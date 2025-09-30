हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How To Drink Rum: ऐसे पिएंगे रम तो नहीं रहेगा कोई भी गम! 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह तरीका

How To Drink Rum: ऐसे पिएंगे रम तो नहीं रहेगा कोई भी गम! 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते यह तरीका

Rum Drinking Tips: रम दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पेय पदार्थों में से एक है. हालांकि ज्यादातक लोग नहीं जानते हैं कि इसको पीया कैसे जाए. चलिए आपको बताते हैं इसको पीने का तरीका.

By : सोनम  | Updated at : 30 Sep 2025 04:27 PM (IST)
Rum Drinking Tips: रम दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पेय पदार्थों में से एक है. हालांकि ज्यादातक लोग नहीं जानते हैं कि इसको पीया कैसे जाए. चलिए आपको बताते हैं इसको पीने का तरीका.

एक कहावत है कि पियो रम नहीं, होगा कोई गम. लेकिन सवाल आता है कि रम पीने का सही तरीका क्या है, अगर आप इसके बारे में ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो उनका उत्तर होता है, बस जैसे मन में आया वैसे पी लिया. लेकिन यह कोई तरीका नहीं है. अगर आपको रम का सही से स्वाद लेना है, तो आपको इसको पीने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, चलिए आपको सही तरीका बताते हैं.

ज्यादातर लोग रम को सीधा पी जाते हैं, इसका नतीजा यह होता है कि अल्कोहल जल्दी ब्लड में जाता है और आपको इसका असर जल्दी से दिखने लगता है. एक्सपर्ट के अनुसार इसको धीरे-धीरे पीना सही रहता है.
ज्यादातर लोग रम को सीधा पी जाते हैं, इसका नतीजा यह होता है कि अल्कोहल जल्दी ब्लड में जाता है और आपको इसका असर जल्दी से दिखने लगता है. एक्सपर्ट के अनुसार इसको धीरे-धीरे पीना सही रहता है.
कोशिश करना चाहिए कि रम को बिना किसी मिलावट के सीधा पीना चाहिए यानी नीट. इसके साथ आप चखने को यूज कर सकते हैं, इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है.
कोशिश करना चाहिए कि रम को बिना किसी मिलावट के सीधा पीना चाहिए यानी नीट. इसके साथ आप चखने को यूज कर सकते हैं, इससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है.
इसको हमेशा कमरे के तापमान में परोसना चाहिए, न कि ठंडी करके. अगर आप इसको नॉर्मल कमरे के तापमान में निकाल कर पीते हैं, तो इससे इसकी खुशबू और अरोमा अच्छे से बाहर निकल पाती है.
इसको हमेशा कमरे के तापमान में परोसना चाहिए, न कि ठंडी करके. अगर आप इसको नॉर्मल कमरे के तापमान में निकाल कर पीते हैं, तो इससे इसकी खुशबू और अरोमा अच्छे से बाहर निकल पाती है.
अगर आपको नशा जल्दी चढ़ता है, तो कोशिश करें कि इसको हल्का पानी के साथ मिक्स करके पीएं. इससे नशा जल्दी नहीं चढ़ता और आप इसका मजा देर तक ले सकते हैं.
अगर आपको नशा जल्दी चढ़ता है, तो कोशिश करें कि इसको हल्का पानी के साथ मिक्स करके पीएं. इससे नशा जल्दी नहीं चढ़ता और आप इसका मजा देर तक ले सकते हैं.
आप इसको ऑन द रॉक्स यानी बर्फ के टुकड़ों में मिलाकर पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज्यादा बर्फ न हो, वरना इससे स्वाद खत्म हो जाता है और फिर पीने का मजा नहीं आता.
आप इसको ऑन द रॉक्स यानी बर्फ के टुकड़ों में मिलाकर पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज्यादा बर्फ न हो, वरना इससे स्वाद खत्म हो जाता है और फिर पीने का मजा नहीं आता.
आप इसको नींबू के साथ भी परोस सकते हैं. इसको मिक्स करने से स्वाद में एक अनोखापन आता है और अलगपन और ताजगी महसूस होती है. यह तरीका aged rum के साथ भी अच्छा लगता है.
आप इसको नींबू के साथ भी परोस सकते हैं. इसको मिक्स करने से स्वाद में एक अनोखापन आता है और अलगपन और ताजगी महसूस होती है. यह तरीका aged rum के साथ भी अच्छा लगता है.
इसके अलावा आजकल कोक का चलन काफी बढ़ा है. आप रम के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं. कोक और रम का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको टेस्ट का एक नया पैक बनाकर देगा.
इसके अलावा आजकल कोक का चलन काफी बढ़ा है. आप रम के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं. कोक और रम का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको टेस्ट का एक नया पैक बनाकर देगा.
Published at : 30 Sep 2025 04:27 PM (IST)
Embed widget