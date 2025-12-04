40 के बाद ये 5 आदतें आपको पहुंचा सकती हैं नुकसान, डॉक्टर्स ने जारी की चेतावनी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 40 से 60 साल के लोगों को हर दिन अच्छे से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है. क्योंकि इससे शरीर की रिपेयर प्रक्रिया और हार्मोन बैलेंस बना रहता है. 7 घंटे से कम सोने पर टाइप टू डायबिटीज का खतरा 9 प्रतिशत बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी पेट में फैट जमा करती है. इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर जल्दी थक जाता है. ऐसे में उम्र बढ़ाने के साथ नींद को हल्के में नहीं लेना चाहिए.