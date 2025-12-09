एक्सप्लोरर
चाय के साथ रोज सुबह खाते हैं बिस्कुट, जानें कितनी खतरनाक है मॉर्निंग की यह आदत?
ज्यादातर मार्केट वाले बिस्कुट मैदा, ज्यादा चीनी, नमक और प्रिजर्वेटिव से बने होते हैं ऐसे में बिस्कुट चाय के साथ खाने पर ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है और शरीर पर कोई नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है.
हमारे देश में चाय के साथ बिस्कुट खाना कई लोगों की रोजाना की आदत होती है. बहुत से लोग सुबह की पहली चुस्की के साथ बिस्कुट खाना हल्का और हेल्दी ऑप्शन मानते हैं. लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार यह आदत जितनी नॉर्मल लगती है उतनी ही सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकती है. चाय और बिस्कुट का यह कॉम्बिनेशन पाचन तंत्र, ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर डालता है और कई तरह की परेशानियों को भी जन्म देता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रोजाना चाय के साथ बिस्कुट खाना कितना खतरनाक हो सकता है.
Published at : 09 Dec 2025 08:14 AM (IST)
