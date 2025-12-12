एक्सप्लोरर
जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लगातार होने वाला घुटनों का दर्द शरीर का सिग्नल होता है. वहीं अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जिससे मामूली समस्या आगे जाकर गंभीर चोट या सूजन का कारण बन सकती है.
उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. ऐसे में हड्डियों और जोड़ों की सेहत का उम्र के साथ कमजोर होना भी आम बात होती है. लेकिन गलत लाइफस्टाइल इसे और तेजी से बिगाड़ देती है. ऐसे में एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि समय रहते सही आदतें अपनाना जरूरी है, ताकि जोड़ों को लंबे समय तक हेल्दी रखा जा सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें डॉक्टर समय के साथ छोड़ने की सलाह देते हैं क्योंकि यह जोड़ों को कमजोर करने का कम करती है.
1/8
2/8
Published at : 12 Dec 2025 08:11 AM (IST)
हेल्थ
8 Photos
जोड़ों की उम्र कम कर देती है रोजाना की ये 8 गलतियां, डॉक्टर्स ने बताया किन आदतों को छोड़ना जरूरी
हेल्थ
7 Photos
ये 5 तरीके अपना लिए तो सर्दियों में परेशान नहीं करेगा जोड़ों का दर्द, तुरंत मिलेगी राहत
हेल्थ
7 Photos
स्मोकिंग नहीं करता था 37 साल का यह शख्स, फिर क्यों डलवाने पड़े 2 हार्ट स्टंट? डॉक्टर ने बताई डराने वाली वजह
हेल्थ
7 Photos
सर्दी के सीजन में जमकर खाते हैं आलू के पराठे, जानें एक पराठे से कितनी बढ़ जाती है कैलोरी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
प्रेग्नेंट महिलाओं को वीजा के लिए ट्रंप की No, आखिर क्यों अमेरिका ने लिया इतना बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
विश्व
इस मुस्लिम देश में लाखों भारतीय जमकर कमा रहे पैसा, 1 हजार लेकर लौटे तो भारत में हो जाते हैं 2 लाख
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion