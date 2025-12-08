हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थChildhood Cancer: 15 साल उम्र होते ही दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, इग्नोर करने वालों को हो जाता है यह कैंसर

Childhood Cancer: 15 साल उम्र होते ही दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, इग्नोर करने वालों को हो जाता है यह कैंसर

Childhood Cancer Symptoms: कैंसर के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आजकल यूथ बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि 15 के बच्चों के लक्षण बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 08 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Childhood Cancer Symptoms: कैंसर के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आजकल यूथ बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि 15 के बच्चों के लक्षण बताते हैं.

ज्यादातर बच्चों में कैंसर तब पकड़ में आता है जब माता-पिता या डॉक्टर कोई असामान्य लक्षण नोटिस करते हैं. कई बार दूसरी बीमारी का टेस्ट करते समय भी यह अचानक सामने आ जाता है.

दरअसल, बच्चों में कैंसर बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए सामान्य बच्चों के लिए कोई रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती. लेकिन जिन बच्चों में जेनेटिक जोखिम होता है, उन्हें डॉक्टर जेनेटिक काउंसलिंग या टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं.
दरअसल, बच्चों में कैंसर बहुत दुर्लभ होता है, इसलिए सामान्य बच्चों के लिए कोई रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट की सलाह नहीं दी जाती. लेकिन जिन बच्चों में जेनेटिक जोखिम होता है, उन्हें डॉक्टर जेनेटिक काउंसलिंग या टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं.
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी बच्चों में कैंसर के आम लक्षणों में गर्दन, सीने, बगल या पेट में नई गांठ या सूजन शामिल है. बिना वजह होने वाली बहुत ज्यादा थकान भी एक महत्वपूर्ण शुरुआती संकेत है.
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी बच्चों में कैंसर के आम लक्षणों में गर्दन, सीने, बगल या पेट में नई गांठ या सूजन शामिल है. बिना वजह होने वाली बहुत ज्यादा थकान भी एक महत्वपूर्ण शुरुआती संकेत है.
बिना कारण चोट लगना, आसानी से खून बहना या रुकने में दिक्कत, बिना वजह दर्द होना, चलने में लड़खड़ाना या लंगड़ाना भी गंभीर बीमारियों के संकेत हो सकते हैं.
बिना कारण चोट लगना, आसानी से खून बहना या रुकने में दिक्कत, बिना वजह दर्द होना, चलने में लड़खड़ाना या लंगड़ाना भी गंभीर बीमारियों के संकेत हो सकते हैं.
अनजान बुखार, लंबे समय तक ठीक न होने वाली बीमारी, बार-बार सिरदर्द के साथ उल्टी, आंखों या नजर में अचानक बदलाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आंख के बीच सफेद चमक दिखना भी एक चेतावनी है.
अनजान बुखार, लंबे समय तक ठीक न होने वाली बीमारी, बार-बार सिरदर्द के साथ उल्टी, आंखों या नजर में अचानक बदलाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आंख के बीच सफेद चमक दिखना भी एक चेतावनी है.
बिना कोशिश के तेजी से वजन कम होना भी एक आम लक्षण है. हालांकि ये संकेत कई सामान्य बीमारियों में भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण लगातार बने रहें तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.
बिना कोशिश के तेजी से वजन कम होना भी एक आम लक्षण है. हालांकि ये संकेत कई सामान्य बीमारियों में भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण लगातार बने रहें तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं.
डॉक्टर पहले बच्चे का मेडिकल हिस्ट्री और लक्षण समझते हैं, फिर शारीरिक जांच करते हैं. जरूरत पड़ने पर वे ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट या गांठ होने पर बायोप्सी करवाकर उसकी जांच कर सकते हैं.
डॉक्टर पहले बच्चे का मेडिकल हिस्ट्री और लक्षण समझते हैं, फिर शारीरिक जांच करते हैं. जरूरत पड़ने पर वे ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट या गांठ होने पर बायोप्सी करवाकर उसकी जांच कर सकते हैं.
Published at : 08 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Childhood Cancer Symptoms Early Signs Of Cancer In Children Warning Signs Of Childhood Cancer

इंडिया
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
IndiGo का लाखों यात्रियों के साथ धोखा! सेल में टिकटें बेचकर बाद में उड़ानें रद्द, नवंबर–दिसंबर की प्लानिंग एक्सपोज़
बिहार
मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते पकड़े गए! RTI में खुलासा, बिहार और केंद्र सरकार के 8 नेताओं पर सवाल
मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते पकड़े गए! RTI में खुलासा, बिहार और केंद्र सरकार के 8 नेताओं पर सवाल
इंडिया
Vande Matram Debate: नेहरू पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला, भड़क गए गौरव गोगोई, बोले- 'दाग नहीं लगा सकते'
नेहरू पर पीएम मोदी ने ऐसा क्या बोला, भड़क गए गौरव गोगोई, बोले- 'दाग नहीं लगा सकते'
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Kiyosaki का बड़ा दावा: BRICS ने बनाई Gold Currency! असली सच्चाई क्या है ? Paisa Live
Parliament Session: 6 वें दिन भी इंडिगो की बदइंतजामी का मुद्दा विपक्ष ने संसद में उठाया । Congress
Elvish Yadav ने बताया अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Web-Series Lead Role “Rajveer” और Aukaat Ke Bahar सपनों की कहानी
Parliament Session: 'ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी लोग..', Akhilesh Yadav का पलटवार | SP | BJP
Parliament Winter Session: Indigo संकट पर राज्यसभा में सरकार ने दिया जवाब | Rammohan Naidu

Embed widget