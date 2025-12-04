एक्सप्लोरर
40 के बाद ये 5 आदतें आपको पहुंचा सकती हैं नुकसान, डॉक्टर्स ने जारी की चेतावनी
40 से 60 की उम्र के लोगों को रोजाना 9 घंटे की नींद जरूरी होती है. क्योंकि इससे शरीिर की रिपेयर प्रक्रिया और हार्मोन बैलेंस बना रहता है. 7 घंटे से कम सोने पर टाइप2 डायबिटीज का खतरा 9% बढ़ जाता है
उम्र बढ़ने के साथ शरीर का हर सिस्टम अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है. दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म भी धीमा पड़ जाता है, हार्मोनल बढ़ता है और दिल की बीमारियों, डायबिटीज और बोन लॉस का खतरा भी ज्यादा हो जाता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, 40 की उम्र वह समय है जब हेल्थ को लेकर लापरवाही आपके लिए खतरा बन सकती है. इसी वजह से डॉक्टर उन आदतों पर जोर देते हैं जिन्हें 40 के बाद तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि शरीर लंबे समय तक फिट और सुरक्षित रह सके.
Published at : 04 Dec 2025 11:04 AM (IST)
हेल्थ
