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Pregnancy Glow: क्या होता है प्रेग्नेंसी ग्लो, क्या सच में निखर जाती है स्किन?
प्रेग्नेंसी ग्लो उस स्थिति को कहा जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान महिला की स्किन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार और फ्रेश नजर आती है. कई महिलाओं के गालों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है.
Pregnancy Glow: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, इन्हीं बदलाव में एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है जो प्रेगनेंसी ग्लो है. आमतौर पर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार और निखरा हुआ दिखने लगता है. कई लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक के इसके पीछे शरीर में होने वाले कई प्राकृतिक बदलाव जिम्मेदार होते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं की हर महिला को प्रेगनेंसी ग्लो का एक्सपीरियंस हो, हर महिला का शरीर प्रेग्नेंसी के दौरान अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करता है.
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Published at : 11 Jul 2026 11:18 AM (IST)
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