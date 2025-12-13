सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन, ऐसे करें हील

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन, ऐसे करें हील

कई लोगों को जलन, लालिमा, खुजली, पपड़ी और होंठ फटने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. अगर समय रहते स्किन की सही देखभाल न की जाए, तो ड्राई स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Dec 2025 05:33 PM (IST)
जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ठंडी हवा और कम नमी की वजह से स्किन अपनी नमी खोने लगती है. इसका असर सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखता है. स्किन रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी लगने लगती है. कई लोगों को जलन, लालिमा, खुजली, पपड़ी और होंठ फटने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. अगर समय रहते स्किन की सही देखभाल न की जाए, तो ड्राई स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है. इसलिए सर्दियों में स्किन को री-हाइड्रेट करना और अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में बार-बार स्किन ड्राई हो रही है तो कैसे हील करें.

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा गर्म पानी त्वचा की नेचुरल नमी छीन लेता है. बहुत गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी से नहाएं. नहाने का समय 5 से 10 मिनट तक ही रखें नहाने के तुरंत बाद, जब त्वचा हल्की गीली हो, तभी क्रीम या तेल लगाएं.
सर्दियों में हार्ड साबुन स्किन को और ज्यादा रूखा बना देते हैं. साबुन-मुक्त और मॉइस्चराइजिंग क्लींजर का यूज करें. नहाने या मुंह धोने के बाद मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. पेट्रोलियम जेली, क्रीम या बॉडी बटर ड्राई स्किन के लिए अच्छे होते हैं.
Embed widget