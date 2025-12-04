अगर हाल ही में आपका शरीर जल्दी थकने लगा है, काम में मन नहीं लग रहा या सामान्य से ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह सिर्फ थकावट नहीं, शरीर में पनप रही बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. जब इम्यून सिस्टम किसी इंफेक्शन से लड़ता है, तो शरीर का एनर्जी लेवल अपने आप कम होने लगता है.