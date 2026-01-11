एक्सप्लोरर
छोटे बच्चों से ये एक्टिविटीज कराईं तो ब्रेन होगा बूस्ट, एक्सपर्ट्स भी देते हैं यह सलाह
इसके लिए महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं है. घर में ही कुछ आसान एक्टिविटी से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है. पेरेंट्स का साथ और मोटिवेशन इस उम्र में बहुत जरूरी है.
छोटे बच्चों का दिमाग जन्म से ही सीखने और समझने की क्षमता से भरा होता है. जन्म के पहले कुछ सालों में उनके दिमाग का विकास सबसे तेज होता है. इस समय अगर बच्चों को सही तरह की एक्टिविटीज कराई जाएं, तो उनकी मेमोरी, फोकस, मोटर स्किल्स और सोचने की क्षमता बेहतर होती है.खास बात यह है कि इसके लिए महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं है.घर में ही कुछ आसान एक्टिविटी से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है. पेरेंट्स का साथ और मोटिवेशन इस उम्र में बहुत जरूरी है. तो आइए कुछ असरदार ब्रेन-बूस्टिंग एक्टिविटी और उनके फायदे जानते हैं.
1/6
2/6
Published at : 11 Jan 2026 09:34 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
छोटे बच्चों से ये एक्टिविटीज कराईं तो ब्रेन होगा बूस्ट, एक्सपर्ट्स भी देते हैं यह सलाह
हेल्थ
5 Photos
हमारी रोज की ये 5 गलतियां धीरे-धीरे बढ़ा देती हैं ब्लड प्रेशर, एक्सपर्ट ने किया खुलासा
हेल्थ
5 Photos
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
हेल्थ
7 Photos
कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से लेकर स्किन-हेयर तक, जानिए अलसी पाउडर के 7 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मचाडो के नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने के फैसले पर मचा बवाल, नोबेल कमेटी का आया बयान, जानें क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ईडी और CBI क्यों खामोश', कोडीन कफ सिरप मामले में पूर्व CM अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल
स्पोर्ट्स
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
नॉयना की होगी बेइज्जती, तुलसी से मांगनी पड़ेगी माफी, मिहिर होगा खुश
Advertisement
भावेष पाण्डेय
Opinion