मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज

हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज

आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज

Pakistan ISI: पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) फैज हमीद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Dec 2025 08:14 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के पूर्व डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर) फैज हमी का कोर्ट मार्शल किया गया है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी फैज हमी को सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है. ऐसा पहली बार हुआ है जब ISI के हेड रहे किसी अधिकारी का कोर्ट मार्शल हुआ हो. इमरान खान के किसी भी करीबी अधिकारी को आसिम मुनीर का मौजूदा तंत्र पसंद नहीं करता है.

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को एक बयान जारी कर कहा कि आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे फैज हमी पर अपने पद और अधिकार के दुरुपयोग, देश के गुप्त दस्तावेजों के उल्लंघन समेत कई आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में 2023 में छपे दस्तावेजों के मुताबिक, फैज हमीद पर एक निजी रियल एस्टेट डेवलपर के व्यवसायों पर छापे मारने के भी आरोप लगे हैं, जिसके लिए उन्हें 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

इमरान खान के कार्यकाल में फैज ने दी थी सेवाएं

पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR ने अपने एक बयान में कहा, “फैज हमीद ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, के कार्यकाल के दौरान अपनी सेवाएं दी थी, जिन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और लोगों के अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है.”

बयान में कहा गया, “काफी लंबी और मुश्किल कानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपी को सभी आरोपों में दोषी पाया गया है और गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को घोषित किए गए आदेश के मुताबिक 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.”

इमरान खान की सत्ता गिरने के बाद फैज ने लिया था रिटायरमेंट

आईएसआई के पूर्व डीजी फैज हमीद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कट्टर समर्थक माने जाते थे, जिन्हें एक वक्त पर पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख के पद का दावेदार भी समझा जाता था, उन्होंने इमरान खान की सत्ता के गिरने के कुछ ही महीनों के बाद प्री-मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था. जिसके बाद फैज के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कई मामलों में उल्लंघन का आरोप लगाया गया और उन्हें उनके सभी रैंक से वंचित कर दिया गया.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Published at : 11 Dec 2025 07:35 PM (IST)
ISI Faiz Hameed Pakistan Imran Khan Asim Munir PAKISTAN Army
