एक्सप्लोरर
Weekend Glow Tips: छुट्टी के दिन कैसे बढ़ाएं अपने चेहरे का ग्लो, संडे आने से पहले बना लें यह रूटीन
How To Get Glowing Skin: पूरे हफ्ते काम करने के बाद हमारा शरीर आराम मांगता है, चलिए आपको बताते हैं कि आप अपने स्किन को कैसे छुट्टियों के दिनों में ग्लो कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा.
वीकेंड आपके चेहरे को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देने का सही समय होता है. बिना महंगे ट्रीटमेंट्स के भी आप घर पर ही स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. बस कुछ आसान आदतें संडे से पहले अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें.
1/7
2/7
Published at : 12 Dec 2025 01:20 PM (IST)
ब्यूटी
5 Photos
सूखी और बेजान त्वचा से परेशान तो सर्दियों में खाएं ये 5 फल, इनसे बढ़ेगा आपका नेचुरल ग्लो
ब्यूटी
5 Photos
आप भी पाना चाहती हैं लंबे-घने और काले बाल? अपने रूटीन में शामिल करें ये 5 आसान आदतें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'हम पर हमला किया, गाली दी', लूथरा ब्रदर्स के गोवा क्लब में इस महिला संग क्या हुआ, सुनाई आपबीती
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
स्पोर्ट्स
मैच से पहले युवराज सिंह ने गंभीर को पीछे से दबोचा, मैदान में दिखी ‘वर्ल्ड कप जोड़ी’ की जबरदस्त बॉन्डिंग!
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion