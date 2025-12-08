लिवर कैंसर से पहले शरीर करता है ये 5 इशारे, पहचान लिया तो बच जाएगी जान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लिवर कैंसर की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर इसे गैस, एसिडिटी या सामान्य कमजोरी समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Dec 2025 05:54 PM (IST)
लिवर कैंसर की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर इसे गैस, एसिडिटी या सामान्य कमजोरी समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं.

लिवर हमारे शरीर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो खून को साफ करने, टॉक्सिन बाहर निकालने, पाचन को ठीक रखने और शरीर को एनर्जी देने जैसे जरूरी काम करता है. एक्सपर्ट के अनुसार, लिवर कैंसर की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर इसे गैस, एसिडिटी या सामान्य कमजोरी समझ कर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है.

लिवर हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में होता है, इसलिए जब इसमें कोई समस्या होती है तो उसी हिस्से में दर्द, भारीपन या खिंचाव महसूस होता है. अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है और लगातार बना रहे या बढ़ जाता तो यह लिवर कैंसर का शुरुआत हो सकता है. वहीं कई लोग इसे गैस समझकर अनदेखा करते हैं जो खतरनाक होता है.
लिवर हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में होता है, इसलिए जब इसमें कोई समस्या होती है तो उसी हिस्से में दर्द, भारीपन या खिंचाव महसूस होता है. अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है और लगातार बना रहे या बढ़ जाता तो यह लिवर कैंसर का शुरुआत हो सकता है. वहीं कई लोग इसे गैस समझकर अनदेखा करते हैं जो खतरनाक होता है.
वहीं अगर आप डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और फिर भी वजन तेजी से कम हो रहा है तो भी लिवर कैंसर का संकेत हो सकता है. दरअसल, ट्यूमर के कारण शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगती है, जिससे बिना कुछ किए भी वजन गिरने लगता है.
वहीं अगर आप डाइट या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और फिर भी वजन तेजी से कम हो रहा है तो भी लिवर कैंसर का संकेत हो सकता है. दरअसल, ट्यूमर के कारण शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म होने लगती है, जिससे बिना कुछ किए भी वजन गिरने लगता है.
इसके अलावा भूख में कमी और जल्दी पेट भर जाना लिवर की खराब पाचन क्रिया को सीधे प्रभावित करता है. इस कारण खाने की इच्छा कम होती है और थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट भर भारी महसूस होता है. यह भी ज्यादातर लिवर कैंसर का शुरुआती के संकेत हो सकता है.
इसके अलावा भूख में कमी और जल्दी पेट भर जाना लिवर की खराब पाचन क्रिया को सीधे प्रभावित करता है. इस कारण खाने की इच्छा कम होती है और थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट भर भारी महसूस होता है. यह भी ज्यादातर लिवर कैंसर का शुरुआती के संकेत हो सकता है.
वहीं लिवर खराब होने पर शरीर में बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जिससे आंखें और स्किन पीली पड़ने लगती है. वहीं अगर अचानक पीलिया हो जाए और लंबे समय तक ठीक न हो तो इसे भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह भी लिवर कैंसर का गंभीर संकेत हो सकता है.
वहीं लिवर खराब होने पर शरीर में बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जिससे आंखें और स्किन पीली पड़ने लगती है. वहीं अगर अचानक पीलिया हो जाए और लंबे समय तक ठीक न हो तो इसे भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए. यह भी लिवर कैंसर का गंभीर संकेत हो सकता है.
जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है. इसी कारण लगातार थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है. यह थकान आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती है जो कैंसर का चेतावनी संकेत हो सकता है.
जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता है तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है. इसी कारण लगातार थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस होती है. यह थकान आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती है जो कैंसर का चेतावनी संकेत हो सकता है.
Published at : 08 Dec 2025 05:54 PM (IST)
