लिवर कैंसर से पहले शरीर करता है ये 5 इशारे, पहचान लिया तो बच जाएगी जान

लिवर हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में होता है, इसलिए जब इसमें कोई समस्या होती है तो उसी हिस्से में दर्द, भारीपन या खिंचाव महसूस होता है. अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है और लगातार बना रहे या बढ़ जाता तो यह लिवर कैंसर का शुरुआत हो सकता है. वहीं कई लोग इसे गैस समझकर अनदेखा करते हैं जो खतरनाक होता है.