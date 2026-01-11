छोटे बच्चों से ये एक्टिविटीज कराईं तो ब्रेन होगा बूस्ट, एक्सपर्ट्स भी देते हैं यह सलाह

बच्चे को चम्मच से दाल, बीन्स या छोटी बॉल्स एक कटोरी से दूसरी में डालने को कहें. इससे फाइन मोटर स्किल्स मजबूत होती हैं. पेशंस और फोकस बढ़ता है. सतर्कता और ध्यान केंद्रित करने की आदत आती है. धीरे-धीरे बच्चे को छोटे से बड़े आइटम ट्रांसफर करने दें, यह उनकी मोटर स्किल्स और सोचने की क्षमता दोनों बढ़ाता है.