दिल को चुपके-चुपके नुकसान पहुंचाती हैं ये 6 चीजें, हेल्दी समझकर खाते तो नहीं हैं आप?

केले को रोजाना ज्यादातर लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं. वहीं केला पोषण से भी भरपूर माना जाता है, लेकिन इसमें पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है. ऐसे में किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो या वह ऐसी दवाइयां ले रहा हो जिससे पोटेशियम बढ़ता है तो इसका असर शरीर में खतरनाक रूप से बढ़ सकता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अचानक बढ़ा हुआ पोटेशियम दिल की धड़कन पर असर डाल सकता है. इसलिए ऐसे लोगों को केले का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.