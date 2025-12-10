स्मोकिंग नहीं करता था 37 साल का यह शख्स, फिर क्यों डलवाने पड़े 2 हार्ट स्टंट? डॉक्टर ने बताई डराने वाली वजह

डॉक्टरों के अनुसार, हर व्यक्ति को 25 साल की उम्र के बाद कुछ जांचें जरूरी करवानी चाहिए. जैसे Lipoprotein(a), HS-CRP (सूजन टेस्ट), ApoB, HbA1c, Fasting Insulin, Vitamin D, Homocysteine, TMT (अगर लक्षण दिखाई दें) और Coronary Calcium Score (35 साल के बाद), ये टेस्ट असली खतरे को समय रहते पकड़ सकते हैं.