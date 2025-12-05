हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीजेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी

जेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी

Google Year in Search 2025: गूगल की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि इस साल जेमिनी गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला टॉपिक रहा. वहीं चैटजीपीटी लिस्ट में ग्रोक आदि से भी पीछे रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 06:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Year in Search 2025: गूगल हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें बताया जाता है कि सालभर लोगों ने किस टॉपिक को सबसे ज्यादा सर्च किया. इस साल की रिपोर्ट से पता चलता है कि लोगों ने इस साल एआई चैटबॉट्स को खूब सर्च किया. इस साल भारत में गूगल के जेमिनी एआई टूल को सबसे ज्यादा सर्च किया गया और इसने इस मामले में चैटजीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है. इस रिपोर्ट को देखने पर लगता है कि भारत में लोग क्रिएटिविटी के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी के लिए भी एआई प्लेटफॉर्म्स का खूब यूज कर रहे हैं. 

एआई टूल्स का जलवा

गूगल की सालाना सर्च इनसाइट से पता चलता है कि गूगल जेमिनी IPL के बाद इस साल का सबसे ट्रेंडिंग सर्च रहा. एआई कैटेगरी में जेमिनी के बाद जेमिनी एआई फोटो दूसरे स्थान पर, जबकि एलन मस्क की कंपनी xAI का एआई चैटबॉट तीसरे, चाइनीज चैटबॉट डीपसीक चौथे और परप्लेक्सिटी पांचवे स्थान पर रहा. बाकी ट्रेंडिंग सर्च की बात करें तो गूगल एआई स्टूडियो छठे, चैटजीपीटी सातवें, चैटजीपीटी गिबली आर्ट आठवें, फ्लो नौंवे और गिबली स्टाइल इमेज जनरेटर 10वें स्थान पर रहा. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लोगों ने ग्रोक को मजाकिया चैटिंग के लिए, परप्लेक्सिटी को सर्च-स्टाइल रिस्पॉन्स और डीपसीक को इमेज जनरेशन के लिए ज्यादा यूज किया.

एआई बनी हर किसी का कंपेनियन- रिपोर्ट

रिपोर्ट बताती है कि इंडियन यूजर्स ने इस साल एआई असिस्टेंट, एडिटर और इमेज जनरेटर के पूरे इकोसिस्टम को यूज किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल एआई हर किसी की कंपेनियन बन गई. लोगों ने सीखने, क्रिएट करने और अपने काम करने के लिए एआई का भरपूर यूज किया है. लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ आर्ट से जुड़े कामों के लिए भी एआई टूल्स का सहारा लिया है. जेमिनी के नैनो बनाना मॉडल के जरिए इस साल लोगों ने अलग-अलग स्टाइल में अपनी फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की. 

ये भी पढ़ें-

हाइपरटेंशन का अलर्ट देगी Apple Watch, आ गया नया फीचर, ऐसे करें इनेबल

Published at : 05 Dec 2025 06:35 AM (IST)
Tags :
Gemini Google Year Ender 2025 Google Year In Search 2025 Lookback 2025 Flashback 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून, विधानसभा में होगा पेश
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून, विधानसभा में होगा पेश
अगर दिया भड़काऊ भाषण तो हो सकती है 10 साल तक की जेल, इस राज्य में कैबिनेट ने पास किया कानून
क्रिकेट
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
'मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बिना कपड़ों के दौड़ूंगा', जो रूट के शतक पर अब क्या बोल गए मैथ्यू हेडन
झारखंड
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन...'
क्या झारखंड में बदलने वाली है सरकार? CM हेमंत सोरेन का नाम लेकर मंत्री ने दिया बड़ा बयान
विश्व
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
'इसमें ग्रेट जैसा कुछ नहीं क्योंकि भारत...', G-7 में रूस के शामिल होने के सवाल पर पुतिन का क्लीयर जवाब
बॉलीवुड
DDLJ को पूरे हुए 30 साल तो खुशी से फूले नहीं समाए शाहरुख खान, काजोल संग दिए राज-सिमरन जैसे पोज
DDLJ को पूरे हुए 30 साल तो खुशी से फूले नहीं समाए शाहरुख खान, कही दिल की बात
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
यूटिलिटी
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम
नौकरी
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम से बड़ा झटका, 613 पद, पास सिर्फ 151 उम्मीदवार; जानें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget