जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी

जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार होने वाला घुटनों का दर्द शरीर का सिग्नल होता है. वहीं अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जिससे मामूली समस्या आगे जाकर गंभीर चोट या सूजन का कारण बन सकती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Dec 2025 08:11 AM (IST)
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार होने वाला घुटनों का दर्द शरीर का सिग्नल होता है. वहीं अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जिससे मामूली समस्या आगे जाकर गंभीर चोट या सूजन का कारण बन सकती है.

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. ऐसे में हड्डियों और जोड़ों की सेहत का उम्र के साथ कमजोर होना भी आम बात होती है. लेकिन गलत लाइफस्टाइल इसे और तेजी से बिगाड़ देती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि समय रहते सही आदतें अपनाना जरूरी है, ताकि जोड़ों को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें डॉक्टर समय के साथ छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह जोड़ों को कमजोर करने का कम करती है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार होने वाला घुटनों का दर्द शरीर का सिग्नल होता है. वहीं अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जिससे मामूली समस्या आगे जाकर गंभीर चोट या सूजन का कारण बन सकती है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार होने वाला घुटनों का दर्द शरीर का सिग्नल होता है. वहीं अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जिससे मामूली समस्या आगे जाकर गंभीर चोट या सूजन का कारण बन सकती है.
वहीं ठंडें जोड़ों और कसे हुए मसल्स के साथ अचानक एक्सरसाइज करना चोट का सबसे बड़ा कारण है. एक्सपर्ट के अनुसार कुछ मिनट का वॉर्म-अप लंबे समय तक आपके जोड़ों को सुरक्षित रखता है.
वहीं ठंडें जोड़ों और कसे हुए मसल्स के साथ अचानक एक्सरसाइज करना चोट का सबसे बड़ा कारण है. एक्सपर्ट के अनुसार कुछ मिनट का वॉर्म-अप लंबे समय तक आपके जोड़ों को सुरक्षित रखता है.
Published at : 12 Dec 2025 08:11 AM (IST)
