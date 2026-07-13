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Pregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
Pregnancy in Monsoon: मानसून में गर्भवती महिलाओं को खानपान, साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए. सही देखभाल मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को सुरक्षित रखती है.
बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही कई बीमारियां भी लेकर आता है. यह मौसम गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि इस दौरान मां की सेहत का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है. बारिश के मौसम में नमी बढ़ने से कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बुखार, इन्फेक्शन और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर गर्भवती महिलाएं कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो वे खुद को और अपने होने वाले बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 13 Jul 2026 10:24 PM (IST)
Tags :Health News Pregnancy In Monsoon
हेल्थ
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मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर
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