PCOS से जूझ रहीं महिलाएं सर्दियों में नहीं होंगी परेशान, ये टिप्स आएंगे आपके काम

PCOS से जूझ रहीं महिलाएं सर्दियों में नहीं होंगी परेशान, ये टिप्स आएंगे आपके काम

अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर पिम्पल्स या शरीर पर अनचाहे बाल, ये लक्षण अक्सर तनाव बढ़ा देते हैं. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने और ठंड में कम मूवमेंट के कारण PCOS के लक्षण कई बढ़ सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Dec 2025 03:42 PM (IST)
अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर पिम्पल्स या शरीर पर अनचाहे बाल, ये लक्षण अक्सर तनाव बढ़ा देते हैं. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने और ठंड में कम मूवमेंट के कारण PCOS के लक्षण कई बढ़ सकते हैं.

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कई महिलाओं के लिए एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या बन गई है. अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर पिम्पल्स या चेहरे व शरीर पर अनचाहे बाल,ये लक्षण अक्सर तनाव बढ़ा देते हैं. सर्दियों में मेटाबॉलिज्म धीमा होने और ठंड में कम मूवमेंट के कारण PCOS के लक्षण कई बार और बढ़ सकते हैं.लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान डाइट और लाइफस्टाइल बदलाव अपनाकर आप सर्दियों में भी PCOS को आराम से मैनेज कर सकती हैं.

PCOS में इंसुलिन प्रतिरोध बहुत आम है, जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ता है और हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं. इसलिए ऐसी डाइट चुनें जिनका GI कम हो, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, हरी सब्जियां, बाजरा और ज्वार. ये चीजें ब्लड शुगर अचानक बढ़ने से रोकती हैं और वजन कंट्रोल करने में मदद करती हैं.
PCOS में इंसुलिन प्रतिरोध बहुत आम है, जिसके कारण ब्लड शुगर बढ़ता है और हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं. इसलिए ऐसी डाइट चुनें जिनका GI कम हो, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ, हरी सब्जियां, बाजरा और ज्वार. ये चीजें ब्लड शुगर अचानक बढ़ने से रोकती हैं और वजन कंट्रोल करने में मदद करती हैं.
प्रोटीन और अच्छे फैट PCOS में बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. प्रोटीन के लिए दाल, अंडे, पनीर, टोफू, चने. हेल्दी फैट के लिए अलसी, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, मछली. ये न सिर्फ भूख को कंट्रोल रखते हैं, बल्कि हार्मोन के संतुलन में भी मदद करते हैं.
प्रोटीन और अच्छे फैट PCOS में बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. प्रोटीन के लिए दाल, अंडे, पनीर, टोफू, चने. हेल्दी फैट के लिए अलसी, अखरोट, बादाम, एवोकाडो, मछली. ये न सिर्फ भूख को कंट्रोल रखते हैं, बल्कि हार्मोन के संतुलन में भी मदद करते हैं.
सर्दियों में फाइबर वाले खाने आसानी से अवेलेबल होते हैं. ये पाचन सुधारते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध कम करते हैं. फाइबर के अच्छे स्रोत सेब, संतरा, बेरीज, पालक, ब्रोकली, मेथी, बाजरा, जौ, ज्वार, ओट्स. ये खाने हार्मोन को स्थिर रखने और वजन बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं.
सर्दियों में फाइबर वाले खाने आसानी से अवेलेबल होते हैं. ये पाचन सुधारते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध कम करते हैं. फाइबर के अच्छे स्रोत सेब, संतरा, बेरीज, पालक, ब्रोकली, मेथी, बाजरा, जौ, ज्वार, ओट्स. ये खाने हार्मोन को स्थिर रखने और वजन बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं.
मीठे पेय, सोडा, पेस्ट्री, मैदा वाले स्नैक्स और फास्ट फूड इंसुलिन बढ़ाते हैं और सूजन को ट्रिगर करते हैं. PCOS में इन्हें कम से कम खाएं या पूरी तरह से बचें. सर्दियों में गुड़ या खजूर जैसी प्राकृतिक मिठास सीमित मात्रा में ले सकती हैं.
मीठे पेय, सोडा, पेस्ट्री, मैदा वाले स्नैक्स और फास्ट फूड इंसुलिन बढ़ाते हैं और सूजन को ट्रिगर करते हैं. PCOS में इन्हें कम से कम खाएं या पूरी तरह से बचें. सर्दियों में गुड़ या खजूर जैसी प्राकृतिक मिठास सीमित मात्रा में ले सकती हैं.
ठंड की वजह से कई महिलाएं कम चलती-फिरती हैं, लेकिन PCOS में नियमित एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आप योग, तेज चलना, हल्का घर का वर्कआउट और सूर्य नमस्कार कर सकती हैं. ये एक्सरसाइज इंसुलिन को बेहतर करती हैं और वजन नियंत्रित रखती हैं.
ठंड की वजह से कई महिलाएं कम चलती-फिरती हैं, लेकिन PCOS में नियमित एक्सरसाइज बहुत जरूरी है आप योग, तेज चलना, हल्का घर का वर्कआउट और सूर्य नमस्कार कर सकती हैं. ये एक्सरसाइज इंसुलिन को बेहतर करती हैं और वजन नियंत्रित रखती हैं.
PCOS में तनाव (Stress) बहुत बड़ा कारण है जो हार्मोन को और बिगाड़ देता है. सर्दियों की लंबी रातें अच्छी नींद लेने का मौका देती हैं. इसके साथ ही आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग (डायरी लिखना) कर सकती हैं.
PCOS में तनाव (Stress) बहुत बड़ा कारण है जो हार्मोन को और बिगाड़ देता है. सर्दियों की लंबी रातें अच्छी नींद लेने का मौका देती हैं. इसके साथ ही आप मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग (डायरी लिखना) कर सकती हैं.
Published at : 11 Dec 2025 03:42 PM (IST)
