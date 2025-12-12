हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीब्यूटीWeekend Glow Tips: छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन

How To Get Glowing Skin: पूरे हफ्ते काम करने के बाद हमारा शरीर आराम मांगता है, चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने स्किन को कैसे छुट्टियों के दिनों में ग्लो कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा.

By : सोनम  | Updated at : 12 Dec 2025 01:20 PM (IST)
वीकेंड आपके चेहरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देने का सही समय होता है. बिना महंगे ट्रीटमेंट्स के भी आप घर पर ही स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. बस कुछ आसान आदतें संडे से पहले अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें.

1/7
सबसे पहले अंदर से हाइड्रेशन का ख्याल रखें. खूब पानी पीना स्किन को प्लंप और फ्रेश बनाता है. रविवार से पहले 8 से 10 गिलास पानी और ककड़ी, तरबूज जैसे हाइड्रेटिंग फूड्स को डाइट में जोड़ें.
2/7
संडे ग्लो रूटीन की शुरुआत अच्छी क्लेंजिंग से करें. हल्का क्लेंज़र चेहरे की गंदगी, पसीना और मेकअप को साफ करता है और स्किन को साफ-सुथरा बेस देता है. इससे चेहरे पर नेचुरल ब्राइटनेस आती है.
Published at : 12 Dec 2025 01:20 PM (IST)
