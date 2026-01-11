हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छोटे बच्चों से ये एक्टिविटीज कराईं तो ब्रेन होगा बूस्ट, एक्सपर्ट्स भी देते हैं यह सलाह

इसके लिए महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं है. घर में ही कुछ आसान एक्टिविटी से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है. पेरेंट्स का साथ और मोटिवेशन इस उम्र में बहुत जरूरी है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Jan 2026 09:34 AM (IST)
छोटे बच्चों का दिमाग जन्म से ही सीखने और समझने की क्षमता से भरा होता है. जन्म के पहले कुछ सालों में उनके दिमाग का विकास सबसे तेज होता है. इस समय अगर बच्चों को सही तरह की एक्टिविटीज कराई जाएं, तो उनकी मेमोरी, फोकस, मोटर स्किल्स और सोचने की क्षमता बेहतर होती है.खास बात यह है कि इसके लिए महंगे खिलौनों की जरूरत नहीं है.घर में ही कुछ आसान एक्टिविटी से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है. पेरेंट्स का साथ और मोटिवेशन इस उम्र में बहुत जरूरी है. तो आइए कुछ असरदार ब्रेन-बूस्टिंग एक्टिविटी और उनके फायदे जानते हैं.

1/6
बच्चे को डॉटेड लाइन्स, अक्षर या किसी आकृति पर पेंसिल या उंगली से चलाने को कहें. इससे हाथ और आंख का तालमेल बेहतर होता है. लिखने की तैयारी होती है।. बच्चे का फोकस और ध्यान बढ़ता है. इसे खेल की तरह बनाएं, जैसे आओ हाथ से रेखा पर कार चलाएं.
2/6
बच्चे को चम्मच से दाल, बीन्स या छोटी बॉल्स एक कटोरी से दूसरी में डालने को कहें. इससे फाइन मोटर स्किल्स मजबूत होती हैं. पेशंस और फोकस बढ़ता है. सतर्कता और ध्यान केंद्रित करने की आदत आती है. धीरे-धीरे बच्चे को छोटे से बड़े आइटम ट्रांसफर करने दें, यह उनकी मोटर स्किल्स और सोचने की क्षमता दोनों बढ़ाता है.
Published at : 11 Jan 2026 09:34 AM (IST)
Creativity Parenting Support Brain-Boosting Activities Kids Brains

