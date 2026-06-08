जब किसी व्यक्ति को दस्त लगते हैं, तो शरीर से काफी मात्रा में पानी और जरूरी लवण बाहर निकल जाते हैं. शरीर इस बदलाव को संभालने की कोशिश करता है. कई बार पेट और आंतों में मौजूद संक्रमण या सूजन आसपास के अंगों पर भी असर डाल सकती है. पेट और मूत्राशय शरीर में एक-दूसरे के काफी करीब होते हैं. ऐसे में पेट की परेशानी के दौरान मूत्राशय पर दबाव महसूस हो सकता है, जिससे बार-बार पेशाब आने की इच्छा हो सकती है.