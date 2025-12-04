हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थ40 के बाद ये 5 आदतें आपको पहुंचा सकती हैं नुकसान, डॉक्टर्स ने जारी की चेतावनी

40 के बाद ये 5 आदतें आपको पहुंचा सकती हैं नुकसान, डॉक्टर्स ने जारी की चेतावनी

40 से 60 की उम्र के लोगों को रोजाना 9 घंटे की नींद जरूरी होती है. क्योंकि इससे शरीिर की रिपेयर प्रक्रिया और हार्मोन बैलेंस बना रहता है. 7 घंटे से कम सोने पर टाइप2 डायबिटीज का खतरा 9% बढ़ जाता है

By : कविता गाडरी  | Updated at : 04 Dec 2025 11:04 AM (IST)
40 से 60 की उम्र के लोगों को रोजाना 9 घंटे की नींद जरूरी होती है. क्योंकि इससे शरीिर की रिपेयर प्रक्रिया और हार्मोन बैलेंस बना रहता है. 7 घंटे से कम सोने पर टाइप2 डायबिटीज का खतरा 9% बढ़ जाता है

उम्र बढ़ने के साथ शरीर का हर सिस्टम अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है. दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ जाता है, हार्मोनल बढ़ता है और दिल की बीमारियों, डायबिटीज और बोन लॉस का खतरा भी ज्यादा हो जाता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, 40 की उम्र वह समय है जब हेल्थ को लेकर लापरवाही आपके लिए खतरा बन सकती है. इसी वजह से डॉक्टर उन आदतों पर जोर देते हैं जिन्हें 40 के बाद तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि शरीर लंबे समय तक फिट और सुरक्षित रह सके.

1/5
एक्सपर्ट्स के अनुसार, 40 से 60 साल के लोगों को हर दिन अच्छे से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है. क्योंकि इससे शरीर की रिपेयर प्रक्रिया और हार्मोन बैलेंस बना रहता है. 7 घंटे से कम सोने पर टाइप टू डायबिटीज का खतरा 9 प्रतिशत बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी पेट में फैट जमा करती है. इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर जल्दी थक जाता है. ऐसे में उम्र बढ़ाने के साथ नींद को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, 40 से 60 साल के लोगों को हर दिन अच्छे से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है. क्योंकि इससे शरीर की रिपेयर प्रक्रिया और हार्मोन बैलेंस बना रहता है. 7 घंटे से कम सोने पर टाइप टू डायबिटीज का खतरा 9 प्रतिशत बढ़ जाता है. वहीं नींद की कमी पेट में फैट जमा करती है. इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर जल्दी थक जाता है. ऐसे में उम्र बढ़ाने के साथ नींद को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
2/5
40 की उम्र पार करने के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर करना बंद कर देना चाहिए. 40 की उम्र के बाद शरीर हर दशक में 3 से 5 प्रतिशत मसल्स खोने लगता है. जिसे रोकने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी होती है. वहीं हफ्ते में दो बार की गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोन डेंसिटी बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है और हार्ट डिजीज का खतरा 17 प्रतिशत तक कम करती है.
40 की उम्र पार करने के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर करना बंद कर देना चाहिए. 40 की उम्र के बाद शरीर हर दशक में 3 से 5 प्रतिशत मसल्स खोने लगता है. जिसे रोकने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी होती है. वहीं हफ्ते में दो बार की गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोन डेंसिटी बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म बेहतर करती है और हार्ट डिजीज का खतरा 17 प्रतिशत तक कम करती है.
3/5
40 की उम्र के बाद प्रोसेस्ड फूड खाना भी बंद करना चाहिए. चिप्स और सोडा जैसे हाईली प्रोसेस्ड फूड 40 के बाद मोटापे का बड़ा कारण बनते हैं. यह ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और दिल की बीमारी का खतरा दोगुना कर देते हैं. इन स्नैक्स में फाइबर की कमी पेट और आंतों की सेहत खराब करती है और कोलन कैंसर का खतरा 20 प्रतिशत तक बढ़ा देती है.
40 की उम्र के बाद प्रोसेस्ड फूड खाना भी बंद करना चाहिए. चिप्स और सोडा जैसे हाईली प्रोसेस्ड फूड 40 के बाद मोटापे का बड़ा कारण बनते हैं. यह ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और दिल की बीमारी का खतरा दोगुना कर देते हैं. इन स्नैक्स में फाइबर की कमी पेट और आंतों की सेहत खराब करती है और कोलन कैंसर का खतरा 20 प्रतिशत तक बढ़ा देती है.
4/5
40 के बाद बिना लक्षणों के भी नियमित ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं. क्योंकि शरीर कई छिपी समस्याएं इन्हीं टेस्ट से पकड़ता है. इन टेस्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज और थायराइड शामिल होते हैं. वहीं हर साल किए गए टेस्ट 30 प्रतिशत तक क्रॉनिक डिजीज को रोकने में मदद करते हैं.
40 के बाद बिना लक्षणों के भी नियमित ब्लड टेस्ट जरूरी होते हैं. क्योंकि शरीर कई छिपी समस्याएं इन्हीं टेस्ट से पकड़ता है. इन टेस्ट में हाई कोलेस्ट्रॉल, प्री डायबिटीज और थायराइड शामिल होते हैं. वहीं हर साल किए गए टेस्ट 30 प्रतिशत तक क्रॉनिक डिजीज को रोकने में मदद करते हैं.
5/5
इसके अलावा 40 की उम्र के बाद स्ट्रेस को जमा करना बंद करना चाहिए. लगातार स्ट्रेस शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर और टाइप टू डायबिटीज का खतरा 45 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. क्रोनिक स्ट्रेस दिमाग के उन हिस्सों को छोटा कर देता है जो मेमोरी संभालते हैं, जिससे एंग्जायटी दोगुनी हो सकती है और लाइफ स्पैन भी घट सकता है.
इसके अलावा 40 की उम्र के बाद स्ट्रेस को जमा करना बंद करना चाहिए. लगातार स्ट्रेस शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर और टाइप टू डायबिटीज का खतरा 45 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. क्रोनिक स्ट्रेस दिमाग के उन हिस्सों को छोटा कर देता है जो मेमोरी संभालते हैं, जिससे एंग्जायटी दोगुनी हो सकती है और लाइफ स्पैन भी घट सकता है.
Published at : 04 Dec 2025 11:04 AM (IST)
Tags :
Health After 40 Doctor Warning Bad Habits After 40 Slow Metabolism

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Winter Season | PM Modi | Air Pollution | Vanaras | ABP News
Putin India Visit: पुतिन की सुरक्षा के 3 'लेयर', NSG कमांडो से स्नाइपर्स का पूरा सिक्योरिटी प्लान! |
Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Earthquake: सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
सुबह-सुबह आया भूकंप, 4.1 की तीव्रता से कांपी धरती, घरों से निकलकर भागे लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
बॉलीवुड
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन बीवी चलाती हैं बड़ा बिजनेस, बाल बेचकर कर रही करोड़ों में कमाई
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
यूटिलिटी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
गैस सिलेंडर यूज करते वक्त ध्यान रखें ये बातें, सेफ्टी के ये स्मार्ट टिप्स हर घर में अपनाना जरूरी
नौकरी
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या
हेल्थ
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget