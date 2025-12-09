हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थWinter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत

Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत

एक्सपर्ट के अनुसार क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर के न्यूट्रिएंट्स को घटाता है जिससे एड्रिनल फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिएंटडेंस फूड स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 09 Dec 2025 10:08 AM (IST)
एक्सपर्ट के अनुसार क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर के न्यूट्रिएंट्स को घटाता है जिससे एड्रिनल फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिएंटडेंस फूड स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करते हैं.

सर्दियां आते ही त्योहारों की तैयारी, ट्रैवल, देर रात तक जगना और अनियमित खान-पांच शरीर पर स्ट्रेस बढ़ा देते हैं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देता है और यह प्रक्रिया होलीडे सीजन में भी नहीं रुकती है. ऐसे समय में सही खाना स्ट्रेस कम करने, हार्मोन बैलेंस बनाने और कोर्टिसोल लेवल को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम एक्सपर्ट्स के बताएं ऐसे पांच विंटर फ्रेंडली फूड आपको बताते हैं जिनसे शरीर को नेचुरल राहत मिल सकती है.

एक्सपर्ट के अनुसार क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर के न्यूट्रिएंट्स को घटाता है, जिसे एड्रिनल फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिएंट-डेंस फूड स्ट्रेस हैंडल करने की में शरीर की मदद करते हैं.
एक्सपर्ट के अनुसार क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर के न्यूट्रिएंट्स को घटाता है, जिसे एड्रिनल फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिएंट-डेंस फूड स्ट्रेस हैंडल करने की में शरीर की मदद करते हैं.
वहीं ब्रोकली, फूलगोभी, ब्रुसेल्स, स्प्राउट्स और केले जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर कंपाउंड से भरपूर होते हैं. यह डिटॉक्स हार्मोन बैलेंस और कॉर्टिसोल रेगुलेशन में मदद करते हैं.
वहीं ब्रोकली, फूलगोभी, ब्रुसेल्स, स्प्राउट्स और केले जैसे क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर कंपाउंड से भरपूर होते हैं. यह डिटॉक्स हार्मोन बैलेंस और कॉर्टिसोल रेगुलेशन में मदद करते हैं.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लीन प्रोटीन ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोककर कॉर्टिसोल को स्थिर रखता है और एड्रिनल फंक्शन को सपोर्ट करता है. वाइल्ड सैल्मन, टर्की, चिकन ब्रेस्ट और ग्रास फेड बाइसन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लीन प्रोटीन ब्लड शुगर स्पाइक्स को रोककर कॉर्टिसोल को स्थिर रखता है और एड्रिनल फंक्शन को सपोर्ट करता है. वाइल्ड सैल्मन, टर्की, चिकन ब्रेस्ट और ग्रास फेड बाइसन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं.
वहीं ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होती है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, इन्फ्लेमेशन घटाती है और एड्रिनल हेल्थ को सपोर्ट करती है.
वहीं ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होती है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, इन्फ्लेमेशन घटाती है और एड्रिनल हेल्थ को सपोर्ट करती है.
इसके अलावा केल, स्विस चार्ड, स्पिनच और कोलार्ड ग्रीन्स जैसे पत्तेदार सब्जियां एड्रिनल हेल्थ और कॉर्टिसोल बैलेंस के लिए फायदेमंद होती है. ये महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं.
इसके अलावा केल, स्विस चार्ड, स्पिनच और कोलार्ड ग्रीन्स जैसे पत्तेदार सब्जियां एड्रिनल हेल्थ और कॉर्टिसोल बैलेंस के लिए फायदेमंद होती है. ये महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं.
वहीं सर्दियों में संतरा, नींबू, मौसमी और ग्रेपफ्रूट जैसे सिट्रस फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह एड्रिनल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और शरीर के स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करते हैं.
वहीं सर्दियों में संतरा, नींबू, मौसमी और ग्रेपफ्रूट जैसे सिट्रस फल विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह एड्रिनल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और शरीर के स्ट्रेस रिस्पांस को कंट्रोल करते हैं.
Published at : 09 Dec 2025 10:08 AM (IST)
Winter Stress Relief Foods Foods To Reduce Stress Adrenal Health Foods

