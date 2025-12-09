एक्सप्लोरर
Winter Health Tips: सर्दियों में स्ट्रेस बढ़ा रहा आपकी परेशानी तो न लें टेंशन, ये 5 फूड देंगे आपको राहत
एक्सपर्ट के अनुसार क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर के न्यूट्रिएंट्स को घटाता है जिससे एड्रिनल फंक्शन और हार्मोनल बैलेंस पर असर पड़ता है. ऐसे में न्यूट्रिएंटडेंस फूड स्ट्रेस हैंडल करने में मदद करते हैं.
सर्दियां आते ही त्योहारों की तैयारी, ट्रैवल, देर रात तक जगना और अनियमित खान-पांच शरीर पर स्ट्रेस बढ़ा देते हैं. इसे लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस शरीर से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देता है और यह प्रक्रिया होलीडे सीजन में भी नहीं रुकती है. ऐसे समय में सही खाना स्ट्रेस कम करने, हार्मोन बैलेंस बनाने और कोर्टिसोल लेवल को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम एक्सपर्ट्स के बताएं ऐसे पांच विंटर फ्रेंडली फूड आपको बताते हैं जिनसे शरीर को नेचुरल राहत मिल सकती है.
Published at : 09 Dec 2025 10:08 AM (IST)
हेल्थ
