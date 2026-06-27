एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किडनी में बनने वाला ट्यूमर अक्सर बिना दर्द या किसी और लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है. पेशाब में खून तब दिखता है जब ट्यूमर किडनी के यूरिन इकट्ठा करने वाले सिस्टम यानी पेल्विस और कैलिसियल सिस्टम को प्रभावित करने लगता है. कुछ लोग लापरवाही करने लगते हैं उन्हें लगता है कि अगर ब्लीडिंग कुछ समय बाद रुक जाए तो सब नार्मल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर की समस्या खत्म हो गई है.