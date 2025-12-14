एक्सप्लोरर
वजन घटाने के चक्कर में चिया सीड्स का ओवरडोज, ज्यादा खाने से हो सकती हैं ये 6 खतरनाक समस्याएं
चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सीमित मात्रा में यह पाचन के लिए फायदेमंद है, लेकिन अचानक या ज्यादा सेवन करने से पेट फूलना, पेट दर्द, डायरिया और कब्ज जैसी दिक्कतें हो सकती है.
आजकल हेल्दी डाइट और वेट लॉस की बात हो तो चिया सीड्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है. स्मूदी, पुडिंग ब्रेकफास्ट बाउल से लेकर एनर्जी बार तक चिया सीड्स हर जगह नजर आते हैं. फाइबर, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण चिया सीड्स को सुपर फूड माना जाता है. लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो जरूरत से ज्यादा चिया सीड्स का सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी वजन घटाने के चक्कर में चिया सीड्स का ओवरडोज ले रहे हैं तो आपको कौन सी 6 खतरनाक समस्याएं हो सकती है.
Published at : 14 Dec 2025 09:27 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
