Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी

Aloo Paratha Calories: सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी

Aloo Paratha Nutrition Facts: सर्दियों के मौसम में पराठे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. हालांकि इसके नुकसान भी हैं, चलिए आपको बताते हैं कि एक पराठा खाने पर यह कितनी कैलोरी जोड़ता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Dec 2025 01:04 PM (IST)
Aloo Paratha Nutrition Facts: सर्दियों के मौसम में पराठे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. हालांकि इसके नुकसान भी हैं, चलिए आपको बताते हैं कि एक पराठा खाने पर यह कितनी कैलोरी जोड़ता है.

सर्दियों में गर्मागरम आलू के पराठे खाने का मज़ा ही अलग होता है. लेकिन कई लोग यह नहीं जानते कि एक पराठा आपकी दिनभर की कैलोरी इनटेक में कितनी बढ़ोतरी कर देता है.

1/7
HexaHealth के अनुसार, एक साधारण आलू पराठा लगभग 300 कैलोरी का होता है. इसमें आटा, उबला आलू और 1 से 2 चम्मच तेल मिलकर यह कैलोरी बनाते हैं.
HexaHealth के अनुसार, एक साधारण आलू पराठा लगभग 300 कैलोरी का होता है. इसमें आटा, उबला आलू और 1 से 2 चम्मच तेल मिलकर यह कैलोरी बनाते हैं.
2/7
NutriScan के न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक, एक आलू पराठा 260 से 300 कैलोरी के बीच हो सकता है. कैलोरी का अंतर तेल-घी की मात्रा और भराई पर निर्भर करता है.
NutriScan के न्यूट्रिशन डेटा के मुताबिक, एक आलू पराठा 260 से 300 कैलोरी के बीच हो सकता है. कैलोरी का अंतर तेल-घी की मात्रा और भराई पर निर्भर करता है.
3/7
अगर पराठे में थोड़ा ज्यादा घी या तेल डाल दिया जाए, तो कैलोरी तेजी से बढ़ जाती है. Shopify आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारी घी लगे पराठे की कैलोरी 350 से 400 तक पहुंच सकती है.
अगर पराठे में थोड़ा ज्यादा घी या तेल डाल दिया जाए, तो कैलोरी तेजी से बढ़ जाती है. Shopify आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारी घी लगे पराठे की कैलोरी 350 से 400 तक पहुंच सकती है.
4/7
अगर आप पराठे के साथ दही, मक्खन या अचार खाते हैं, तो इसमें अतिरिक्त 100 से 150 कैलोरी और जुड़ जाती हैं. यानी एक पूरा सर्विंग आसानी से 400 से 500 कैलोरी तक पहुंच जाता है.
अगर आप पराठे के साथ दही, मक्खन या अचार खाते हैं, तो इसमें अतिरिक्त 100 से 150 कैलोरी और जुड़ जाती हैं. यानी एक पूरा सर्विंग आसानी से 400 से 500 कैलोरी तक पहुंच जाता है.
5/7
ढाबे या रेस्टोरेंट में बनने वाले पराठों में तेल और घी अधिक होता है. ऐसे पराठों की कैलोरी कई बार 450 से 550 कैलोरी तक पहुंच सकती है, जो कि एक भारी भोजन के बराबर है.
ढाबे या रेस्टोरेंट में बनने वाले पराठों में तेल और घी अधिक होता है. ऐसे पराठों की कैलोरी कई बार 450 से 550 कैलोरी तक पहुंच सकती है, जो कि एक भारी भोजन के बराबर है.
6/7
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रोजाना दो से तीन आलू पराठे खाना आपकी डाइट को बिगाड़ सकता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफी ज्यादा होता है, जिससे कैलोरी तेजी से बढ़ती है.
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रोजाना दो से तीन आलू पराठे खाना आपकी डाइट को बिगाड़ सकता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफी ज्यादा होता है, जिससे कैलोरी तेजी से बढ़ती है.
7/7
हालांकि, पराठे पूरी तरह बुरे नहीं हैं, बस इन्हें कम तेल में बनाकर, भराई को हल्का रखकर, और मात्रा कंट्रोल करके आप इसे हेल्दी तरीके से खा सकते हैं.
हालांकि, पराठे पूरी तरह बुरे नहीं हैं, बस इन्हें कम तेल में बनाकर, भराई को हल्का रखकर, और मात्रा कंट्रोल करके आप इसे हेल्दी तरीके से खा सकते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 01:04 PM (IST)
Aloo Paratha Calories How Many Calories In One Aloo Paratha Aloo Paratha Nutrition Facts

Embed widget