कई लोग महसूस ही नहीं करते कि जिन दिक्कतों से वे जूझ रहे हैं, उनकी जड़ बचपन के किसी अनुभव में छिपी है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित साइकोलॉजिस्ट डॉ. जूडिथ जोसेफ बताती हैं कि ऐसे अनुभव दिमाग को इस तरह ढाल देते हैं कि इंसान हर समय खतरे का आभास करता रहता है. बचपन में जो प्रतिक्रियाएं हमें बचाती थीं, वही बाद में जीवन को मुश्किल बना देती हैं.