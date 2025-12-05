Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Google Year in Search 2025: गूगल हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें बताया जाता है कि सालभर लोगों ने किस टॉपिक को सबसे ज्यादा सर्च किया. इस साल की रिपोर्ट से पता चलता है कि लोगों ने इस साल एआई चैटबॉट्स को खूब सर्च किया. इस साल भारत में गूगल के जेमिनी एआई टूल को सबसे ज्यादा सर्च किया गया और इसने इस मामले में चैटजीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया है. इस रिपोर्ट को देखने पर लगता है कि भारत में लोग क्रिएटिविटी के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी के लिए भी एआई प्लेटफॉर्म्स का खूब यूज कर रहे हैं.

एआई टूल्स का जलवा

गूगल की सालाना सर्च इनसाइट से पता चलता है कि गूगल जेमिनी IPL के बाद इस साल का सबसे ट्रेंडिंग सर्च रहा. एआई कैटेगरी में जेमिनी के बाद जेमिनी एआई फोटो दूसरे स्थान पर, जबकि एलन मस्क की कंपनी xAI का एआई चैटबॉट तीसरे, चाइनीज चैटबॉट डीपसीक चौथे और परप्लेक्सिटी पांचवे स्थान पर रहा. बाकी ट्रेंडिंग सर्च की बात करें तो गूगल एआई स्टूडियो छठे, चैटजीपीटी सातवें, चैटजीपीटी गिबली आर्ट आठवें, फ्लो नौंवे और गिबली स्टाइल इमेज जनरेटर 10वें स्थान पर रहा. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लोगों ने ग्रोक को मजाकिया चैटिंग के लिए, परप्लेक्सिटी को सर्च-स्टाइल रिस्पॉन्स और डीपसीक को इमेज जनरेशन के लिए ज्यादा यूज किया.

एआई बनी हर किसी का कंपेनियन- रिपोर्ट

रिपोर्ट बताती है कि इंडियन यूजर्स ने इस साल एआई असिस्टेंट, एडिटर और इमेज जनरेटर के पूरे इकोसिस्टम को यूज किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल एआई हर किसी की कंपेनियन बन गई. लोगों ने सीखने, क्रिएट करने और अपने काम करने के लिए एआई का भरपूर यूज किया है. लोगों ने अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ आर्ट से जुड़े कामों के लिए भी एआई टूल्स का सहारा लिया है. जेमिनी के नैनो बनाना मॉडल के जरिए इस साल लोगों ने अलग-अलग स्टाइल में अपनी फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की.

