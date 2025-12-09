एक्सप्लोरर
Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
Aloo Paratha Nutrition Facts: सर्दियों के मौसम में पराठे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. हालांकि इसके नुकसान भी हैं, चलिए आपको बताते हैं कि एक पराठा खाने पर यह कितनी कैलोरी जोड़ता है.
सर्दियों में गर्मागरम आलू के पराठे खाने का मज़ा ही अलग होता है. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि एक पराठा आपकी दिनभर की कैलोरी इनटेक में कितनी बढ़ोतरी कर देता है.
Published at : 09 Dec 2025 01:04 PM (IST)
हेल्थ
हेल्थ
