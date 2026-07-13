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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर

Pregnancy in Monsoon: मानसून में कैसे रखें गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल, Mother to be के लिए बड़े काम की है खबर

Pregnancy in Monsoon: मानसून में गर्भवती महिलाओं को खानपान, साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए. सही देखभाल मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को सुरक्षित रखती है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Jul 2026 10:24 PM (IST)
Pregnancy in Monsoon: मानसून में गर्भवती महिलाओं को खानपान, साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए. सही देखभाल मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों को सुरक्षित रखती है.

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही कई बीमारियां भी लेकर आता है. यह मौसम गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि इस दौरान मां की सेहत का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है. बारिश के मौसम में नमी बढ़ने से कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बुखार, इन्फेक्शन और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में अगर गर्भवती महिलाएं कुछ आसान बातों का ध्यान रखें, तो वे खुद को और अपने होने वाले बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

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मानसून में सबसे ज्यादा ध्यान खाने-पीने की चीजों पर देना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को हमेशा साफ और उबला हुआ ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी से पेट खराब होने का खतरा रहता है. इसके अलावा बाहर का खुला खाना या सड़क किनारे बिकने वाली चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कीटाणु होने की संभावना ज्यादा होती है.
मानसून में सबसे ज्यादा ध्यान खाने-पीने की चीजों पर देना चाहिए. गर्भवती महिलाओं को हमेशा साफ और उबला हुआ ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी से पेट खराब होने का खतरा रहता है. इसके अलावा बाहर का खुला खाना या सड़क किनारे बिकने वाली चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कीटाणु होने की संभावना ज्यादा होती है.
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साथ ही खाना बनाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह साफ पानी से धोना चाहिए. साथ ही अपने खाने में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और ताजे फलों को शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर को पूरी ताकत मिले और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहे.
साथ ही खाना बनाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह साफ पानी से धोना चाहिए. साथ ही अपने खाने में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और ताजे फलों को शामिल करना चाहिए, ताकि शरीर को पूरी ताकत मिले और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनी रहे.
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मानसून में मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें और घर की नियमित सफाई करते रहें. बाहर निकलते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित मच्छर भगाने वाले उपाय अपनाएं.
मानसून में मच्छरों की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, जो गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें और घर की नियमित सफाई करते रहें. बाहर निकलते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें और डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित मच्छर भगाने वाले उपाय अपनाएं.
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इसके अलावा हाथों को बार-बार साबुन से धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद. शरीर और त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखने की कोशिश करें, ताकि फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं न हों. हल्के और सूती कपड़े पहनना भी इस मौसम में फायदेमंद रहता है.
इसके अलावा हाथों को बार-बार साबुन से धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद. शरीर और त्वचा को हमेशा साफ और सूखा रखने की कोशिश करें, ताकि फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याएं न हों. हल्के और सूती कपड़े पहनना भी इस मौसम में फायदेमंद रहता है.
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मानसून में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए. अगर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी या बच्चे की हलचल में कमी जैसी कोई भी परेशानी महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. खुद से कोई दवा लेने से बचें, क्योंकि इससे मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है.
मानसून में गर्भवती महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले किसी भी बदलाव पर ध्यान देना चाहिए. अगर बुखार, पेट दर्द, उल्टी, कमजोरी या बच्चे की हलचल में कमी जैसी कोई भी परेशानी महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. खुद से कोई दवा लेने से बचें, क्योंकि इससे मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है.
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इस मौसम में नियमित रूप से डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का समय पर पता चल सके. थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से गर्भवती महिलाएं मानसून के इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी ले सकती हैं और अपने और अपने बच्चे की सेहत को भी सुरक्षित रख सकती हैं.
इस मौसम में नियमित रूप से डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी का समय पर पता चल सके. थोड़ी सी सावधानी और सही देखभाल से गर्भवती महिलाएं मानसून के इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी ले सकती हैं और अपने और अपने बच्चे की सेहत को भी सुरक्षित रख सकती हैं.
Published at : 13 Jul 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Health News Pregnancy In Monsoon

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