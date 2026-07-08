पैरों में सूजन जिसे मेडिकल भाषा में एडिमा कहा जाता है जिसका मतलब है कि आपके शरीर के ऊतकों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो गया है. जब शरीर का परिसंचरण तंत्र या अंग ठीक से काम नहीं कर रहे होते, तो यह तरल पदार्थ नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण पैरों और टखनों में इकट्ठा होने लगता है. यह शरीर का एक रक्षात्मक तरीका हो सकता है जिससे वह आपको सचेत करता है कि कुछ तो गलत है.