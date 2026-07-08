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Causes Of Swollen Feet: पैर में बार-बार आ रही सूजन कर ही इस गंभीर बीमारी का इशारा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
Causes Of Swollen Feet: बार-बार पैरों में सूजन आना केवल थकान का संकेत नहीं, बल्कि हृदय, किडनी, लिवर या नसों से जुड़ी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है.
अक्सर लोग पैरों में होने वाली सूजन को बहुत मामूली समझते हैं. उन्हें लगता है कि यह बहुत ज्यादा चलने, लंबे समय तक खड़े रहने या जूते सही न होने के कारण है. हालांकि, यह सच है कि ये सामान्य कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर पैरों में बार-बार सूजन आ रही है और वह लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह शरीर के भीतर चल रही किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Tags :Health News Medical Facts
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