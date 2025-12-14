वजन घटाने के चक्कर में चिया सीड्स का ओवरडोज, ज्यादा खाने से हो सकती हैं ये 6 खतरनाक समस्याएं

चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सीमित मात्रा में यह पाचन के लिए फायदेमंद है, लेकिन अचानक या ज्यादा सेवन करने से पेट फूलना, पेट दर्द, डायरिया और कब्ज जैसी दिक्कतें हो सकती है. वहीं आईबीएस या सेंसिटिव डाइजेशन वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है.