हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थचाय के साथ रोज सुबह खाते हैं बिस्कुट, जानें कितनी खतरनाक है मॉर्निंग की यह आदत?

चाय के साथ रोज सुबह खाते हैं बिस्कुट, जानें कितनी खतरनाक है मॉर्निंग की यह आदत?

ज्यादातर मार्केट वाले बिस्कुट मैदा, ज्यादा चीनी, नमक और प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं ऐसे में बिस्कुट चाय के साथ खाने पर ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है और शरीर पर कोई नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Dec 2025 08:14 AM (IST)
ज्यादातर मार्केट वाले बिस्कुट मैदा, ज्यादा चीनी, नमक और प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं ऐसे में बिस्कुट चाय के साथ खाने पर ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है और शरीर पर कोई नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है.

हमारे देश में चाय के साथ बिस्कुट खाना कई लोगों की रोजाना की आदत होती है. बहुत से लोग सुबह की पहली चुस्की के साथ बिस्कुट खाना हल्का और हेल्दी ऑप्शन मानते हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यह आदत जितनी नॉर्मल लगती है उतनी ही सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकती है. चाय और बिस्कुट का यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र, ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर डालता है और कई तरह की परेशानियों को भी जन्म देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रोजाना चाय के साथ बिस्कुट खाना कितना खतरनाक हो सकता है.

1/8
ज्यादातर मार्केट वाले बिस्कुट मैदा, ज्यादा चीनी, नमक और प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं ऐसे में बिस्कुट चाय के साथ खाने पर ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है और शरीर पर कोई नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है.
ज्यादातर मार्केट वाले बिस्कुट मैदा, ज्यादा चीनी, नमक और प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं ऐसे में बिस्कुट चाय के साथ खाने पर ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है और शरीर पर कोई नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है.
2/8
चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन खाली पेट जाकर एसिड को बढ़ा देते हैं. वहीं बिस्कुट का रिफाइंड मैदा और शुगर एसिडिटी और जलन को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं.
चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन खाली पेट जाकर एसिड को बढ़ा देते हैं. वहीं बिस्कुट का रिफाइंड मैदा और शुगर एसिडिटी और जलन को और ज्यादा ट्रिगर करते हैं.
3/8
इसके अलावा सुबह सबसे पहले मीठे या रिफाइंड कार्ब्स वाले बिस्कुट खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है. यह आदत लंबे समय में इन्सुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का कारण बन सकती है.
इसके अलावा सुबह सबसे पहले मीठे या रिफाइंड कार्ब्स वाले बिस्कुट खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है. यह आदत लंबे समय में इन्सुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का कारण बन सकती है.
4/8
चाय और बिस्कुट का कॉम्बिनेशन आंतों में गुड बैक्टीरिया को कमजोर करता है. इससे पाचन की क्षमता घटती है और पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग होने लगती है.
चाय और बिस्कुट का कॉम्बिनेशन आंतों में गुड बैक्टीरिया को कमजोर करता है. इससे पाचन की क्षमता घटती है और पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग होने लगती है.
5/8
इसके अलावा चाय में मौजूद टैनिन पानी की कमी बढ़ाते हैं, जबकि बिस्किट में फाइबर बहुत कम होता है. इसकी वजह से कब्ज और पेट साफ न होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती है.
इसके अलावा चाय में मौजूद टैनिन पानी की कमी बढ़ाते हैं, जबकि बिस्किट में फाइबर बहुत कम होता है. इसकी वजह से कब्ज और पेट साफ न होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती है.
6/8
वहीं रिफाइंड आटा, शुगर और अनहेल्दी फैट वाले बिस्कुट सुबह के समय फैट स्टोर करते हैं, जिससे धीरे-धीरे पेट की चर्बी और वजन बढ़ सकता है.
वहीं रिफाइंड आटा, शुगर और अनहेल्दी फैट वाले बिस्कुट सुबह के समय फैट स्टोर करते हैं, जिससे धीरे-धीरे पेट की चर्बी और वजन बढ़ सकता है.
7/8
ऐसे में सुबह की चाय के साथ बिस्कुट लेने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप सुबह की शुरुआत ऐसे ड्रिंक से कर सकते हैं, जो गट और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं.
ऐसे में सुबह की चाय के साथ बिस्कुट लेने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप सुबह की शुरुआत ऐसे ड्रिंक से कर सकते हैं, जो गट और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं.
8/8
ऐसे में आप रोजाना सुबह की शुरुआत चाय और बिस्कुट की जगह सौंफ का पानी, धनिया बीज का पानी, एलोवेरा जूस या नारियल पानी में दालचीनी मिलाकर भी कर सकते हैं.
ऐसे में आप रोजाना सुबह की शुरुआत चाय और बिस्कुट की जगह सौंफ का पानी, धनिया बीज का पानी, एलोवेरा जूस या नारियल पानी में दालचीनी मिलाकर भी कर सकते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
Tea And Biscuits Side Effects Morning Biscuits Danger Harmful Morning Habits

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo संकट के बीच आज DGCA ने किया तलब, CEO से हुई आज पूछताछ । Breaking News
Parliament Winter Session:वंदे मातरम् पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, Amit Shah करेंगे बहस की शुरुआत
Japan में लगे भूकंप के तेज झटके, सुनामी का अलर्ट किया गया जारी । Breaking News
Gurugram Accident: थार चला रहे युवक ने मारी टक्कर, कार के उड़े परखच्चे! | Breaking | ABP News
Maharashtra निकाय चुनाव को लेकर बंद कमरे में हुई Fadnavis और Eknath Shinde के बीच बैठक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
इंडिया
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
'...एक बार और फिर हमेशा के लिए इसे बंद कर दें', नेहरू की गलतियों पर प्रियंका गांधी ने PM मोदी को दी ये सलाह
यूटिलिटी
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
UAN नंबर भूल गए हैं तो ऐसे कर सकते हैं रिकवर, PF अकाउंट वाले जान लें जरूरी बात
हेल्थ
क्या सच में एग योक से होता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट्स ने बताया इस मिथक के पीछे का बड़ा सच
क्या सच में एग योक से होता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट्स ने बताया इस मिथक के पीछे का बड़ा सच
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget