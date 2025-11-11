नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत

क्राइसेंथेमम जो मम्स के नाम से भी मशहूर है. यह फूल नवंबर का सबसे फेमस फूल माना जाता है. पीले, लाल, सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंगों में मिलने वाला यह फूल ठंडे मौसम में खूब खिलता है. क्राइसेंथेमम की देखभाल भी आसान होती है और यह लंबे समय तक खिला रहता है.