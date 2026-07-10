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Ginger Turmeric Tea: मानसून में सर्दी-खांसी से रहना है दूर? रोज पिएं अदरक-हल्दी की ये गर्म चाय
Ginger Turmeric Tea : ऐसे समय में सर्दी-खांसी और मौसमी संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि इस मौसम में कई लोग अपने रूटीन में ऐसे नेचुरल घरेलू ड्रिंक्स शामिल करना पसंद करते हैं.
बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, नमी और मौसम में अचानक होने वाले बदलाव लेकर आता है. ऐसे समय में सर्दी-खांसी और मौसमी संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है. यही वजह है कि इस मौसम में कई लोग अपने रूटीन में ऐसे नेचुरल घरेलू ड्रिंक्स शामिल करना पसंद करते हैं, जो शरीर को गर्माहट दें और मौसम के अनुसार बेहतर महसूस कराएं. अदरक और हल्दी की चाय भी ऐसा ही एक हर्बल ड्रिंक है, जिसे भारतीय घरों में लंबे समय से पिया जाता रहा है. यह चाय ताजा अदरक, हल्दी, काली मिर्च और नींबू से तैयार की जाती है. इसमें मौजूद हर सामग्री अपने नेचुरल टेस्ट के साथ इसे मानसून के लिए एक बेहतरीन हर्बल ड्रिंक बनाती है. तो आइए जानते हैं कि मानसून में अदरक-हल्दी की चाय पीने से क्या फायदे हो सकते हैं और इसे कैसे बनाएं.
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Published at : 10 Jul 2026 01:05 AM (IST)
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