शुगर से लेकर स्लीप तक… इन 5 बदलावों से बढ़ सकती है आपकी लाइफस्पैन

एक्सपर्ट्स के अनुसार बढ़ती उम्र में मांसपेशियों को मजबूत रखने और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी भूमिका निभाती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रेगुलर रेजिस्टेंस वर्कआउट से मांसपेशियां ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से प्रोसेस करती है, जिससे ग्लूकोज कंट्रोल बेहतर होता है और मेटाबॉलिक स्विंग्स कम होते हैं. रिसर्च के अनुसार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वालों में टाइप टू डायबिटीज का खतरा 30 से 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है. वही वजन उठाने जैसी एक्सरसाइज करने से दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है और पूरे शरीर की फिटनेस भी सही रहती है.