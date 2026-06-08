एक्सप्लोरर
Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?
Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार-बार पेशाब क्यों आता है? जाने इसके पीछे की वजह, डिहाइड्रेशन और संक्रमण का संबंध, साथ ही क्या खाने से बचना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
पेट खराब होना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार इसके साथ एक और परेशानी भी देखने को मिलती है. जिसमें कुछ लोगों को दस्त या पेट में गड़बड़ी होने के दौरान बार-बार पेशाब आने लगता है. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर पेट और पेशाब का आपस में क्या संबंध है. हालांकि यह स्थिति हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती, लेकिन शरीर में होने वाले कुछ बदलाव इसकी वजह बन सकते हैं. वहीं अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ दर्द, बुखार या कमजोरी भी महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है.
1/6
2/6
Published at : 08 Jun 2026 08:36 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
सावधान! मार्केट में बिक रहा सड़े और कीड़ों वाले आम का जूस, हो सकती है ये गंभीर बीमारी
हेल्थ
9 Photos
क्या खराब ओरल हेल्थ बन रही मां बनने में दिक्कत? फर्टिलिटी को लेकर नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा
हेल्थ
9 Photos
क्या तंबाकू आपकी हड्डियों और रीढ़ को भी पहुंचा रहा नुकसान? एक्सपर्ट ने बताया डराने वाला सच
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
लंबी उम्र के लिए कार्डियो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या सही? 58% घटता है समय से पहले मौत का खतरा
लाइफस्टाइल
गुस्सा और तुरंत जवाब देने की आदत छोड़ें, सुंदर पिचाई से सीखें लाइफ बदलने वाले ये 3 मंत्र
लाइफस्टाइल
इस आसान ट्रिक से चकाचक चमक जाएंगे कड़ाही के काले हैंडल, बस करना होगा यह काम
लाइफस्टाइल
नींबू पानी में भूलकर भी ना डालें ये चीज, जहर बन जाएगी फायदा देने वाली ये ड्रिंक
Advertisement
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion