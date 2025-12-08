दरअसल, बच्चों में कैंसर बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए सामान्य बच्चों के लिए कोई रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती. लेकिन जिन बच्चों में जेनेटिक जोखिम होता है, उन्हें डॉक्टर जेनेटिक काउंसलिंग या टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं.