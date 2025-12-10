गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट

गर्म पानी और शहद पीने से गले की खराश और सर्दी-खांसी में राहत मिलती है. शहद अपने नेचुरल एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण गले की जलन और खराश को शांत करता है. गुनगुना पानी बलगम को ढीला करता है, जिससे सर्दी-खांसी में जल्दी आराम मिलता है.