नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत

नवंबर में खिलते हैं ये 8 खूबसूरत फूल, ठंड में भी आपके गार्डन को बना देंगे खूबसूरत

क्राइसेंथेमम जो मम्स के नाम से भी मशहूर है. यह फूल नवंबर का सबसे फेमस फूल माना जाता है. पीले, लाल, सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंगों में मिलने वाला यह फूल ठंडे मौसम में खूब खिलता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Nov 2025 06:55 AM (IST)
क्राइसेंथेमम जो मम्स के नाम से भी मशहूर है. यह फूल नवंबर का सबसे फेमस फूल माना जाता है. पीले, लाल, सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंगों में मिलने वाला यह फूल ठंडे मौसम में खूब खिलता है.

नवंबर का महीना सर्दियों की शुरुआत का महीना होता है. इस मौसम में जहां कई पेड़-पौधे मुरझा जाते हैं. वहीं कुछ फूल ऐसे होते हैं जो ठंड के मौसम में भी अपने रंग और खुशबू से गार्डन को सजा देते हैं. यह फूल न केवल देखने में खूबसूरत होते हैं, बल्कि ठंडे मौसम में भी लंबे समय तक खिले रहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसे आठ फूलों के बारे में बताते हैं जो नवंबर में खिलकर आपके गार्डन में खूबसूरती ला सकते हैं.

1/8
क्राइसेंथेमम जो मम्स के नाम से भी मशहूर है. यह फूल नवंबर का सबसे फेमस फूल माना जाता है. पीले, लाल, सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंगों में मिलने वाला यह फूल ठंडे मौसम में खूब खिलता है. क्राइसेंथेमम की देखभाल भी आसान होती है और यह लंबे समय तक खिला रहता है.
क्राइसेंथेमम जो मम्स के नाम से भी मशहूर है. यह फूल नवंबर का सबसे फेमस फूल माना जाता है. पीले, लाल, सफेद, गुलाबी और बैंगनी रंगों में मिलने वाला यह फूल ठंडे मौसम में खूब खिलता है. क्राइसेंथेमम की देखभाल भी आसान होती है और यह लंबे समय तक खिला रहता है.
2/8
पैंसी फूल ठंडे मौसम में खिलने के लिए फेमस है. इनके रंग-बिरंगे चेहरे जैसे फूल बैंगनी, पीले, नीले और सफेद रंगों में खिलते हैं. हल्की ठंड और हल्के पाले को भी यह जेल सकते हैं. इसलिए नवंबर में यह आपके गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं.
पैंसी फूल ठंडे मौसम में खिलने के लिए फेमस है. इनके रंग-बिरंगे चेहरे जैसे फूल बैंगनी, पीले, नीले और सफेद रंगों में खिलते हैं. हल्की ठंड और हल्के पाले को भी यह जेल सकते हैं. इसलिए नवंबर में यह आपके गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं.
3/8
कैमेलिया फूल नवंबर से खिलना शुरू करते हैं. इनकी चमकदार हरी पत्तियां और गुलाब जैसे फूल किसी भी गार्डन को शाही लुक देते हैं. यह हल्की छांव और नम मिट्टी में भी अच्छे से पनपते हैं.
कैमेलिया फूल नवंबर से खिलना शुरू करते हैं. इनकी चमकदार हरी पत्तियां और गुलाब जैसे फूल किसी भी गार्डन को शाही लुक देते हैं. यह हल्की छांव और नम मिट्टी में भी अच्छे से पनपते हैं.
4/8
विंटर जैस्मिन का पौधा ठंड में खिलने वाले पीले रंग के छोटे-छोटे फूलों के लिए जाना जाता है. नवंबर में इसके फूल पत्तियों से पहले आते हैं. जिससे यह पौधा बहुत आकर्षक दिखता है. इससे दीवारों या ट्रेलिस के साथ आसानी से उगाया जा सकता है.
विंटर जैस्मिन का पौधा ठंड में खिलने वाले पीले रंग के छोटे-छोटे फूलों के लिए जाना जाता है. नवंबर में इसके फूल पत्तियों से पहले आते हैं. जिससे यह पौधा बहुत आकर्षक दिखता है. इससे दीवारों या ट्रेलिस के साथ आसानी से उगाया जा सकता है.
5/8
कैलेंडुला यानी पॉट मेरीगोल्ड नवंबर की धूप में खिलने वाला चमकीला नारंगी-पीला फूल है. यह दिखने में सुंदर होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर और किचन में उपयोगी भी होता है. इसकी देखभाल भी आसान मानी जाती है और यह हल्की धूप में खिलता है.
कैलेंडुला यानी पॉट मेरीगोल्ड नवंबर की धूप में खिलने वाला चमकीला नारंगी-पीला फूल है. यह दिखने में सुंदर होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर और किचन में उपयोगी भी होता है. इसकी देखभाल भी आसान मानी जाती है और यह हल्की धूप में खिलता है.
6/8
वायोला छोटे और नाजुक फूल होते हैं जो ठंड में भी खूब खिलते हैं. उनकी हल्की खुशबू और रंग इन्हें गार्डन के बॉर्डर या कमरों के लिए परफेक्ट बनाते हैं. यह ठंड को सहन करने वाले और जल्दी दोबारा खिलने वाले पौधे होते हैं.
वायोला छोटे और नाजुक फूल होते हैं जो ठंड में भी खूब खिलते हैं. उनकी हल्की खुशबू और रंग इन्हें गार्डन के बॉर्डर या कमरों के लिए परफेक्ट बनाते हैं. यह ठंड को सहन करने वाले और जल्दी दोबारा खिलने वाले पौधे होते हैं.
7/8
हेलबोर को क्रिसमस रोज भी कहा जाता है. यह नवंबर से लेकर भरपूर सर्दियों तक खिलाता है. इसके फूल झुके हुए प्याले नुमा आकार के होते हैं और सफेद गुलाबी व हरे रंग में मिलते हैं. यह छांव पसंद पौधा होता है जो ठंड और बर्फ दोनों को सहन कर सकता है.
हेलबोर को क्रिसमस रोज भी कहा जाता है. यह नवंबर से लेकर भरपूर सर्दियों तक खिलाता है. इसके फूल झुके हुए प्याले नुमा आकार के होते हैं और सफेद गुलाबी व हरे रंग में मिलते हैं. यह छांव पसंद पौधा होता है जो ठंड और बर्फ दोनों को सहन कर सकता है.
8/8
स्नैपड्रेगन ठंडे वातावरण में भी फिर से खिल उठते हैं. इनके लंबे डंठल पर लगे फूल लाल, गुलाबी, पीले और सफेद रंगों में आते हैं. इसके अनोखी ड्रैगन माउथ जैसी डिजाइन अलग ही लुक देती है.
स्नैपड्रेगन ठंडे वातावरण में भी फिर से खिल उठते हैं. इनके लंबे डंठल पर लगे फूल लाल, गुलाबी, पीले और सफेद रंगों में आते हैं. इसके अनोखी ड्रैगन माउथ जैसी डिजाइन अलग ही लुक देती है.
Published at : 11 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Winter Flowers November Blooms Garden Flowers

Home Tips फोटो गैलरी

Embed widget