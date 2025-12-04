द लैंसेट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 1990 में जहां 7.8 करोड़ लोग किडनी रोग से प्रभावित थे, 2023 में यह संख्या 78.8 करोड़ तक पहुंच गई. इतनी तेज़ बढ़ोतरी दिखाती है कि किडनी रोग अब वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती बन चुके हैं. इसलिए किडनी की सुरक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी हो गई है.