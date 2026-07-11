INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थPregnancy Glow: क्या होता है प्रेग्नेंसी ग्लो, क्या सच में निखर जाती है स्किन?

Pregnancy Glow: क्या होता है प्रेग्नेंसी ग्लो, क्या सच में निखर जाती है स्किन?

प्रेग्नेंसी ग्लो उस स्थिति को कहा जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान महिला की स्किन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार और फ्रेश नजर आती है. कई महिलाओं के गालों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 11 Jul 2026 11:37 AM (IST)
प्रेग्नेंसी ग्लो उस स्थिति को कहा जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान महिला की स्किन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार और फ्रेश नजर आती है. कई महिलाओं के गालों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है.

Pregnancy Glow: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, इन्हीं बदलाव में एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है जो प्रेगनेंसी ग्लो है. आमतौर पर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार और निखरा हुआ दिखने लगता है. कई लोग इसे केवल एक मिथक मानते हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक के इसके पीछे शरीर में होने वाले कई प्राकृतिक बदलाव जिम्मेदार होते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं की हर महिला को प्रेगनेंसी ग्लो का एक्सपीरियंस हो, हर महिला का शरीर प्रेग्नेंसी के दौरान अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करता है.

1/8
प्रेग्नेंसी ग्लो उस स्थिति को कहा जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान महिला की स्किन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार, गुलाबी और फ्रेश नजर आती है. कई महिलाओं के गालों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है और चेहरा पहले से ज्यादा चमकता हुआ लगता है. यह बदलाव अक्सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलता है. इस समय तक शुरुआती महीनों की थकान, मॉर्निंग सिकनेस और कमजोरी जैसी परेशानियां कुछ हद तक कम होने लगती है. हालांकि कुछ महिलाओं में यह चमक पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी बनी रह सकती है, जबकि कई महिलाओं में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती.
प्रेग्नेंसी ग्लो उस स्थिति को कहा जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान महिला की स्किन सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा चमकदार, गुलाबी और फ्रेश नजर आती है. कई महिलाओं के गालों पर हल्की लालिमा दिखाई देती है और चेहरा पहले से ज्यादा चमकता हुआ लगता है. यह बदलाव अक्सर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने को मिलता है. इस समय तक शुरुआती महीनों की थकान, मॉर्निंग सिकनेस और कमजोरी जैसी परेशानियां कुछ हद तक कम होने लगती है. हालांकि कुछ महिलाओं में यह चमक पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी बनी रह सकती है, जबकि कई महिलाओं में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती.
2/8
प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और एचसीजी जैसे हार्मोन का स्तर काफी बढ़ जाता है, इन बदलाव का असर स्क्रीन पर भी पड़ता है, जिससे चेहरा ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकता है.
प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और एचसीजी जैसे हार्मोन का स्तर काफी बढ़ जाता है, इन बदलाव का असर स्क्रीन पर भी पड़ता है, जिससे चेहरा ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकता है.
3/8
प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव की वजह से स्किन की ऑयल ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ सकती है. हालांकि कुछ महिलाओं में यह एक्स्ट्रा तेल मुंहासे की वजह भी बन सकता है.
प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव की वजह से स्किन की ऑयल ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इससे चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ सकती है. हालांकि कुछ महिलाओं में यह एक्स्ट्रा तेल मुंहासे की वजह भी बन सकता है.
4/8
प्रेग्नेंसी में मां और बच्चे दोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए शरीर में ब्लड की मात्रा काफी बढ़ जाती है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्किन की छोटी-छोटी ब्लड सेल्स फैल जाती है, जिससे गाल गुलाबी और चेहरा ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकता है.
प्रेग्नेंसी में मां और बच्चे दोनों की जरूरत को पूरा करने के लिए शरीर में ब्लड की मात्रा काफी बढ़ जाती है. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से स्किन की छोटी-छोटी ब्लड सेल्स फैल जाती है, जिससे गाल गुलाबी और चेहरा ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकता है.
5/8
इसके अलावा जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है. पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ भी स्किन फैलती है. बढ़े हुए ब्लड फ्लो और हार्मोनल बदलाव के साथ यह खिंचाव भी स्क्रीन में अलग-अलग तरह की चमक ला सकता है.
इसके अलावा जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है. पेट और शरीर के दूसरे हिस्सों के साथ भी स्किन फैलती है. बढ़े हुए ब्लड फ्लो और हार्मोनल बदलाव के साथ यह खिंचाव भी स्क्रीन में अलग-अलग तरह की चमक ला सकता है.
6/8
कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस होती है. शरीर का तापमान बढ़ने और ब्लड फ्लो तेज होने की वजह से चेहरे पर हल्की लालिमा और चमक दिखाई दे सकती है.
कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सामान्य से ज्यादा गर्मी महसूस होती है. शरीर का तापमान बढ़ने और ब्लड फ्लो तेज होने की वजह से चेहरे पर हल्की लालिमा और चमक दिखाई दे सकती है.
7/8
वहीं प्रेग्नेंसी के दौरान डॉक्टर संतुलित आहार और प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं. फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट और जरूरी विटामिन शरीर के साथ-साथ स्किन की सेहत पर भी पॉजिटिव असर डाल सकते हैं.
वहीं प्रेग्नेंसी के दौरान डॉक्टर संतुलित आहार और प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं. फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन, डेयरी प्रोडक्ट और जरूरी विटामिन शरीर के साथ-साथ स्किन की सेहत पर भी पॉजिटिव असर डाल सकते हैं.
8/8
वहीं डॉक्टर के अनुसार हर महिला की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, जिस तरह हर महिला में प्रेग्नेंसी के लक्षण अलग-अलग होते हैं. उसी तरह प्रेग्नेंसी ग्लो भी सभी में नहीं दिखता है. इसलिए अगर किसी महिला के चेहरे पर ऐसे चमक नजर नहीं आती तो इसे किसी तरह की समस्या नहीं माना जाता है.
वहीं डॉक्टर के अनुसार हर महिला की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, जिस तरह हर महिला में प्रेग्नेंसी के लक्षण अलग-अलग होते हैं. उसी तरह प्रेग्नेंसी ग्लो भी सभी में नहीं दिखता है. इसलिए अगर किसी महिला के चेहरे पर ऐसे चमक नजर नहीं आती तो इसे किसी तरह की समस्या नहीं माना जाता है.
Published at : 11 Jul 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Pregnancy Care Pregnancy Glow Pregnancy Health Pregnancy Skin

