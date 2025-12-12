हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Winter Bone Health: ठंड में हड्डियां करने लगती हैं कट-कट की आवाज, ये विंटर डाइट लेंगे तो होंगी मजबूत

Winter Bone Health: ठंड में हड्डियां करने लगती हैं कट-कट की आवाज, ये विंटर डाइट लेंगे तो होंगी मजबूत

Winter Diet For Bone Strength: ठंड के मौसम शरीर में कई बदलाव होते हैं, उनमें से एक है हड्डियों का कट-कट करना. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं और इसके लिए डाइट क्या है.

By : सोनम  | Updated at : 12 Dec 2025 11:53 AM (IST)
Winter Diet For Bone Strength: ठंड के मौसम शरीर में कई बदलाव होते हैं, उनमें से एक है हड्डियों का कट-कट करना. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कैसे बच सकते हैं और इसके लिए डाइट क्या है.

सर्दियां भले ही गर्मी से राहत देती हों, लेकिन इसके साथ शरीर दर्द, अकड़न और हड्डियों में आवाज़ जैसी दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं. सही खाने की आदतें आपकी हड्डियों और जोड़ों को पूरे मौसम में मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती हैं.

1/7
इस मौसम में डाइट उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की हलचल. ठंड के मौसम में मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं और जोड़ों की लचक कम हो जाती है. ऐसे में कुछ खास न्यूट्रिशन आपकी हड्डियों को मजबूती देने और सूजन कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
इस मौसम में डाइट उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की हलचल. ठंड के मौसम में मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं और जोड़ों की लचक कम हो जाती है. ऐसे में कुछ खास न्यूट्रिशन आपकी हड्डियों को मजबूती देने और सूजन कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
2/7
तिल जैसे छोटे बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं. इन्हें सलाद, चटनी या पराठों में जोड़कर आसानी से रोज की रोजमर्रा की डाइट में शामिल किया जा सकता है.
तिल जैसे छोटे बीज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं. इन्हें सलाद, चटनी या पराठों में जोड़कर आसानी से रोज की रोजमर्रा की डाइट में शामिल किया जा सकता है.
Published at : 12 Dec 2025 11:53 AM (IST)
Winter Bone Health Bone Pain In Winter Winter Diet For Bone Strength

