 Photos
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
यूटिलिटी
6 Photos
महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर
यूटिलिटी
7 Photos
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
यूटिलिटी
6 Photos
कहीं बैंक में तो नहीं पड़ा है आपके परिवार का अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion