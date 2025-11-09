हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गेहूं के आटे को ऐसे करें स्टोर, कभी नहीं पड़ेंगे कीड़े

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Nov 2025 06:38 PM (IST)
आजकल हर चीज पैक होकर मिलती है चाहे मसाले हों, दालें या फिर आटा पर अगर आप ध्यान दें तो बहुत से घरों में आज भी लोग खुद के लिए गेहूं खरीदकर पिसवाना पसंद करते हैं. इसका कारण साफ है कि घर का आटा ताजा, खुशबूदार और बिना किसी मिलावट के होता है. लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए, तो गेहूं या आटे में जल्दी कीड़े लग जाते हैं या उसमें सीलन आ जाती है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ पुराने लेकिन बेहद असरदार घरेलू उपाय लेकर आए हैं. अगर आप इन्हें अपनाएं तो आपका आटा सालभर ताजा और कीड़े-मक्खियों से सुरक्षित रहेगा.

आटा रखने के लिए जो भी डिब्बा, टंकी या ड्रम लें, उसे पहले अच्छे से धोकर और सुखाकर यूज करें. अगर धूप तेज है, तो उस डिब्बे को दो दिन के लिए धूप में रख दें. इससे सारी नमी निकल जाएगी और अगर उसमें किसी तरह के कीड़े या उनके अंडे होंगे तो वे भी खत्म हो जाएंगे. बर्तन पूरी तरह सूखा होना चाहिए, वरना आटे में जल्दी सीलन लग सकती है.
अगर आप गेहूं धोकर रखते हैं, तो उसे पूरी तरह सुखाना जरूरी है. आधे सूखे गेहूं को रखने से उसमें नमी रह जाती है, जिससे कीड़े जल्दी लग जाते हैं. सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जितना आटा पिसवाना चाहते हैं, उतना ही गेहूं धोकर सुखाएं, बाकी गेहूं सूखा ही रखें.
नीम को सदियों से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जा रहा है. इसकी कड़वाहट और सुगंध कीड़ों को दूर रखती है. जब आप आटा या गेहूं स्टोर करें, तो हर परत के बीच में कुछ नीम के सूखे पत्ते या टहनियां डालें. ऊपर और नीचे दोनों तरफ नीम जरूर रखें. इससे आपके गेहूं या आटे में कीड़े नहीं लगेंगे और वह लंबे समय तक ताजा रहेगा.
पुराने समय में गेहूं में माचिस की डिब्बी या तीलियां डाल कर रखी जाती थीं. ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि माचिस में मौजूद सल्फर कीड़ों और घुन को दूर रखता है. हर 10 से 15 किलो गेहूं या आटे पर एक माचिस की डिब्बी डाल देना काफी होता है. यह बहुत आसान और असरदार घरेलू उपाय है.
आप चाहें तो आटे में थोड़ी लौंग, दालचीनी या तेजपत्ता भी डाल सकते हैं. ये मसाले नेचुरल पेस्टीसाइड की तरह काम करते हैं. इनसे न सिर्फ आटे में कीड़े नहीं लगते बल्कि उसमें हल्की-सी अच्छी खुशबू भी बनी रहती है.
कई लोग आटा या गेहूं प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. प्लास्टिक के बर्तन में हवा नहीं पहुंच पाती, जिससे अंदर नमी जम जाती है और गेहूं खराब होने लगता है. सबसे अच्छा है कि आप कपड़े की बोरी, स्टील या लोहे का ड्रम यूज करें. इससे अनाज को हवा भी मिलती है और कीड़े दूर रहते हैं.
गेहूं का आटा रखकर भूल जाना सबसे बड़ी गलती होती है. हर 30–45 दिन में एक बार उसे हल्का-सा उलट-पलट दें या धूप में थोड़ी देर फैला दें. अगर आपको हल्की सी सीलन या बदबू लगे, तो समझ लें कि गेहूं या आटे को धूप की जरूरत है. थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, तो आपका आटा पूरे साल ताजा और सुरक्षित रहेगा.
Published at : 09 Nov 2025 06:38 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

