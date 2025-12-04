एक्सप्लोरर
Kidney Function Tests: ये 4 आसान टेस्ट करा लिए तो दिक्कत बढ़ने से पहले पता लग जाएगी किडनी की बीमारी, डॉक्टर भी बताते हैं जरूरी
Kidney Failure Risk: किडनी डिजीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं,लोग लक्षणों को हल्के में लेते हैं जो बाद में जाकर बहुत दिक्कत करती है. चलिए आपको बताते हैं कि इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए.
किडनी की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और अब मौत के नौवें सबसे बड़े कारण बन चुकी हैं. डॉक्टर सभरवाल बताते हैं कि eGFR, सिस्टाटिन C, यूरिन डिपस्टिक और प्रोटीन-टू-क्रिएटिनिन रेशियो जैसे टेस्ट शुरुआती पहचान के लिए बेहद जरूरी हैं. किसी भी रिपोर्ट में गड़बड़ी दिखे तो तुरंत नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए.
