मानसून में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए. अगर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी या बच्चे की हलचल में कमी जैसी कोई भी परेशानी महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. खुद से कोई दवा लेने से बचें, क्योंकि इससे मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है.