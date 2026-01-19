नहीं उतर रहा 'धुरंधर' का फीवर, 7वें वीकेंड फिर दहाड़ी ये फिल्म, तोड़ा 'छावा' का रिकॉर्ड

निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना सातवां वीकेंड भी शानदार तरीके से खत्म किया. हालांकि सातवें हफ्ते में एंट्री करने पर ये फिल्म लड़खड़ा गई थी लेकिन फिर सातवें शनिवार और सातवें रविवार को 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली और करोड़ों में ही कमाई की. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के 7वें संडे कितना कलेक्शन किया है?

'धुरंधर' ने सातवें संडे कितना किया कलेक्शन?

'धुरंधर' को रिलीज हुए डेढ़ महीना हो गया है इस बीच इसने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. वहीं रिलीज के 45 दिन बाद भी इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है. तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच 'धुरंधर' 45 दिन बाद भी धमाकेदार कमाई कर हैरान कर रही है. 7वें वीकेंड पर भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया.

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने शुक्रवार को लगभग 1.75 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद 7वें शनिवार को इस फिल्म ने 71.43 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 3 करोड़ की कमाई की. वहीं 7वें रविवार को 'धुरंधर' ने एक बार फिर कमाई में तेजी दिखाई और सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने लगभग 3.75 करोड़ रुपये कमाए. इसी के साथ इसका भारत में कुल कलेक्शन अब 825.10 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' ने सातवें वीकेंड पर भी उड़ाया गर्दा

5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' ने रिलीज के बाद से ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सातवें सप्ताह में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. बता दें कि इस फिल्म ने सातवें वीकेंड में कुल मिलाकर 8.5 करोड़ रुपये की कमाई की है. 8.5 करोड़ रुपये के मौजूदा कुल कलेक्शन के साथ, यह फिल्म अब सातवें हफ्ते में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. इससे पहले 'स्त्री 2' ने 9.35 करोड़ रुपये कमाए थे. रविवार को, इस फिल्म ने 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 6.53 करोड़ रुपये कमाए थे.

'धुरंधर' का कुल कलेक्शन

'धुरंधर' ने अब तक कुल 825.1 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और 1,000 करोड़ रुपये के क्लब की ओर बढ़ रही है. वहीं इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 989.9 करोड़ रुपये है जबकि फिल्म का वर्ल्डवाइड कुल कलेक्शन अब लगभग 1283.5 करोड़ रुपये हो गया है.