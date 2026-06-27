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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थCauses Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना हो सकता है किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत, कभी न करें नजरअंदाज

Causes Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना हो सकता है किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत, कभी न करें नजरअंदाज

Causes Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. समय पर जांच, सही डायग्नोसिस और इलाज से बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर गंभीर जोखिम से बचा जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Causes Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. समय पर जांच, सही डायग्नोसिस और इलाज से बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर गंभीर जोखिम से बचा जा सकता है.

किडनी से जुड़ी बीमारी आज के समय आम हो गई है. इसमें से एक नाम है किडनी कैंसर, जिसको अक्सर साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है. यह कई महीनों या सालों तक शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए बढ़ता रहता है. साथ ही कामकाजी लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनके किडनी में ट्यूमर बन रहा है. जब तक इसके लक्षण साफतौर पर दिखते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच सकती है, जिससे इलाज करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए डॉक्टर समय-समय पर शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं.

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किडनी कैंसर के सबसे पहले और सबसे जरूरी संकेतों में से एक है पेशाब में खून आना, जिसे मेडिकल भाषा में हीमेच्यूरिया कहा जाता है. हालांकि, पेशाब में खून आने का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर खून आना खुद ही बंद हो जाए या इसमें कोई दर्द भी न हो, तब भी इसकी जांच डॉक्टर से जरूर करानी चाहिए.
किडनी कैंसर के सबसे पहले और सबसे जरूरी संकेतों में से एक है पेशाब में खून आना, जिसे मेडिकल भाषा में हीमेच्यूरिया कहा जाता है. हालांकि, पेशाब में खून आने का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर खून आना खुद ही बंद हो जाए या इसमें कोई दर्द भी न हो, तब भी इसकी जांच डॉक्टर से जरूर करानी चाहिए.
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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किडनी में बनने वाला ट्यूमर अक्सर बिना दर्द या किसी और लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है. पेशाब में खून तब दिखता है जब ट्यूमर किडनी के यूरिन इकट्ठा करने वाले सिस्टम यानी पेल्विस और कैलिसियल सिस्टम को प्रभावित करने लगता है. कुछ लोग लापरवाही करने लगते हैं उन्हें लगता है कि अगर ब्लीडिंग कुछ समय बाद रुक जाए तो सब नार्मल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर की समस्या खत्म हो गई है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि किडनी में बनने वाला ट्यूमर अक्सर बिना दर्द या किसी और लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है. पेशाब में खून तब दिखता है जब ट्यूमर किडनी के यूरिन इकट्ठा करने वाले सिस्टम यानी पेल्विस और कैलिसियल सिस्टम को प्रभावित करने लगता है. कुछ लोग लापरवाही करने लगते हैं उन्हें लगता है कि अगर ब्लीडिंग कुछ समय बाद रुक जाए तो सब नार्मल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंदर की समस्या खत्म हो गई है.
Published at : 27 Jun 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Health News Kidney Cancer Kidney Cancer Symptoms Blood In Urine

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