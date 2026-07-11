प्रेग्नेंसी ग्लो उस स्थिति को कहा जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान महिला की स्किन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार, गुलाबी और फ्रेश नजर आती है. कई महिलाओं के गालों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है और चेहरा पहले से ज्यादा चमकता हुआ लगता है. यह बदलाव अक्सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलता है. इस समय तक शुरुआती महीनों की थकान, मॉर्निंग सिकनेस और कमजोरी जैसी परेशानियां कुछ हद तक कम होने लगती है. हालांकि कुछ महिलाओं में यह चमक पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी बनी रह सकती है, जबकि कई महिलाओं में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती.