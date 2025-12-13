सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन, ऐसे करें हील

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा गर्म पानी त्वचा की नेचुरल नमी छीन लेता है. बहुत गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी से नहाएं. नहाने का समय 5 से 10 मिनट तक ही रखें नहाने के तुरंत बाद, जब त्वचा हल्की गीली हो, तभी क्रीम या तेल लगाएं.