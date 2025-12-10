एक्सप्लोरर
स्मोकिंग नहीं करता था 37 साल का यह शख्स, फिर क्यों डलवाने पड़े 2 हार्ट स्टंट? डॉक्टर ने बताई डराने वाली वजह
इसमें एक 37 वर्षीय युवक जो रोज 5 किलोमीटर दौड़ता था, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता था, लेकिन उसे अचानक दो स्टेंट लगाने पड़े. डॉक्टर के अनुसार, इसके पीछे कुछ ऐसे छिपे हुए कारण होते हैं.
आज के समय में हार्ट अटैक दुनिया में मौत का एक बड़ा कारण बन चुका है. भारत में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला मामला बताया है. इसमें एक 37 वर्षीय युवक जो रोज 5 किलोमीटर दौड़ता था, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता था, लेकिन उसे अचानक दो स्टेंट लगाने पड़े. डॉक्टर के अनुसार, इसके पीछे कुछ ऐसे छिपे हुए कारण होते हैं जिनकी जांच लोग कभी नहीं करवाते हैं. अगर समय पर इन्हें पकड़ लिया जाए, तो फ्यूचर में होने वाली गंभीर परेशानी से बचा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि 37 साल का यह शख्स स्मोकिंग नहीं करता था फिर भी क्यों 2 हार्ट स्टंट डलवाने पड़े.
Published at : 10 Dec 2025 07:06 AM (IST)
