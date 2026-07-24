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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआधी रात वाले PM मोदी के वीडियो पर भड़के खरगे- 'आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके संसद आइए'

आधी रात वाले PM मोदी के वीडियो पर भड़के खरगे- 'आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके संसद आइए'

नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी कर उठाए जा रहे कदमों को लेकर जानकारी दी. इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कई सवाल उठाए हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी कर सरकार की कोशिशों और उठाए जा रहे कदमों को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. साथ ही उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर अधिकारियों द्वारा तैयार मसौदे की भी जानकारी दी. इन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकतरफा “मन की बात” नहीं करनी होती." 

मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को एक्स पर एक पोस्ट में टैग करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी आज संसद में आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा. कांग्रेस नेता ने इसके अलावा पीएम मोदी से अन्य और कई मांगें की. खरगे ने राहुल गांधी की मांगों को दोहराते हुए कहा कि पहले छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने लाठी-डंडे-Pellet Gun का इस्तेमाल छात्रों की आवाज दबाने के लिए करवाया है उन पर कड़ी कार्यवाही कीजिए. 

पहले छात्रों से माफी मांगें- खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया है कि पीएम मोदी पहले छात्रों से माफी मांगें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें तभी कांग्रेस सदन में आगे बातचीत के लिए तैयार होगी. खरगे ने कहा कि इन सबके बाद ही हम शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत बातचीत करेंगे.

पीएम मोदी ने अपने वीडियो में कहा कि अधिकारियों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने को लेकर मसौदा तय कर लिया है और उन्होंने मुझे ये सौंप भी दिया है. इस पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट मंत्रियों के साथ सुझाव के बाद उसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने ये भी कहा है कि बिल को जल्द से जल्द सदन में पारित कराने का काम किया जाएगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 24 Jul 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan PM Modi MALLIKARJUN KHARGE
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