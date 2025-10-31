हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीHome TipsHow to Fix Curtain Pole: पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद

Curtain Rod Tips: अक्सर हमारे घर के पर्दे कार्टन पोल पर टिक नहीं पाते हैं. हम इनको लगाते हैं और कुछ देर बाद ये गिर जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आप इस समस्या से निजात कैसे पा सकते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 31 Oct 2025 11:16 AM (IST)
अगर आपके पर्दे भारी हैं तो हल्के मेटल या प्लास्टिक पोल की जगह मजबूत लोहे या स्टील का कर्टन पोल चुनें. यह ज्यादा वजन सहने में सक्षम होते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं.

कई लोग लोग सिर्फ दो ब्रैकेट लगाते हैं एक दोनों सिरों पर. लेकिन भारी पर्दों के लिए बीच में भी एक-दो अतिरिक्त ब्रैकेट जरूर लगाएं. इससे वजन बराबर बंट जाएगा और पोल झुकेगा नहीं.
अगर आपकी दीवार सॉलिड नहीं है तो कर्टन पोल के स्क्रू ढीले हो जाते हैं. ऐसे में वॉल एंकर या प्लग का इस्तेमाल करें, जिससे स्क्रू मजबूती से फिट हो जाएं.
कर्टन पोल को बहुत ऊपर लगाने से वजन का दबाव ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए इसे खिड़की या दरवाजे के फ्रेम से कुछ इंच ऊपर लगाएं ताकि बैलेंस बना रहे.
अगर दीवार या पोल ज्यादा मजबूत नहीं है, तो बहुत भारी कपड़े के पर्दों की बजाय हल्के फैब्रिक के पर्दे चुनें. यह न सिर्फ टिकाऊ होंगे बल्कि घर को मॉडर्न लुक भी देंगे.
कुछ जगहों पर आप टेंशन रॉड जो बिना स्क्रू के फंस जाती है का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये खासकर छोटी खिड़कियों के लिए बढ़िया विकल्प हैं.
अगर आप परदे और हल्के परदे दोनों लगाना चाहते हैं, तो डबल रॉड सिस्टम का इस्तेमाल करें. इससे वजन दो पोल में बंट जाएगा और किसी एक पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा.
अगर बार-बार आपके पोल ढीले हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो किसी कारपेंटर या प्रोफेशनल की मदद लें. वे आपकी दीवार और पर्दे के हिसाब से सही पोल और इंस्टॉलेशन देंगे.
Published at : 31 Oct 2025 11:16 AM (IST)
