'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन से क्या होगा? मोदी सरकार का CJP को हल्के में लेना 3 बड़ी भूल

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: आज 'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन के नतीजे क्या? CJP को हल्के में लेकर तीन जगह चूकी मोदी सरकार!

Explained: आज 'तिलचट्टों' के देशव्यापी प्रदर्शन के नतीजे क्या? CJP को हल्के में लेकर तीन जगह चूकी मोदी सरकार!

CJP Nationwide Protest: सरकार ने जिस आंदोलन को हल्के में लिया, वह आज उसके सामने पूरे देश की तस्वीर लेकर खड़ा हो रहा है. CJP ने साबित कर दिया है कि अपमान से एकजुटता बनती है और एकजुटता से इतिहास.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 24 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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23 जुलाई 2026 की शाम से दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों युवा डटे हैं. मेट्रो के 16 स्टेशन बंद हैं. सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं. पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां तैनात हैं. इस बीच एक नाम गूंजता रहा- कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP. आज यानी 24 जुलाई 2026 को CJP देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है. यह वही CJP है जिसे CJI सूर्यकांत ने मई 2026 में कोर्ट में 'तिलचट्टे' कहा था, जो आज देश के कोने-कोने में सड़कों पर उतर रहा है. आखिर सरकार ने इस आंदोलन को इतना कम क्यों समझा, कैसे एक मजाक को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया और 24 जुलाई के बाद क्या होगा...

'तिलचट्टा' से 'तूफान' तक: CJP का जन्म और उसकी ताकत

CJP कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है. यह एक राजनीतिक आंदोलन है. इसकी स्थापना 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने की थी. लेकिन इसका जन्म उस दिन हुआ, जब CJI सूर्यकांत ने अदालत में बेरोजगार युवाओं के लिए 'तिलचट्टे' और 'परजीवी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. सोशल मीडिया पर यह विवाद वायरल हो गया. एक ऑनलाइन मीम अभियान शुरू हुआ और किसी ने मजाक में 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम रख दिया. लेकिन यह मजाक जल्द ही मजाक नहीं रहा.

NEET-UG 2026 पेपर लीक ने इस मजाक को हथियार बना दिया. CBI ने इस मामले में 12 मई 2026 को केस दर्ज किया और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच में एक बहु-राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य के सवाल अब भी बाकी हैं.

CJP ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद भवन तक आंदोलन किया, जिसमें दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई. पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़ और लाठी-डंडों की तस्वीरों ने आग ही लगा दी. फिर बची हुई कसर 21 जुलाई को राहुल गांधी ने PM आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन करके पूरी कर दी.

CJP को समझने में सरकार की तीन बड़ी चूकें

  • अपमान के मनोविज्ञान को न समझना: CJI की 'तिलचट्टे' वाली टिप्पणी ने युवाओं को एक सामूहिक पहचान दी. जिस नाम से उनका अपमान हुआ, उसी नाम ने उन्हें एकजुट किया. सरकार ने इस भावनात्मक पहलू को नहीं समझा. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, 'नाम कुछ नहीं है', लेकिन असल में यह नाम ही सब कुछ बन गया.
  • 'संसद चलो' मार्च पर पुलिस कार्रवाई: 'संसद चलो' मार्च में हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े. पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया. पांच पुलिसकर्मी घायल हुए. प्रदर्शनकारियों पर पथराव के आरोप लगे. चार FIR पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज की गईं. CJP ने इन सभी घटनाओं को अपने आंदोलन का ईंधन बना लिया. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान में एकजुटता प्रदर्शन शुरू हो गए. सरकार ने जिस कार्रवाई को आंदोलन को कुचलने का हथियार समझा, वही आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का जरिया बन गई.
  • बातचीत की जगह पर अड़ियल रवैया: 23 जुलाई को सरकार ने CJP को बातचीत के लिए चार औपचारिक निमंत्रण भेजे. लेकिन जगह तय थी- JP नड्डा का ऑफिस या रेजिडेंस. CJP ने यह ऑफर ठुकरा दिया. CJP के प्रवक्ता अशुतोष रांका ने कहा, 'हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे. जनता की अदालत यहां है. मंत्रियों को जनता के बीच आना चाहिए.' सरकार ने यह नहीं समझा कि जगह का मतलब सियासी संदेश होता है.

