13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला

अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल में पूर्णकालिक देशों में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गेंदों का ओवर डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में 13 गेंदों का ओवर डाला. इस मामले में नवीन उल हक के बराबर पहुंच गए. इस ओवर में अर्शदीप ने 18 रन खर्चे.

अर्शदीप सिंह पहले टी20 में अच्छे नजर आए थे, लेकिन दूसरे मैच में उनकी वो लय नजर नहीं आई. टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाजी चुनी. दक्षिण अफ्रीकी पारी का 11वां ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला, जिसमें उन्होंने 7 वाइड गेंद डाली. 7 वाइड और 6 लीगल गेंदें, यानी कुल 13 गेंदों का ओवर किया. इसमें उन्होंने 18 रन खर्चे.

अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज अनचाहा रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह पूर्णकालिक देश के गेंदबाज द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाधिक गेंदों का ओवर डालने वाले बन गए हैं. उनके आलावा अफगानिस्तान के नवीन उल हक ने भी एक ओवर में 13 गेंदें डाली थी. 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 13 गेंदों का ओवर किया था.

अर्शदीप के इस ओवर की शुरुआत सिक्स के साथ हुई थी. इसके बाद उनकी लय खराब हो गई, उनकी दो गेंदें लगातार वाइड हुई. दूसरी लीगल गेंद पर कोई रन नहीं आया, फिर उन्होंने लगातार 4 गेंदें वाइड डाली.

गंभीर को आया अर्शदीप पर गुस्सा

अर्शदीप सिंह द्वारा जब लगातार तीसरी गेंद वाइड फेंकी गई, तब डगआउट में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर भड़क उठे. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि कई फैंस उनके गुस्से वाले रिएक्शन की आलोचना भी कर रहे हैं.

No matter the situation, abusing a youngster is never justified. Shame on Gautam Gambhir for his actions towards Arshdeep Singh pic.twitter.com/05Ie1q4auy — 𝐀𝐚𝐫𝐚𝐯𝐌𝐒𝐃𝐢𝐚𝐧™ (@AaravMsd_07) December 11, 2025

अर्शदीप-बुमराह को नहीं मिला विकेट

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 रन बनाए, क्विंटन डिकॉक ने 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. हैरानी की बात ये रही कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिला और इनकी गेंदों पर रन भी खूब बने. अर्शदीप ने 4 ओवरों में 54 और बुमराह ने 4 ओवरों में 45 रन खर्चे.

वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट लिए, वहीं एक विकेट अक्षर पटेल को मिला. हार्दिक पांड्या ने 3 ओवरों में 34 रन दिए, शिवम दुबे ने 2 ओवरों में 18 रन खर्चे.