हेल्थ फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Mental Health Special Theaters : मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए इस देश में बन रहे स्पेशल थिएटर, यहां कैसे होता है इलाज?
मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए इस देश में बन रहे स्पेशल थिएटर, यहां कैसे होता है इलाज?
लाइफस्टाइल
Australia Hotel Cost: ऑस्ट्रेलिया में कितने रुपये में मिलता है होटल, यहां सप्ताह भर रुकने में कितना आएगा खर्च?
ऑस्ट्रेलिया में कितने रुपये में मिलता है होटल, यहां सप्ताह भर रुकने में कितना आएगा खर्च?
लाइफस्टाइल
Goa Tour Package: ट्रेन के दाम में फ्लाइट से गोवा! 4-स्टार होटल का मजा और फ्री खाना, IRCTC लाया शानदार पैकेज
ट्रेन के दाम में फ्लाइट से गोवा! 4-स्टार होटल का मजा और फ्री खाना, IRCTC लाया शानदार पैकेज
लाइफस्टाइल
सावधान! कहीं आपकी 12 साल पुरानी या 'प्रीमियम एज्ड' शराब में मिलावट तो नहीं? FSSAI ने कसा शिकंजा
सावधान! कहीं आपकी 12 साल पुरानी या 'प्रीमियम एज्ड' शराब में मिलावट तो नहीं? FSSAI ने कसा शिकंजा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा- PDA अब सहेगा नहीं
मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा- PDA अब सहेगा नहीं
इंडिया
दिल्ली से यूपी-बिहार तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने राज्य का हाल
दिल्ली से यूपी-बिहार तक कैसा रहेगा मौसम? IMD ने जारी किया 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें अपने राज्य का हाल
बॉलीवुड
The Odyssey को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, भारत में बिना कट के साथ रिलीज होगी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म, जाने-रनटाइम और सर्टिफिकेट
'द ओडिसी' को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, भारत में बिना कट के साथ रिलीज होगी फिल्म
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20: बदल गई भारत बनाम इंग्लैंड 5वें टी20 की टाइमिंग, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच; LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ENG 5th T20 की टाइमिंग, जानिए कितने बजे शुरू होगा मैच; LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
दिल्ली NCR
'बच्ची जवान होती है तो मां-बाप के सिर पर बोझ हो जाता है,' रेप और शादी वाले विवादित बयान के बाद बोले साजिद रशीदी
'बच्ची जवान होती है तो मां-बाप के सिर पर बोझ हो जाता है,' रेप और शादी वाले विवादित बयान के बाद बोले साजिद रशीदी
हेल्थ
Mental Health Special Theaters : मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए इस देश में बन रहे स्पेशल थिएटर, यहां कैसे होता है इलाज?
मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए इस देश में बन रहे स्पेशल थिएटर, यहां कैसे होता है इलाज?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget