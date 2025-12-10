ये 5 तरीके अपना लिए तो सर्दियों में परेशान नहीं करेगा जोड़ों का दर्द, तुरंत मिलेगी राहत

हमने आमतौर पर देखा है की सर्दियों में ओवर ईटिंग लोग करने लगते हैं क्योकि ठंड के मौसम में कई तरह के पकवान बनते हैं जिसे खाकर हम अपना वजन बढ़ा लेते हैं जो की बेहद गलत कदम है. अगर आपके जोड़ों में दर्द की समस्या है तो वजन बढ़ने की वजह से ये समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखे और वजन को ना बढ़ने दे.