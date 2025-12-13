एक्सप्लोरर
सर्दियों में बार-बार ड्राई हो रही स्किन, ऐसे करें हील
कई लोगों को जलन, लालिमा, खुजली, पपड़ी और होंठ फटने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. अगर समय रहते स्किन की सही देखभाल न की जाए, तो ड्राई स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है.
जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, ठंडी हवा और कम नमी की वजह से स्किन अपनी नमी खोने लगती है. इसका असर सबसे पहले हमारी स्किन पर दिखता है. स्किन रूखी, बेजान और खिंची-खिंची सी लगने लगती है. कई लोगों को जलन, लालिमा, खुजली, पपड़ी और होंठ फटने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं. अगर समय रहते स्किन की सही देखभाल न की जाए, तो ड्राई स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है. इसलिए सर्दियों में स्किन को री-हाइड्रेट करना और अच्छे से मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में बार-बार स्किन ड्राई हो रही है तो कैसे हील करें.
1/6
2/6
Published at : 13 Dec 2025 05:33 PM (IST)
हेल्थ
8 Photos
जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी
हेल्थ
5 Photos
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बॉलीवुड
इन 6 फिल्मों के पहले पार्ट ने मचाया था गदर, 2025 में आए सीक्वल तो लग गया फ्लॉप का ठप्पा
फ़ुटबॉल
फैंस को पूरा पैसा वापस मिलेगा, आयोजक ने मानी गलती! लियोनेल मेसी के इवेंट में खूब मचा था बवाल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion