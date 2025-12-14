विसरल फैट साधारण फैट की तरह त्वचा के नीचे नहीं दिखती, बल्कि पेट की गहराई में छिपी रहती है. यही वजह है कि यह जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और हार्मोन व इंफ्लेमेशन बढ़ाकर कई बीमारियों का कारण बनती है.