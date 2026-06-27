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Causes Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना हो सकता है किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत, कभी न करें नजरअंदाज
Causes Behind Urinary Blood: पेशाब में खून आना किडनी कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है. समय पर जांच, सही डायग्नोसिस और इलाज से बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर गंभीर जोखिम से बचा जा सकता है.
किडनी से जुड़ी बीमारी आज के समय आम हो गई है. इसमें से एक नाम है किडनी कैंसर, जिसको अक्सर साइलेंट बीमारी भी कहा जाता है. यह कई महीनों या सालों तक शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए बढ़ता रहता है. साथ ही कामकाजी लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनके किडनी में ट्यूमर बन रहा है. जब तक इसके लक्षण साफतौर पर दिखते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है और बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच सकती है, जिससे इलाज करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए डॉक्टर समय-समय पर शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देने की सलाह देते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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