ये 5 तरीके अपना लिए तो सर्दियों में परेशान नहीं करेगा जोड़ों का दर्द, तुरंत मिलेगी राहत

ये 5 तरीके अपना लिए तो सर्दियों में परेशान नहीं करेगा जोड़ों का दर्द, तुरंत मिलेगी राहत

सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं. यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपको इस दर्द से राहत दिला सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Dec 2025 05:22 PM (IST)
सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या है, जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं. यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपको इस दर्द से राहत दिला सकते हैं.

सर्दियों में जोड़ों का दर्द: राहत पाने के उपाय

1/7
अक्सर सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर को पानी पहले जितना ही चाहिए होता है. पानी की कमी से जोड़ों में मौजूद सिनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे घर्षण बढ़ता है और दर्द व जकड़न अधिक महसूस होती है. दिनभर नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने से जोड़ों के दर्द में कमी आती है, सूजन कम होती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है.
अक्सर सर्दियों के मौसम में प्यास कम लगती है लेकिन शरीर को पानी पहले जितना ही चाहिए होता है. पानी की कमी से जोड़ों में मौजूद सिनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे घर्षण बढ़ता है और दर्द व जकड़न अधिक महसूस होती है. दिनभर नियमित रूप से गुनगुना पानी पीने से जोड़ों के दर्द में कमी आती है, सूजन कम होती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है.
2/7
सर्दियों के मौसम में तिल–गुड़, बादाम, अखरोट, मूंगफली, हल्दी वाला दूध, हरी सब्जियां, सोया, दालें जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेने से शरीर में सूजन कम होती है और हड्डियां–जोड़ अंदर से मजबूत बनते हैं.
सर्दियों के मौसम में तिल–गुड़, बादाम, अखरोट, मूंगफली, हल्दी वाला दूध, हरी सब्जियां, सोया, दालें जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेने से शरीर में सूजन कम होती है और हड्डियां–जोड़ अंदर से मजबूत बनते हैं.
3/7
आपको अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो तो उस जगह पर गर्म सेक करने से दर्द में तुरंत राहत मिलती है. आप कपड़े को गर्म करके या हॉट वॉटर बैग से सेक कर सकते हैं.
आपको अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो तो उस जगह पर गर्म सेक करने से दर्द में तुरंत राहत मिलती है. आप कपड़े को गर्म करके या हॉट वॉटर बैग से सेक कर सकते हैं.
4/7
स्किन नहीं, जोड़ों को भी चाहिए मॉइस्चर. ठंड की ड्राईनेस मांसपेशियों और जोड़ों को कड़ा बना देती है इसलिए सरसों, नारियल या तिल के तेल से 10 मिनट की हल्की मालिश stiffness कम करने, मांसपेशियों को गर्म रखने और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में बहुत मदद करती है.
स्किन नहीं, जोड़ों को भी चाहिए मॉइस्चर. ठंड की ड्राईनेस मांसपेशियों और जोड़ों को कड़ा बना देती है इसलिए सरसों, नारियल या तिल के तेल से 10 मिनट की हल्की मालिश stiffness कम करने, मांसपेशियों को गर्म रखने और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में बहुत मदद करती है.
5/7
सर्दियों के मौसम में शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो सकती है जिससे मांसपेशियों में जकड़न और जोड़ों का दर्द ज्यादा हो सकता है. इससे बचने के लिए दिन में कम से कम आधे घंटे धूप में बैठे या सैर करे जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी. अगर दर्द ज्यादा होता है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले.
सर्दियों के मौसम में शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो सकती है जिससे मांसपेशियों में जकड़न और जोड़ों का दर्द ज्यादा हो सकता है. इससे बचने के लिए दिन में कम से कम आधे घंटे धूप में बैठे या सैर करे जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ेगी. अगर दर्द ज्यादा होता है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले.
6/7
हमने आमतौर पर देखा है की सर्दियों में ओवर ईटिंग लोग करने लगते हैं क्योकि ठंड के मौसम में कई तरह के पकवान बनते हैं जिसे खाकर हम अपना वजन बढ़ा लेते हैं जो की बेहद गलत कदम है. अगर आपके जोड़ों में दर्द की समस्या है तो वजन बढ़ने की वजह से ये समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखे और वजन को ना बढ़ने दे.
हमने आमतौर पर देखा है की सर्दियों में ओवर ईटिंग लोग करने लगते हैं क्योकि ठंड के मौसम में कई तरह के पकवान बनते हैं जिसे खाकर हम अपना वजन बढ़ा लेते हैं जो की बेहद गलत कदम है. अगर आपके जोड़ों में दर्द की समस्या है तो वजन बढ़ने की वजह से ये समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखे और वजन को ना बढ़ने दे.
7/7
जब भी आप सर्दियों के मौसम में बाहर निकले तो इस बात का विशेष ध्यान रखे की शरीर को पूरी तरह से ढके यानी गरम कपड़े पहने और शरीर के वो हिस्से जहां आपको लगता है की मेरे दर्द है खासकर उन हिस्सों को अच्छी तरह से कवर करे, जैसे घुटने को अच्छी तरह से वॉर्म बैंड से कवर करे, हाथो में ग्लव्स या दस्ताने पहने आदि.
जब भी आप सर्दियों के मौसम में बाहर निकले तो इस बात का विशेष ध्यान रखे की शरीर को पूरी तरह से ढके यानी गरम कपड़े पहने और शरीर के वो हिस्से जहां आपको लगता है की मेरे दर्द है खासकर उन हिस्सों को अच्छी तरह से कवर करे, जैसे घुटने को अच्छी तरह से वॉर्म बैंड से कवर करे, हाथो में ग्लव्स या दस्ताने पहने आदि.
Published at : 10 Dec 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Temperature Winters Cold Joint Pain Blood Circulation Pain Muscles

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget