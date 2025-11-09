गेहूं के आटे को ऐसे करें स्टोर, कभी नहीं पड़ेंगे कीड़े

आटा रखने के लिए जो भी डिब्बा, टंकी या ड्रम लें, उसे पहले अच्छे से धोकर और सुखाकर यूज करें. अगर धूप तेज है, तो उस डिब्बे को दो दिन के लिए धूप में रख दें. इससे सारी नमी निकल जाएगी और अगर उसमें किसी तरह के कीड़े या उनके अंडे होंगे तो वे भी खत्म हो जाएंगे. बर्तन पूरी तरह सूखा होना चाहिए, वरना आटे में जल्दी सीलन लग सकती है.