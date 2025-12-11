किस धर्म को फॉलो करते हैं रजनीकांत? जाति और असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं. एक्टर की दुनिया भर में तगड़ी फैन फॉलोविंग है. रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. सुपरस्टार अपना 75वां बर्थडे मनाने वाले हैं और इस मौके पर हम आपको उनका धर्म, जाति से लेकर असली नाम तक बता रहे हैं. बहुत कम लोग रजनीकांत का असली नाम जानते हैं.

रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को बैंगलोर में हुआ था. उनके पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी. एक्टर का ताल्लुक मराठा हिंदू परिवार से है और वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं.

किस जाति से हैं रजनीकांत?

रजनीकांत की जाति की बात करें तो वो गायकवाड़ समुदाय से है जो महाराष्ट्र में कुनबी या मराठा समूहों से जुड़ा हुआ माना जाता है. बहुत कम लोग सुपरस्टार का असली नाम जानते हैं. बता दें कि रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है.

170 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं रजनीकांत

रजनीकांत ने 1975 में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'अपूर्व रागंगल' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. के. बालाचंदर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया था. इसके बाद 1978 में रिलीज हुई फिल्म 'भैरवी' उनकी पहली फिल्म थी जिसमें वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे. रजनीकांत पिछले 50 सालों से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने अपने करियर में 170 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. सुपरस्टार तमिल के साथ-साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और मलयालम भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

रजनीकांत का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट पर रजनीकांत आखिरी बार फिल्म 'कुली' में दिखाई दिए थे. 2025 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. अब सुपरस्टार 'जेलर 2' में नजर आएंगे. ये फिल्म 12 जून 2026 को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसके अलावा रजनीकांत के पास कमल हासन के साथ भी एक फिल्म पाइपलाइन में है.