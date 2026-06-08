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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थCauses of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?

Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार बार क्यों आता है पेशाब, जानिए किन चीजों को करना चाहिए अवॉइड?

Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार-बार पेशाब क्यों आता है? जाने इसके पीछे की वजह, डिहाइड्रेशन और संक्रमण का संबंध, साथ ही क्या खाने से बचना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jun 2026 08:36 AM (IST)
Causes of Frequent Urination: पेट खराब होने पर बार-बार पेशाब क्यों आता है? जाने इसके पीछे की वजह, डिहाइड्रेशन और संक्रमण का संबंध, साथ ही क्या खाने से बचना चाहिए और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

पेट खराब होना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार इसके साथ एक और परेशानी भी देखने को मिलती है. जिसमें कुछ लोगों को दस्त या पेट में गड़बड़ी होने के दौरान बार-बार पेशाब आने लगता है. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर पेट और पेशाब का आपस में क्या संबंध है. हालांकि यह स्थिति हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होती, लेकिन शरीर में होने वाले कुछ बदलाव इसकी वजह बन सकते हैं. वहीं अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे या इसके साथ दर्द, बुखार या कमजोरी भी महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है.

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जब किसी व्यक्ति को दस्त लगते हैं, तो शरीर से काफी मात्रा में पानी और जरूरी लवण बाहर निकल जाते हैं. शरीर इस बदलाव को संभालने की कोशिश करता है. कई बार पेट और आंतों में मौजूद संक्रमण या सूजन आसपास के अंगों पर भी असर डाल सकती है. पेट और मूत्राशय शरीर में एक-दूसरे के काफी करीब होते हैं. ऐसे में पेट की परेशानी के दौरान मूत्राशय पर दबाव महसूस हो सकता है, जिससे बार-बार पेशाब आने की इच्छा हो सकती है.
जब किसी व्यक्ति को दस्त लगते हैं, तो शरीर से काफी मात्रा में पानी और जरूरी लवण बाहर निकल जाते हैं. शरीर इस बदलाव को संभालने की कोशिश करता है. कई बार पेट और आंतों में मौजूद संक्रमण या सूजन आसपास के अंगों पर भी असर डाल सकती है. पेट और मूत्राशय शरीर में एक-दूसरे के काफी करीब होते हैं. ऐसे में पेट की परेशानी के दौरान मूत्राशय पर दबाव महसूस हो सकता है, जिससे बार-बार पेशाब आने की इच्छा हो सकती है.
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कुछ मामलों में दस्त और बार-बार पेशाब आना दोनों एक ही संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया, वायरस या दूषित भोजन से होने वाले संक्रमण शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर संक्रमण मूत्र मार्ग तक पहुंच जाए, तो पेशाब बार-बार आने, जलन होने या असहजता जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए केवल पेट खराब होना ही नहीं, बल्कि पेशाब से जुड़ी दूसरी परेशानियों पर भी ध्यान देना जरूरी है.
कुछ मामलों में दस्त और बार-बार पेशाब आना दोनों एक ही संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया, वायरस या दूषित भोजन से होने वाले संक्रमण शरीर के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर संक्रमण मूत्र मार्ग तक पहुंच जाए, तो पेशाब बार-बार आने, जलन होने या असहजता जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. इसलिए केवल पेट खराब होना ही नहीं, बल्कि पेशाब से जुड़ी दूसरी परेशानियों पर भी ध्यान देना जरूरी है.
Published at : 08 Jun 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Frequent Urination Causes Stomach Infection Symptoms Digestive Health Problems Stomach Problems And Urination

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