जिंदगी और मौत से जूझ रहा था ट्रेन के गेट पर लटका शख्स, लोग बनाते रहे वीडियो; भड़के यूजर्स

Moving Train Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक चलती ट्रेन के बाहर खतरनाक हालत में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है. वहीं ट्रेन के दरवाजे पर खड़े कई लोग उसकी मदद करने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ट्रेन के साथ काफी दूर तक लटका रहता है. ट्रेन के अंदर खड़े कई लोग नीचे की तरफ देखकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं. इस दौरान कुछ लोग उसे आवाज भी लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते नजर आते हैं.

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वीडियो देखकर लोगों को आया गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जता रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर कोई मुसीबत में हो तो सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए. लोगों ने सवाल उठाया कि आजकल कुछ लोग मदद करने से पहले वीडियो बनाना क्यों शुरू कर देते हैं.

लोगों ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा कि किसी की जान से बढ़कर कोई वीडियो नहीं हो सकता. कुछ लोगों ने कहा कि अगर सुरक्षित तरीके से मदद की जा सकती थी, तो लोगों को आगे आना चाहिए था. वहीं कई लोगों ने इसे इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाला मामला बताया.

ज़िंदगी दांव पर लगी थी और लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे ये कैसी इंसानियत है!



​चलती ट्रेन से उतर रहे इस शख्स की जान जोखिम में थी और आस-पास खड़े लोग मदद करने के बजाय अपने कैमरे से वीडियो शूट करने में व्यस्त थे।



​थोड़ी सी जल्दबाज़ी या वीडियो की चाहत में कभी भी अपनी या किसी और की… pic.twitter.com/uMwcvqRpbC — Jamal | Viral desk (@jamalk38) July 23, 2026

अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है

हालांकि, यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. साथ ही वीडियो में दिख रहे युवक के साथ आखिर में क्या हुआ, इसकी भी कोई साफ जानकारी नहीं मिली है. इसलिए सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा.

ऐसे हादसों से बचने के लिए रखें सावधानी

चलती ट्रेन में कभी भी चढ़ने या उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अगर किसी की जान खतरे में हो तो सबसे पहले रेलवे अधिकारियों या इमरजेंसी हेल्पलाइन को सूचना दें. अगर सुरक्षित हो, तभी मदद करने की कोशिश करें.

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