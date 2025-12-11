PCOS से जूझ रहीं महिलाएं सर्दियों में नहीं होंगी परेशान, ये टिप्स आएंगे आपके काम

PCOS में इंसुलिन प्रतिरोध बहुत आम है, जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ता है और हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं. इसलिए ऐसी डाइट चुनें जिनका GI कम हो, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, हरी सब्जियां, बाजरा और ज्वार. ये चीजें ब्लड शुगर अचानक बढ़ने से रोकती हैं और वजन कंट्रोल करने में मदद करती हैं.