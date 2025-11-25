एक्सप्लोरर
दिल को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचाती हैं ये 6 चीजें, हेल्दी समझकर खाते तो नहीं हैं आप?
केले को रोजाना ज्यादातर लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं. वहीं केला पोषण से भी भरपूर माना जाता है, लेकिन इसमें पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है.
हम में से ज्यादातर लोग कई चीजों को हेल्दी समझ कर रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसी खाने की चीज देखने में तो फायदेमंद लगती है लेकिन हमारे दिल की सेहत पर खराब असर डाल सकती है. खासकर तब जब किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या हो या वह कुछ खास दवाइयां ले रहा हो. ऐसे में चलिए आज हम आपको ऐसी 6 चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें हेल्दी समझ कर अक्सर लोग खा लेते हैं. लेकिन यही चीजें हमारे दिल को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचाती है.
Published at : 25 Nov 2025 08:43 AM (IST)
