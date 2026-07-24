थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स

थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. पहले दिन एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म को देखने के लिए सिनेमाघर खचाखच भरे हुए नजर आए और फैंन्स ने भी इसकी रिलीज का जबरदस्त जश्न मनाया, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी शुरुआत की है, और दर्शक यह जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि ये सिनेमाघरों में चलने के बाद किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी. चलिए यहां जानते हैं.

'जना नायकन' ओटीटी पर कहां स्ट्रीम होगी?

फिल्म के डिजिटल राइट्स को लेकर कई महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं. पहले ट्रेड रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि प्राइम वीडियो लगभग 110 करोड़ रुपये में स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहा था, हालांकि, फ़िल्म की रिलीज शेड्यूल में कई बार देरी और पायरेसी लीक (जिससे इसकी डिजिटल वैल्यूएशन पर असर पड़ा) के कारण यह डील नहीं हो पाई थी. वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जी5 ने लगभग 50 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ बातचीत शुरू की थी. इन अटकलों के बावजूद, मेकर्स ने इन रिपोर्टों की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की है.

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'जना नायकन' ने वर्ल्डवाइड की दमदार ओपनिंग

'जना नायकन' ने शानदार शुरुआत की है. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 'जना नायकन' ने भारत में अपने पहले दिन 41 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. फिल्म को देश भर में 13,067 शो में दिखाया गया. इसने भारत में अनुमानित 48.27 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है.

वहीं विदेशी बाजारों से इसने 30 करोड़ रुपये आए. नतीजतन, फिल्म का दुनिया भर में कुल कलेक्शन पहले दिन 78.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.इसने सबसे ज्यादजा तमिल वर्जन से 36.50 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, इसके बाद तेलुगु वर्जन से 2.75 करोड़ रुपये और हिंदी वर्जन से 1.75 करोड़ रुपये की कमाई हुई. सभी भाषाओं में, फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 41.6% रही, जिसमें तमिल सबसे आगे रही.

जन नायकन' की स्टोरी और स्टार कास्ट

'जन नायकन' बालैया की फिल्म 'भगवंत केसरी' का ऑफिशियल तमिल अडैप्टेशन है. फिल्म में थलपति विजय ने वेट्री कोंडन का रोल निभाया है, जो एक एक्स आईपीएस ऑफ़िसर हैं और अपने दिवंगत दोस्त की बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं. विजय के अलावा, फ़िल्म की कास्ट में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, प्रियामणि और ममिता बैजू अहम भूमिकाओं में हैं.

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