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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!

सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!

Sonam Wangchuk Breaks Hunger Strike: सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26वें दिन भूख हड़ताल खत्म कर दी है. इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jul 2026 08:51 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है. केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह द्वारा गुरुवार (23 जुलाई) की देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात के बाद खत्म कराया गया. दोनों मंत्रियों ने वांगचुक को सरकार की ओर से आश्वासन दिया.

वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एवं डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात कर विद्यार्थियों से जुड़े विषयों पर सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण और समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की. इसके उपरांत वांगचुक जी ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया.

वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म होने पर क्या बोलीं रेखा गुप्ता?

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "सोनम वांगचुक का यह फैसला छात्रों के हितों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता में उनके विश्वास को दर्शाता है. सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक सुधार किए जाएंगे तथा इस विषय पर संसद में विस्तृत चर्चा के माध्यम से सार्थक समाधान सुनिश्चित किए जाएंगे. 

उन्होंने आगे लिखा, "देश के युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है. भारत की युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रत्येक दोषी को दंड दिया जाएगा."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP DELHI NEWS REKHA GUPTA
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