PCOS से जूझ रहीं महिलाएं सर्दियों में नहीं होंगी परेशान, ये टिप्स आएंगे आपके काम
अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर पिम्पल्स या शरीर पर अनचाहे बाल, ये लक्षण अक्सर तनाव बढ़ा देते हैं. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने और ठंड में कम मूवमेंट के कारण PCOS के लक्षण कई बढ़ सकते हैं.
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कई महिलाओं के लिए एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन गई है. अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर पिम्पल्स या चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल,ये लक्षण अक्सर तनाव बढ़ा देते हैं. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने और ठंड में कम मूवमेंट के कारण PCOS के लक्षण कई बार और बढ़ सकते हैं.लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान डाइट और लाइफस्टाइल बदलाव अपनाकर आप सर्दियों में भी PCOS को आराम से मैनेज कर सकती हैं.
Published at : 11 Dec 2025 03:42 PM (IST)
