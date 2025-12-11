हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो अमेरिका ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 फाइटर जेट्स भी दिखे

भारत के पड़ोस में छिड़ेगी जंग? चीन के साथ आया रूस तो अमेरिका ने उतारा B-52 बॉम्बर; F-35 फाइटर जेट्स भी दिखे

Japan China News: चीनी और रूसी बॉम्बर विमानों की संयुक्त उड़ान के जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया. चीन की ओर से कहा गया कि जापान को परेशान होने की जरूरत नहीं है.

By : आईएएनएस | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 11 Dec 2025 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची को ओर से ताइवान को लेकर दिए बयान के बाद से चीन के साथ उसका कूटनीतिक तनाव चरम पर है. रूस ने पेट्रोलिंग के लिए परमाणु सक्षम जंगी जहाज चीनी सेना के समर्थन में तैनात कर दिया. इसके बाद अमेरिकी बॉम्बर ने भी जापानी जेट्स के साथ उड़ान भरी. ये पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव का साफ और स्पष्ट संकेत है.

जापान और अमेरिका ने किया शक्ति प्रदर्शन

जापान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को कहा, "जापान और अमेरिका ने बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास को रोकने की अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया और सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) और अमेरिकी सेना दोनों की तत्परता का परिचय दिया." 10 दिसंबर को दो अमेरिकी B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर ने जापानी सागर के ऊपर उड़ान भरी थी, जिसमें तीन जापानी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट और तीन F-15 एयर सुपीरियॉरिटी जेट शामिल थे. यह पहली बार था जब चीन के क्षेत्रीय अभ्यास शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति का ऐसा प्रदर्शन किया.

जापानी रक्षा मंत्रालय ने 11 दिसंबर को जारी की गई तस्वीरों में B-52 को F-15 के साथ दिखाया, जो जापान के छठे एयर विंग से थे. 9 दिसंबर को दो रूसी TU-95 बॉम्बर ने दो चीनी H-6 बॉम्बर के साथ संयुक्त उड़ान भरी थी, जिसके जवाब में जापान ने लड़ाकू विमान उतारे.

जापान ने चीन पर रडार लॉक-ऑन का आरोप लगाया

पिछले सप्ताह चीन ने जापान के दक्षिण में विमानवाहक अभ्यास किया, जिसमें जापानी जेट्स पर रडार लॉक-ऑन का आरोप लगा. जापान ने इसे खतरनाक बताया था और कहा कि जेट विमानों को रडार बीम से निशाना बनाया गया था, जबकि चीन ने जापानी विमानों को अनधिकृत घुसपैठ करार दिया. जापान के चीफ ऑफ स्टाफ, जॉइंट स्टाफ जनरल हिरोकी उचिकुरा ने कहा कि चीनी और रूसी बॉम्बर विमानों की संयुक्त उड़ान साफ ​​तौर पर जापान के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन था.

इस घटना की वाशिंगटन ने भी आलोचना करते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अच्छा नहीं है और इस बात की पुष्टि की है कि जापान के साथ उसका गठबंधन अटूट है. जापान और दक्षिण कोरिया दोनों देशों में अमेरिकी सेनाएं तैनात हैं. जापान में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और एक अमेरिकी मरीन अभियान दल मौजूद है.

इस बीच, जापानी सरकार के शीर्ष प्रवक्ता मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक चर्चा जारी रखने की भी बात कही है. उन्होंने गुरुवार को कहा, "जापानी सरकार की नीतियों और रुख के बारे में अन्य देशों की समझ हासिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है."

जापान को परेशान होने की जरूरत नहीं: चीन

उन्होंने कहा कि जापान ने समय पर और उचित तरीके से अन्य देशों को टोक्यो की स्थिति समझाने के लिए लगातार विभिन्न अवसरों का लाभ उठाया है और ऐसा करना जारी रखेगा. रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने बुधवार शाम को अपने इतालवी समकक्ष और नाटो प्रमुख के साथ अलग-अलग बातचीत की.

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान को चीन और रूस की सेनाओं के साझा पेट्रोलिंग से परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह उनके वार्षिक साझा कार्यक्रम का हिस्सा है.

Published at : 11 Dec 2025 08:56 PM (IST)
Tags :
Japan American Japan   RUSSIA CHINA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR की समय सीमा बढ़ने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी जायज मांग की...'
'ये हमारी जायज मांग की जीत', SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका
गोवा नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत याचिका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR की समय सीमा बढ़ने पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'ये हमारी जायज मांग की...'
'ये हमारी जायज मांग की जीत', SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ने पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Tickets: सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल
बॉलीवुड
'कभी नहीं सोचा था धरम जी के लिए मुझे शोक सभा रखनी होगी', धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं हेमा मालिनी
'कभी नहीं सोचा था धरम जी के लिए मुझे शोक सभा रखनी होगी', धर्मेंद्र को याद कर रो पड़ीं हेमा मालिनी
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
शिक्षा
राजधानी-शताब्दी और वंदे भारत में किसके ड्राइवर को सबसे ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें अंतर
राजधानी-शताब्दी और वंदे भारत में किसके ड्राइवर को सबसे ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Year Ender 2025: स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय
स्पेस सेक्टर में देश ने इस साल हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, ISS पर पहुंचा पहला भारतीय
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget