अदरक-हल्दी की चाय भारतीय घरों में कई पीढ़ियों से बनाई और पी जाती रही है. यह सामान्य दूध वाली चाय से अलग होती है. इसमें चायपत्ती, दूध और चीनी की जगह ताजा अदरक, हल्दी, काली मिर्च और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है. इन सभी चीजों को पानी में धीमी आंच पर उबालकर यह हर्बल चाय तैयार की जाती है. हल्दी का मिट्टी जैसा टेस्ट और अदरक का हल्का तीखापन मिलकर इसे खास टेस्ट और खुशबू देते हैं.