CJP की मांगें और क्या चाहता है आंदोलन?

CJP की मांगें साफ और सीधी हैं:

  1. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए. CJP ने इसे 'नॉन-नेगोशिएबल' करार दिया है. CJP का कहना है, 'हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं.'
  2. पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा.
  3. शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस.

CJP ने साफ कर दिया है कि जब तक ये मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा.

बीजेपी सरकार ने अब तक क्या किया?

सरकार ने CJP के साथ बातचीत के लिए कई कोशिशें की हैं. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 'हम चर्चा के लिए तैयार हैं. बातचीत JP नड्डा के आवास या कार्यालय में हो सकती है'. सरकार ने कहा कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के चर्चा को तैयार है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने का ऐलान किया. लेकिन CJP ने सरकार के इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया. CJP का कहना है, 'हमारे पास हवाबाजी के लिए समय नहीं है.' CJP ने कहा कि अगर बात करनी है तो जंतर-मंतर पर या किसी तटस्थ जगह पर बात करें.

देशव्यापी आंदोलन यानी 'हर शहर, एक दिन और एक मांग'

23 जुलाई को CJP ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया. पोस्टर का नारा था , 'Every District. One Day. One Demand.' यानी 'हर शहर, एक दिन और एक मांग.'

CJP ने हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया. प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित जगहों पर इकट्ठा हों, छात्रों की मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ें, पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाएं और जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपें.

CJP का यह आह्वान रंग लाने लगा है. केरल में SFI ने तिरुवनंतपुरम में मार्च निकाला. पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पार्क सर्कस में छात्रों ने प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र के मुंबई, नाशिक, नागपुर में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए. PM मोदी के गृह राज्य गुजरात के अहमदाबाद में युवाओं ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला. राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुए.

सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों के साथ एकजुटता जताई.

आज देशव्यापी प्रदर्शन में क्या होगा?

CJP ने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है. इसके चार सिनेरियो हो सकते हैं:

  • बड़े पैमाने पर प्रदर्शन: अगर देशभर के हर जिले में लाखों युवा सड़कों पर उतरे, तो सरकार पर और दबाव बढ़ेगा.
    बातचीत की संभावना: CJP ने बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है, लेकिन शर्त यह है कि बातचीत ठोस नतीजे पर खत्म हो. सरकार ने बिना शर्त चर्चा का ऑफर दिया है.
  • आंदोलन का और फैलना: विपक्षी दल और छात्र संगठन समर्थन में आ सकते हैं. महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार ने 26 जुलाई को CJP के समर्थन में मार्च निकालने का ऐलान किया है.
  • पुलिस कार्रवाई: दिल्ली पुलिस ने सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. लेकिन पुलिस कार्रवाई आंदोलन को और भड़का सकती है, जैसा 20 जुलाई को हुआ.

तो आखिर इस आंदोलन का क्या मतलब है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, CJP का आंदोलन NEET पेपर लीक से शुरू हुआ, लेकिन अब यह बड़ा सवाल बन गया है कि क्या भारत की परीक्षा प्रणाली भरोसेमंद है? क्या सरकार युवाओं की आवाज सुन रही है? क्या संस्थाएं जवाबदेह हैं?

सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, लेकिन CJP का कहना है, 'सख्त सजा से पेपर लीक नहीं रुकेगी, सिस्टम बदलना होगा.'

CJI सूर्यकांत ने जिस दिन 'तिलचट्टे' शब्द का इस्तेमाल किया, उस दिन शायद ही किसी ने सोचा था कि यह शब्द एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म देगा. इस अपमान ने पहचान दी, पुलिस कार्रवाई ने ईंधन दिया और बातचीत की जगह पर अड़ियल रवैये ने आंदोलन को पूरे देश में फैला दिया.

एक बात तय है कि सरकार ने जिस आंदोलन को हल्के में लिया, वह आज उसके सामने पूरे देश की तस्वीर लेकर खड़ा हो रहा है. CJP ने साबित कर दिया है कि अपमान से एकजुटता बनती है और एकजुटता से इतिहास बनता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:24 AM (IST)
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