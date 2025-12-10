हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थगर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट

गर्म पानी और शहद पीने से होते हैं बड़े फायदे, टॉप-10 तुरंत कर लें नोट

यह न सिर्फ शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि कई तरह के स्वास्थ्य फायदे भी देता है. शहद को नेचुरली मीठा माना जाता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इसे और भी खास बनाती हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Dec 2025 06:48 PM (IST)
यह न सिर्फ शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि कई तरह के स्वास्थ्य फायदे भी देता है. शहद को नेचुरली मीठा माना जाता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इसे और भी खास बनाती हैं.

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे आसान और नेचुरल घरेलू उपायों में से एक सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीना है. यह न सिर्फ शरीर को अंदर से साफ करता है, बल्कि कई तरह के स्वास्थ्य फायदे भी देता है. शहद को नेचुरली मीठा माना जाता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इसे और भी खास बनाती हैं. तो आइए जानते हैं कि गर्म पानी और शहद पीने से क्या बड़े फायदे होते हैं.

1/10
गर्म पानी और शहद पीने से गले की खराश और सर्दी-खांसी में राहत मिलती है. शहद अपने नेचुरल एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण गले की जलन और खराश को शांत करता है. गुनगुना पानी बलगम को ढीला करता है, जिससे सर्दी-खांसी में जल्दी आराम मिलता है.
गर्म पानी और शहद पीने से गले की खराश और सर्दी-खांसी में राहत मिलती है. शहद अपने नेचुरल एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण गले की जलन और खराश को शांत करता है. गुनगुना पानी बलगम को ढीला करता है, जिससे सर्दी-खांसी में जल्दी आराम मिलता है.
2/10
गर्म पानी और शहद पीने से पेट की गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है. शहद के एंजाइम पाचन क्रिया को आसान बनाते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है.
गर्म पानी और शहद पीने से पेट की गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है. शहद के एंजाइम पाचन क्रिया को आसान बनाते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है.
3/10
गुनगुना पानी और शहद मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं. इससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट धीरे-धीरे कम होने लगती है. साथ ही मीठा खाने की तलब भी कंट्रोल में रहती है.
गुनगुना पानी और शहद मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं. इससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट धीरे-धीरे कम होने लगती है. साथ ही मीठा खाने की तलब भी कंट्रोल में रहती है.
4/10
शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. यह मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है और शरीर को इंफेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रखता है.
शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. यह मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करता है और शरीर को इंफेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रखता है.
5/10
नियमित गर्म पानी और शहद पीने से शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स निकलते हैं. इसका असर स्किन पर साफ दिखता है, जिससे चेहरा चमकदार बनता है और पिंपल्स जैसी समस्याएं कम होती हैं.
नियमित गर्म पानी और शहद पीने से शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स निकलते हैं. इसका असर स्किन पर साफ दिखता है, जिससे चेहरा चमकदार बनता है और पिंपल्स जैसी समस्याएं कम होती हैं.
6/10
गर्म पानी और शहद बदलते मौसम और लाइफस्टाइल की वजह से जमा हुए हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. साथ ही लिवर भी हेल्दी रहता है.
गर्म पानी और शहद बदलते मौसम और लाइफस्टाइल की वजह से जमा हुए हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. साथ ही लिवर भी हेल्दी रहता है.
7/10
सुबह-सुबह यह ड्रिंक शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और शहद की नेचुरल शुगर तुरंत एनर्जी का संचार करती है. आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं.
सुबह-सुबह यह ड्रिंक शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और शहद की नेचुरल शुगर तुरंत एनर्जी का संचार करती है. आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करते हैं.
8/10
शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और शरीर में सूजन कम करते हैं. यह कई तरह की बीमारियों से बचाव में मददगार है.
शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और शरीर में सूजन कम करते हैं. यह कई तरह की बीमारियों से बचाव में मददगार है.
9/10
अगर रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पिया जाए, तो यह तनाव कम करता है और मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाकर नींद को गहरा और सुकून भरा बनाता है.
अगर रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पिया जाए, तो यह तनाव कम करता है और मेलाटोनिन के स्तर को बढ़ाकर नींद को गहरा और सुकून भरा बनाता है.
10/10
शहद के गुण दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. नियमित गर्म पानी और शहद पीने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होता है और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है.
शहद के गुण दिल की सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं. नियमित गर्म पानी और शहद पीने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होता है और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है.
Published at : 10 Dec 2025 06:48 PM (IST)
